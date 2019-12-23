İstanbullu taksiciler yerli otomobile hazır

Tüm Türkiye’nin yıllardır merakla beklediği yerli otomobil, 27 Aralık Cuma günü yani bu hafta içerisinde tanıtılacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan yerli otomobille ilgili yeni bir açıklama geldi.
17 bin araca şimdiden talibiz
Aksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılacak yerli otomobile İstanbul taksileri olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Yaklaşık 18 bin taksi plakasının bulunduğu İstanbul’da 50 bin şoför ve 250 bin kişilik taksici esnaf ailesini temsil ettiklerini altını çizen Aksu, “Ülkemiz adına bir dönüm noktası oluşturacak yerli otomobile destek olacağımızı şimdiden açıklamak istiyoruz. Yerli otomobil görmemize gerek yok, 17 bin araca şimdiden talibiz.” ifadelerini kullandı.
Halihazırda araç parkının en azından Türkiye’de üretimi olan marka ve modellerden oluşmasına dikkat ettiklerini belirten Aksu, açıklamasının devamında şunları söyledi:
Ayrıca Bkz. "İki bin dolarlık yazılım güncellemesi, Tesla Model 3’ün daha iyi hızlanmasını sağlıyor"
“ÖTV teşvikinin devamı hem araç parkını yenileyip müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermemizde, hem de yerli otomobil talebinde hareket kabiliyeti sağlayacaktır. Gerekli şartların oluşması durumunda, İstanbul'daki taksi filosunun yerli otomobille yenilenmesi mümkün olabilecek. Yerli otomobil projesi son yıllarda Türkiye'nin imza attığı sayısız mega projeden bir tanesi.
Ekonomimizin daha da güçlenmesi; Türk sanayisinin ve otomotivinin bağımsızlığının perçinlenmesi adına bir vizyon projesi olarak gördüğümüz yerli otomobilin İstanbul taksileri tarafından kullanılması, söz konusu aracın dünyadaki tanıtımı için de büyük önem taşıyacaktır. İstanbul taksileri olarak yüksek sezonda günde 80 bin turist taşıyoruz. Ülkemizi ziyaret eden yabancı misafirlerimize bu araçlarımızla en iyi şekilde hizmet verip; hem ülkemizin hem de yerli otomobilimizin tanıtımını en iyi şekilde icra edeceğiz.”
Türkiye’nin yerli otomobili 27 Aralık Cuma günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gebze’de tanıtılacak. Söz konusu etkinlikte, yüzde 100 elektrikli yerli otomobilin tasarımını ve bazı teknik detaylarını öğrenme şansı elde edeceğiz.
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/yerli-otomobilin-ilk-talibi-istanbullu-taksiciler/1681509 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sayın yetkililer bu yerli otomobili yaparken mutlaka araçtan araca şarj imkanını sunmaları gerekir.
Ve ehliyet icinde en az lise diplomasi olmali, ilk okullularinkide iptal edilmeli. Ha ilk okul mezunu adam ne yapacak derlersede, bassin koyune davar gutmeye gitsin, sehirde ne isi var ilk okulu mezunlarinin.
.
ben uberin desteklenmesi yerine yerli bir uber programı olmasından yanayım. çünkü otel puanlama sistemi gibi işini iyi yapan ile kötü yapanı ayırd etmemizi sağlar. taksiciye eğitim vermeye gerek yok. hepsi aklı başında herkesten daha zeki insanlar. ama art niyetli hareket edenleri var. yapacaksın yerli uber programı. bırak kötü taksici kendini geliştirmeye kendi uğraşsın.
2017 de geliyor şurda yılbaşına ne kaldı
Merakla bekliyorum. İnşallah ucuz ve kullanışlı olur. Ve inşallah ithal edilebilecek kalitede bir araç olur. Ülkemizin bu tür gelişmelere ihtiyacı var.
Özetle, elektrikli otomobilin en son kullanılacağı araçlar taksilerdir. Uçaklar bile taksilerden önce elektrikliye geçer. Bu yalanlara inanmayın. O araç da tanıtıldığı ile kalacaktır.
günde 500km yani günde 1 depo yakıt demek.
1 depo yakıt = 200tl desek
200tlx30= 6000tl ayda yakıt maliyeti.
elektrikli 1/10 desek 600tl ayda yakıt maliyeti.
ayda 5400tl cepte kalır.
menzili 400km olsun + şarj istasyonu sayısı yeteri kadar olsun. ben elektrikli araç almayacak 1 tane taksici olacağını zannetmem. ki buna her 15,000kmde serviste motor bakım maliyetinide ekle. elektriklide buda yok.
.
araç ağırlığı yere daha yakın olduğundan daha iyi yol tutar daha güvenlidir elektrikli. kaza olsa yanıcı patlayıcı madde yok, egzoz gazı yok. geriye sadece araç fiyatının 100-200 bin tl arasında olması kalıyor. ki buda bence mümkün çünkü arabaların fiyatlarındaki gümrük kdv vs çıkar bu rakamlara düşüyor zaten. kendi ürettiği arabadan gümrük kdv alacak değil heralde devlet.
.
ben olsam taksiciler alsın diye üstüne para veririm. özellikle havaalanları taksileri çok önemli. ülkeye gelen yabancılara bedava reklam test sürüşü yaptırmış oluyorsun. ve bir araba piyasada ne kadar fazla olursa servisi yedek parçası ustası 2. eli her şeyinde daha avantajlı olur. sonuçta yine bizlere yarar. ayrıca elektrikli araçlar genelde tam donanım oluyor. neden uyduruk fiat albea ya dobloya bineceğime full donanım bir arabaya binmeyeyimki? yani bu herşeyin eleştirilmesini anlamıyorum. burada tek eleştirilecek şey varsa bence bu işin uzaması eleştirilebilir. bir zarar aranıyorsa burada en çok zarar edecek olan koç grubu ve doğuş grubudur. halk olarak bizler karlıyız. ihracat olarak türkiyenin zorlanacağını hiç zannetmiyorum. mobilyadan çorapa limondan duvar kağıdına kadar ihracat yapan bir ülke araba üretip satabilecek kapasitededir. ki türkiyenin en fazla ihracat ettiği sektör otomobil sektörü zaten araba ihracatı en fazla yapılan ürün. tek fark markanın yerli olması.
27 Üye, 64 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1071 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Gündemi, yerli otomobil ve