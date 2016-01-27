İstanbul’a özel .ist ve .istanbul uzantılı alan adları geliyor

Tüm kamu kuruluşlarının, derneklerin ve STK’ların yanı sıra ticari kurumların da başvurularına açık olacak olan .ist ve .istanbul uzantılı alan adlarına başvuruları, İBB bünyesinde yer alan Medya A.Ş. yürütecek.

Bu arada popülaritesi yüksek alan adları konusunda ilginç bir yöntem de izlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, bir alan adına yoğun başvuru olması durumunda alan adının müzayede yoluyla satışa çıkarılacağını ve en yüksek teklifi yapanın alan adına sahip isim olacağını belirtti.

An itibariyle www.ibb.istanbul ve www.kadirtopbas.istanbul siteleri hizmet vermeye başlamış durumda.

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Son dönemde ülkemizdeki kamu kuruluşlarında teknolojiye yönelik yenilikçi hamleler görmeye alışmıştık ki bunlara şimdi de bir şehre özel alan adı eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, .istanbul ve .ist uzantılı alan adlarının verilmesi konusunda ICANN (İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu) başkanı David Olive’in de katıldığı bir organizasyon düzenledi.New York, Berlin, Tokyo, Londra, Roma gibi şehirlerde olduğu gibi İstanbul’a özel olarak sunulacak alan adları, ülkemiz için de bir ilk olma anlamını taşıyor. Yeni alan adları bugün itibariyle dünya genelindeki birçok tescilli markaya doğrudan açıldı. 1 Mart’tan itibarense kamu kuruluşları, vakıflar, dernekler ve STK’lar başvuru yapabilecek. Bunun yanı sıra .ist ve .istanbul uzantılı alan adları için 10 Mayıs’tan sonra tüm bireysel başvurulara açılmış olacak.