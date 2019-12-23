İstanbullu taksiciler yerli otomobile hazır

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Tüm Türkiye’nin yıllardır merakla beklediği yerli otomobil, 27 Aralık Cuma günü yani bu hafta içerisinde tanıtılacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan yerli otomobille ilgili yeni bir açıklama geldi.

17 bin araca şimdiden talibiz

Aksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılacak yerli otomobile İstanbul taksileri olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Yaklaşık 18 bin taksi plakasının bulunduğu İstanbul’da 50 bin şoför ve 250 bin kişilik taksici esnaf ailesini temsil ettiklerini altını çizen Aksu, “Ülkemiz adına bir dönüm noktası oluşturacak yerli otomobile destek olacağımızı şimdiden açıklamak istiyoruz. Yerli otomobil görmemize gerek yok, 17 bin araca şimdiden talibiz.” ifadelerini kullandı.

Halihazırda araç parkının en azından Türkiye’de üretimi olan marka ve modellerden oluşmasına dikkat ettiklerini belirten Aksu, açıklamasının devamında şunları söyledi:

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“ÖTV teşvikinin devamı hem araç parkını yenileyip müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermemizde, hem de yerli otomobil talebinde hareket kabiliyeti sağlayacaktır. Gerekli şartların oluşması durumunda, İstanbul'daki taksi filosunun yerli otomobille yenilenmesi mümkün olabilecek. Yerli otomobil projesi son yıllarda Türkiye'nin imza attığı sayısız mega projeden bir tanesi.

Ekonomimizin daha da güçlenmesi; Türk sanayisinin ve otomotivinin bağımsızlığının perçinlenmesi adına bir vizyon projesi olarak gördüğümüz yerli otomobilin İstanbul taksileri tarafından kullanılması, söz konusu aracın dünyadaki tanıtımı için de büyük önem taşıyacaktır. İstanbul taksileri olarak yüksek sezonda günde 80 bin turist taşıyoruz. Ülkemizi ziyaret eden yabancı misafirlerimize bu araçlarımızla en iyi şekilde hizmet verip; hem ülkemizin hem de yerli otomobilimizin tanıtımını en iyi şekilde icra edeceğiz.”

Türkiye’nin yerli otomobili 27 Aralık Cuma günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gebze’de tanıtılacak. Söz konusu etkinlikte, yüzde 100 elektrikli yerli otomobilin tasarımını ve bazı teknik detaylarını öğrenme şansı elde edeceğiz.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/yerli-otomobilin-ilk-talibi-istanbullu-taksiciler/1681509