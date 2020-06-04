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    Türkiye’den 40 ülkeye uçuşlar bu ay başlıyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dış hat uçuşları hakkında müjdeyi verdi. İlk uçuşlar 10 Haziran'da başlıyor. Haziran ayı içerisinde 40 ülkeye uçuş planlanıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye’den 40 ülkeye uçuşlar bu ay başlıyor
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    Türkiye’de iç hat uçuşları 1 Haziran itibariyle başladı. Dış hat yolcu uçuşları ise 10 Haziran’da başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu ay içerisinde 40 ülkeye karşılıklı uçuşların başlatılmasının planlandığını duyurdu.

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    Bakan Karaismailoğlu, dış hat uçuşlarının başlatılması için 92 ülke ile görüşmelerin sürdürüldüğünü belitti. Yurt dışı uçak seferleri ilk olarak KKTC, Bahreyn, Bulgaristan, Katar ve Yunanistan'a başlatılacak. Anlaşma sağlanan ülkeler ve planlanan uçuş takvimi şöyle:

    • 10 Haziran tarihi itibariyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan,
    • 15 Haziran tarihi itibariyle, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan,
    • 20 Haziran tarihi itibariyle, Hollanda, Kazakistan,
    • 22 Haziran tarihi itibariyle, Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya ve
    • 25 Haziran tarihi itibariyle; Belçika.

    Diğer ülkeler için görüşmeler sürüyor. Bakan Karaismailoğlu, karşılıklı uçuş için anlaşma sağlandıkça duyurunun yapılacağını ifade ediyor. Dış hat yolcu uçuşları 27 Mart tarihinde tamamen durdurulmuştu.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    emirdovencioglu 3 dk. yeni yorumcu
    virüs gelmese bari yine
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    DH Misafiri 15 dk.
    yabancı ülkeler başlamanıza izin vermeden başlayamazsınız..insanlara hayal satmaktır bu ,maksat bilet alınsın THY cukka dolsun ...geçiniz ..bu ölümcül virüs varken zorunda değilseniz uçmayın
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    viper (Korcan Ayata) 49 dk.
    TK 6351 var mesela, 6 Haziran'da Istanbul-Barselona-Basel-Istanbul olarak planlanmis.
    Bos ucak mi ucuruyoruz?
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    yucelbaha 1 sa. yeni yorumcu
    uçuşlar olsun olmasına ama içimizde bir korku var tabi . 2. bir dalga olur mu bu seferlerden sonra
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