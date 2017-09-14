İstanbul’a çöplerden 1,5 milyon kişinin elektriğini üretecek tesis





Japonya’nın önemli teknoloji şirketlerinden Hitachi ile Makyol konsorsiyumunun kazandığı evsel atık yakma ve enerji üretim tesisi için imzalar atıldı. İlk etapta 2.6 milyar lira değerinde bir yatırımla kurulacak olan tesis Kemerburgaz’da inşa edilecek. Çalışmaların tamamlanıp tesisin devreye alınması ise 2020 yılı içinde gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında İstanbul il sınırları içinde oluşan evsel atıkların %15’lik kısmının yakma yöntemi ile bertaraf edilmesi planlanıyor. Bu da çevrenin korunması adına çok büyük önem taşıyan bir iş demek. Bu sayede yılda 1 milyon ton karbondioksit salınımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

1,5 Milyon Kişinin Elektrik İhtiyacını Karşılayacak

Evsel atıkları parçalayarak yakacak olan tesis çevrenin korunmasına sağladığı katkının yanı sıra bir buçuk milyon kişinin de evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak deniliyor. Bu da yaklaşık 350 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor. Elbette ki tüm bu rakamlar resmi olarak paylaşılmış bilgiler. İşleyişte neler olur, vadedilen tarihlerde tesis yayına girer mi orasını zaman gösterecek.

Hitachi, kendi ülkesinde Tokyo ile Osaka şehirlerinde 2001 yılında kurduğu katı atıklardan enerji üretim tesisi ile dünyanın en büyük geri dönüşüm sistemlerinden birini işletiyor. Sadece bu tesislerde günde maksimum 3 bin tona kadar atık imha ediliyor ve 50 bin kW’lık güç çıkışı elde ediliyormuş. Hitachi’nin hali hazırda Japonya’da 195, Çin’de 26, Güney Kore’de 8, ABD’de 23, Avrupa genelinde ise 197 tesisi bulunuyor. İlk tesis ise 1965 yılında Osaka’da kurulmuş.