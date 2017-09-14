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İstanbul’a çöplerden 1,5 milyon kişinin elektriğini üretecek tesis

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evsel atıkları imha ederek enerji üretecek tesis için ilk adımı attı. Japon Hitachi’nin de dahil olduğu projeye dair detaylar yazımızda:
1 yıl
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Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Japonya’nın önemli teknoloji şirketlerinden Hitachi ile Makyol konsorsiyumunun kazandığı evsel atık yakma ve enerji üretim tesisi için imzalar atıldı. İlk etapta 2.6 milyar lira değerinde bir yatırımla kurulacak olan tesis Kemerburgaz’da inşa edilecek. Çalışmaların tamamlanıp tesisin devreye alınması ise 2020 yılı içinde gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında İstanbul il sınırları içinde oluşan evsel atıkların %15’lik kısmının yakma yöntemi ile bertaraf edilmesi planlanıyor. Bu da çevrenin korunması adına çok büyük önem taşıyan bir iş demek. Bu sayede yılda 1 milyon ton karbondioksit salınımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

1,5 Milyon Kişinin Elektrik İhtiyacını Karşılayacak

Evsel atıkları parçalayarak yakacak olan tesis çevrenin korunmasına sağladığı katkının yanı sıra bir buçuk milyon kişinin de evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak deniliyor. Bu da yaklaşık 350 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor. Elbette ki tüm bu rakamlar resmi olarak paylaşılmış bilgiler. İşleyişte neler olur, vadedilen tarihlerde tesis yayına girer mi orasını zaman gösterecek.

Hitachi, kendi ülkesinde Tokyo ile Osaka şehirlerinde 2001 yılında kurduğu katı atıklardan enerji üretim tesisi ile dünyanın en büyük geri dönüşüm sistemlerinden birini işletiyor. Sadece bu tesislerde günde maksimum 3 bin tona kadar atık imha ediliyor ve 50 bin kW’lık güç çıkışı elde ediliyormuş. Hitachi’nin hali hazırda Japonya’da 195, Çin’de 26, Güney Kore’de 8, ABD’de 23, Avrupa genelinde ise 197 tesisi bulunuyor. İlk tesis ise 1965 yılında Osaka’da kurulmuş.


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nebula-bunela-labune 1 yıl en beğenilen
Bunlarla gelin olm işte. Güzel şeyler bunlar
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capslock35310 1 yıl
Güzel proje, yalnız bunlarda bi miktar Türk mühendisin çalışması zorunlu olmalı, iş öğrenilmeli
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Jon SNOW 37 1 yıl
Şu doğuya Allah rızası için Güneş Paneli Tarlaları koyun
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Erwin-Rommel 1 yıl
Güzel proje. Devamının gelmesi dileğiyle.
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sistemli adam 1 yıl
Helal olsun.



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MaaşlıPatroon 1 yıl
Ben mi yanlış düşünüyorum, 2019 seçimlerinde ki zorluğu görünce böyle çalışmaya başlanıldı diye. Önce rüzgar panelleri sonra bu tür yatırımlar felan.
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huseyincarnege 1 yıl
BU güzel bişey işte şimdide güneş panelli alanlar rüzgar türbünlerin artmasını bekliyoruz ki dışa bağamlı kalmıyalım
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WILDBOYS 1 yıl
Kendi uçağını kendi tankını yapan ülke bunumu yapamıyor
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NeCRiS 1 yıl
İyi de Malatyada bile bu yapılıyor zaten.
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Guest-B2B7A0AF7 1 yıl
Heh sonunda ya Allaha şükürler olsun ormanları katlettiler bu bile çok geç kalınmış bir proje... Ülkenin değeri bilinmiyor ki ? Gezmek için turistik yerlere gidiyorsun akan dere bir zamanlar berrakken şimdi leş gibi lağım akıyor bim poşetleri çıkıyor. Ormana gidiyorsun çöpden geçilmiyor. Ülkenin değerini bilmeyen aveller andavallar sağolsun yakında çine döneceğiz hani bundan 5-7 sene önce konserve içinde 15 tl ye İstanbul havası satıyorlardı ona dönecez bu gidişle. Temiz hava 30-40 TL gel vatandaş GEL ! Diye bağıran esnaf görürseniz şaşırmayın ileride... İstanbulda orman kalmadı içine ettiler her yeri kesiyorlar yakıyorlar otel , villa yapıyorlar konuttunuz batsın hemi gelecek nesillere böyle b*ktan bir miras bırakın torunlarımız ileride sayenizde bim poşedinden uçurtma yapar andavallar sağolsun...
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kadirirdem 1 yıl
işte bu güzel bir şey.
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hadjimurat 1 yıl
Bildiğim kadarı ile bu tür tesisler avusturya ve norveçte de mevcut emin olmamakla birlikte
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Jon SNOW 37 1 yıl
Şu doğuya Allah rızası için Güneş Paneli Tarlaları koyun
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LambayaFunfDe 1 yıl Jon SNOW 37
Hem belki o zaman kayıp kaçak bedeli ödemeyiz
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12 etiket daha Türkiye Gündemi istanbul hitachi ibb atık evsel atık enerji üretimi Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok Popüler MPopüler
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