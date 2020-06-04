Türkiye’den 40 ülkeye uçuşlar bu ay başlıyor

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Türkiye’de iç hat uçuşları 1 Haziran itibariyle başladı. Dış hat yolcu uçuşları ise 10 Haziran’da başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu ay içerisinde 40 ülkeye karşılıklı uçuşların başlatılmasının planlandığını duyurdu.

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Bakan Karaismailoğlu, dış hat uçuşlarının başlatılması için 92 ülke ile görüşmelerin sürdürüldüğünü belitti. Yurt dışı uçak seferleri ilk olarak KKTC, Bahreyn, Bulgaristan, Katar ve Yunanistan'a başlatılacak. Anlaşma sağlanan ülkeler ve planlanan uçuş takvimi şöyle:

10 Haziran tarihi itibariyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan,

15 Haziran tarihi itibariyle, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan,

20 Haziran tarihi itibariyle, Hollanda, Kazakistan,

22 Haziran tarihi itibariyle, Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya ve

25 Haziran tarihi itibariyle; Belçika.

Diğer ülkeler için görüşmeler sürüyor. Bakan Karaismailoğlu, karşılıklı uçuş için anlaşma sağlandıkça duyurunun yapılacağını ifade ediyor. Dış hat yolcu uçuşları 27 Mart tarihinde tamamen durdurulmuştu.

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