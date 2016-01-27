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İstanbul’a özel .ist ve .istanbul uzantılı alan adları geliyor

Türkiye’de ilk defa bir şehir ismi, alan adı uzantısı olarak internet ortamına taşındı. .istanbul ve .ist uzantılı alan adları çok yakından kullanıma sunulacak. İşte konuya ilişkin tüm detaylar:
3 yıl
3,4b
1
19
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Son dönemde ülkemizdeki kamu kuruluşlarında teknolojiye yönelik yenilikçi hamleler görmeye alışmıştık ki bunlara şimdi de bir şehre özel alan adı eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, .istanbul ve .ist uzantılı alan adlarının verilmesi konusunda ICANN (İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu) başkanı David Olive’in de katıldığı bir organizasyon düzenledi.

Tüm kamu kuruluşlarının, derneklerin ve STK’ların yanı sıra ticari kurumların da başvurularına açık olacak olan .ist ve .istanbul uzantılı alan adlarına başvuruları, İBB bünyesinde yer alan Medya A.Ş. yürütecek.
İstanbul’a özel .ist ve .istanbul uzantılı alan adları geliyor
 

Ne Zaman Kullanıma Girecek?

New York, Berlin, Tokyo, Londra, Roma gibi şehirlerde olduğu gibi İstanbul’a özel olarak sunulacak alan adları, ülkemiz için de bir ilk olma anlamını taşıyor. Yeni alan adları bugün itibariyle dünya genelindeki birçok tescilli markaya doğrudan açıldı. 1 Mart’tan itibarense kamu kuruluşları, vakıflar, dernekler ve STK’lar başvuru yapabilecek. Bunun yanı sıra .ist ve .istanbul uzantılı alan adları için 10 Mayıs’tan sonra tüm bireysel başvurulara açılmış olacak.

Bu arada popülaritesi yüksek alan adları konusunda ilginç bir yöntem de izlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, bir alan adına yoğun başvuru olması durumunda alan adının müzayede yoluyla satışa çıkarılacağını ve en yüksek teklifi yapanın alan adına sahip isim olacağını belirtti.
An itibariyle www.ibb.istanbul ve www.kadirtopbas.istanbul siteleri hizmet vermeye başlamış durumda. 

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muhamnet 3 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
playstyle
siz gidin de önce "com" suz "net" siz *.tr yi alabilin baklarım !

Bunu odtü ye söylemek daha verimli olur zannımca
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SEO-Uzmanı 3 yıl
özetle bunlar SEO anlamıyla istanbul adını amerika dan .com .net gibi alan, akıllı bir çok esnafın önüne engel olma amacıyla bu işe yönelmişler !
sonuç olarak kapalı çarşıya gitmek isteyen ve internetten
" istanbul grand bazaar " yazan bir turist haliyle grand bazaar .istanbul adresine yönlendirilecek tabi bu ilk gözükmese bile direk kafadan ilk 10 da görüneceği garanti
uzun lafın kısası bilen nereden neyi alacağını biledir bu bilenlerde zaten düşük kar bırakır her zaman ve burada asıl hedef kitle neyin nereden alınacağını bilmeyen parası çok olan sınırlı süresi olan turistler her zaman en yüksek kar oranını verir ! sırf bu iş için gitmişler il adını almışlar!
hadi istanbul ingilizce karakter açısından sıkıntı yaşamıyor !
zaten kurtlar vadisi repliği gibi istanbul u alan her şeyi alır misali ! :)
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arzukoc 3 yıl
Bu google algılamasında com'dan değerli olur mu yurt içinde ticaret yapacak bir e ticaret sitesi için ?
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debro 3 yıl
Normal vatandaşlar alamıyor galiba.
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szr1907 3 yıl
Sagopa kajmer in yerinde olsam peşim.ist
Alan adını alırım. Türetilebilir makinist feminist satanist ateist
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szr1907 3 yıl
Sagopa kajmer in yerinde olsam peşim.ist
Alan adını alırım. Türetilebilir makinist feminist satanist ateist
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kadirirdem 3 yıl
bence böyle değilde ana alan adı olarak ".tur" olabilirde alt başlık ise şehir isimleri olabilir di örnk:.ist,.ank vs vs gibi....
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SEO-Uzmanı 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

bence böyle değilde ana alan adı olarak ".tur" olabilirde alt başlık ise şehir isimleri olabilir di örnk:.ist,.ank vs vs gibi....

bu durum internetin eko sistem felsefesine ters bir hal !

bunların amacı küresel olmak değil ! unutulmuş yerler adresler mi oluşturmak yoksa

yarın hakkari için .hak , şırnak için .sir diye isimler uydururlar !

istanbullu ist der ama istanbul u bilmeyen neredeye işt pişt desin !?
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erturkcan2 3 yıl
Ne gerek var diye sordum cevap bulamadım. Lüzumsuz geldi.
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interwap 3 yıl
Kaç para?
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adam olun 3 yıl
her şeyin uzmanı mesut çevike göre gerek var mı acaba :)
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CVenturas 3 yıl
playstyle
siz gidin de önce com suz net siz *.tr yi alabilin baklarım !

Hay reis be :D hocam genelde yorumlarınız hosuma gidiyor foruma renk katıyorsunuz :)
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