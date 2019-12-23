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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İstanbullu taksiciler yerli otomobile hazır

    Yerli otomobilin resmi olarak tanıtılmasına sayılı günler kala İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan yeni bir açıklama geldi. Aksu, 17 bin araca şimdiden talip olduklarını belirtti.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İstanbullu taksiciler yerli otomobile hazır
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    Tüm Türkiye’nin yıllardır merakla beklediği yerli otomobil, 27 Aralık Cuma günü yani bu hafta içerisinde tanıtılacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan yerli otomobille ilgili yeni bir açıklama geldi.

    17 bin araca şimdiden talibiz

    Aksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılacak yerli otomobile İstanbul taksileri olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Yaklaşık 18 bin taksi plakasının bulunduğu İstanbul’da 50 bin şoför ve 250 bin kişilik taksici esnaf ailesini temsil ettiklerini altını çizen Aksu, “Ülkemiz adına bir dönüm noktası oluşturacak yerli otomobile destek olacağımızı şimdiden açıklamak istiyoruz. Yerli otomobil görmemize gerek yok, 17 bin araca şimdiden talibiz.” ifadelerini kullandı.

    Halihazırda araç parkının en azından Türkiye’de üretimi olan marka ve modellerden oluşmasına dikkat ettiklerini belirten Aksu, açıklamasının devamında şunları söyledi:

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    ÖTV teşvikinin devamı hem araç parkını yenileyip müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermemizde, hem de yerli otomobil talebinde hareket kabiliyeti sağlayacaktır. Gerekli şartların oluşması durumunda, İstanbul'daki taksi filosunun yerli otomobille yenilenmesi mümkün olabilecek. Yerli otomobil projesi son yıllarda Türkiye'nin imza attığı sayısız mega projeden bir tanesi.

    Ekonomimizin daha da güçlenmesi; Türk sanayisinin ve otomotivinin bağımsızlığının perçinlenmesi adına bir vizyon projesi olarak gördüğümüz yerli otomobilin İstanbul taksileri tarafından kullanılması, söz konusu aracın dünyadaki tanıtımı için de büyük önem taşıyacaktır. İstanbul taksileri olarak yüksek sezonda günde 80 bin turist taşıyoruz. Ülkemizi ziyaret eden yabancı misafirlerimize bu araçlarımızla en iyi şekilde hizmet verip; hem ülkemizin hem de yerli otomobilimizin tanıtımını en iyi şekilde icra edeceğiz.

    Türkiye’nin yerli otomobili 27 Aralık Cuma günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gebze’de tanıtılacak. Söz konusu etkinlikte, yüzde 100 elektrikli yerli otomobilin tasarımını ve bazı teknik detaylarını öğrenme şansı elde edeceğiz.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/yerli-otomobilin-ilk-talibi-istanbullu-taksiciler/1681509 Yorum Yaz
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    Spider_hip 1 sa. en beğenilen
    İstanbullu taksiciler zaten ağızlarından akan salyalarla ellerinde bıçaklarla uber şöförlerini kovalayıp, vergisiz lüks araçları aldılar. Şimdi onca lüks aracı altına çeken taksici dönüp yerli otomobile bakar mı sanmıyorum.
    İstanbullu taksiciler zaten ağızlarından akan salyalarla ellerinde bıçaklarla uber şöförlerini kovalayıp, vergisiz lüks araçları aldılar. Şimdi onca lüks aracı ...
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    Yanıtla +13
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    redferrari 1 sa.
    Vw fabrika açacaktı, hepsi Passat alacaktı ne oldu o iş, Tesla alan taksiciler halen kullaniyor mu, merak ediyorum,
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    erka1907 1 sa.
    taksiciler gibi ötv siz olacaksa bana da 1 tane sarın.
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    haberelectro 29 sn.
    taksici günde bin km yapıyo ne ara şarj edecek
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    bulentcandan 36 sn.
    Demek ki vatandaşın elektrikli otomobillerle imtihanı taksicilerle başlayacak, uzun bir bocalama döneminden sonra enişte ve dayılarla son bulacak.



    Sayın yetkililer bu yerli otomobili yaparken mutlaka araçtan araca şarj imkanını sunmaları gerekir.
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    Elma 6 dk.
    Araç 2022de satışa çıkması düşünülüyor. İki yıl sonra döviz kuru ve Türkiyenin hali vs. ne olur bilemem ama fiyatların her geçen gün arttığı otomobil piyasasında ben en az 200 bin TLden başlayacağını düşünüyorum. Hatta 2022ye kadar tekrar bir döviz krizi yaşarsak aracın fiyatı 300-400 bin TLlere kadar çıkabilir.
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    Steelo 7 dk.
    Şuanda taksiciler ve aynı zaman da halk da bu araçları kullanmaya kalksa büyük bir kriz yaşanır bir kere o kadar şarz istasyonu yok, olsa bile milyonlarca insanı doyuracak elektrik yük altyapısı yok.Eğer birşey yapıyorsanız onun gerekliliklerini de yapmanız lazım o yüzden bu milli elektrikli araç bana çok boş geliyor çünkü eğer ciddi olsalar bu konuda ülke genelinde ciddi gelişmeler yapılabilirdi.
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    Olgi 11 dk.
    oc taksiciler önce kendilerini eğitsinler.
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    routemaster 8 dk. Olgi
    Lisans diplomasi sarti getirilmeli artik.



    Ve ehliyet icinde en az lise diplomasi olmali, ilk okullularinkide iptal edilmeli. Ha ilk okul mezunu adam ne yapacak derlersede, bassin koyune davar gutmeye gitsin, sehirde ne isi var ilk okulu mezunlarinin.
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    MrKattchup 44 dk.
    Burdaki ana konu “ötv muafiyeti olursa”. Vatandaşın bin tepesine, seni tehdit eden taksiciye tüm müsemmayı göster işte gerçek bir sosyal devlet anlayışı. Ötv’siz olarak taksi plakasına lüks araç alıp şahsi binen bir dolu insan var Mersin’de, biz kurallara uyduğumuz vergimizi verdiğimiz için mi enayi muammelesi görüyoruz, sözümona birde en çok vatanını seven bunlardır.
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    cabriyo 24 dk. MrKattchup
    taksilerden ötv alınırsa taksimetre ücretlendirmesi artar ve 10 yaşında dökük taksilere binmek zorunda kalırsın. bunu devlet taksicilere yapıyor gibi ama aslında sana bana yarıyor. uber konusunda taksicileri ve devleti hatalı buluyorum. taksi ötv si ile ubere karşı yapılanları ayrı konu olarak ele almak gerekir. her ülkede taksici var. uber geldi diye diğer ülkedeki taksiciler yok olmuyor. rusyada ukraynada taksiciler uber kullanıyor.
    .
    ben uberin desteklenmesi yerine yerli bir uber programı olmasından yanayım. çünkü otel puanlama sistemi gibi işini iyi yapan ile kötü yapanı ayırd etmemizi sağlar. taksiciye eğitim vermeye gerek yok. hepsi aklı başında herkesten daha zeki insanlar. ama art niyetli hareket edenleri var. yapacaksın yerli uber programı. bırak kötü taksici kendini geliştirmeye kendi uğraşsın.
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    lazer__ 46 dk.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    2017 de geliyor şurda yılbaşına ne kaldı
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    lextor 51 dk.
    O iş zor. İşkembeden atmışlar biraz. Şarj süresi var bunun.



    Merakla bekliyorum. İnşallah ucuz ve kullanışlı olur. Ve inşallah ithal edilebilecek kalitede bir araç olur. Ülkemizin bu tür gelişmelere ihtiyacı var.
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    smart1978 53 dk.
    Taksicilerin plaka sistemi bir gunde iptal edilsin. Plaka bazli olmasin. Milyon Dolarlik plakalara kesin cozum getirilmis olur.
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    Seko92 59 dk.
    Geçen gün özel bir firma taksicisiyle konuştum (sarı taksi olmayanlarla). Adam günde 400 - 500 km yol yapıyormuş. Diğer vardiya da aynısını yapsa günde 1000 km yapar. Şimdi bu yerli otomobil taş çatlasa bir şarj ile 300 km yol gidip, normal prizle 10 saatte şarj olacak. Hadi taksiciler için özel hızlı şarj istasyonları koydular diyelim, 4 saatte şarj olsun. Bunu işletecek adam günde 3 defa 4 saat şarjı bekler mi ? 24 saatin 12 saatini şarj ile geçirecek aracı kullanmak ticari olarak kabul edilecek bir iş midir ?

    Özetle, elektrikli otomobilin en son kullanılacağı araçlar taksilerdir. Uçaklar bile taksilerden önce elektrikliye geçer. Bu yalanlara inanmayın. O araç da tanıtıldığı ile kalacaktır.
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    cabriyo 26 dk. Seko92
    trafik durduğunda elektrikli motorda durduğundan sıkışık trafikte şarjı daha uzun gider. 17,000 araba alan heralde 100 tanede şarj istasyonu kurar merkez duraklara bitti gitti. daha fazla km ile daha çok eder taksici tamam ama elektrikli araç ile daha az benzin parası ödeyecek 1/10 gibi öylede karı artacak. o yüzden elektrikli araç taksiciler için cazip.
    günde 500km yani günde 1 depo yakıt demek.
    1 depo yakıt = 200tl desek
    200tlx30= 6000tl ayda yakıt maliyeti.
    elektrikli 1/10 desek 600tl ayda yakıt maliyeti.
    ayda 5400tl cepte kalır.
    menzili 400km olsun + şarj istasyonu sayısı yeteri kadar olsun. ben elektrikli araç almayacak 1 tane taksici olacağını zannetmem. ki buna her 15,000kmde serviste motor bakım maliyetinide ekle. elektriklide buda yok.
    .
    araç ağırlığı yere daha yakın olduğundan daha iyi yol tutar daha güvenlidir elektrikli. kaza olsa yanıcı patlayıcı madde yok, egzoz gazı yok. geriye sadece araç fiyatının 100-200 bin tl arasında olması kalıyor. ki buda bence mümkün çünkü arabaların fiyatlarındaki gümrük kdv vs çıkar bu rakamlara düşüyor zaten. kendi ürettiği arabadan gümrük kdv alacak değil heralde devlet.
    .
    ben olsam taksiciler alsın diye üstüne para veririm. özellikle havaalanları taksileri çok önemli. ülkeye gelen yabancılara bedava reklam test sürüşü yaptırmış oluyorsun. ve bir araba piyasada ne kadar fazla olursa servisi yedek parçası ustası 2. eli her şeyinde daha avantajlı olur. sonuçta yine bizlere yarar. ayrıca elektrikli araçlar genelde tam donanım oluyor. neden uyduruk fiat albea ya dobloya bineceğime full donanım bir arabaya binmeyeyimki? yani bu herşeyin eleştirilmesini anlamıyorum. burada tek eleştirilecek şey varsa bence bu işin uzaması eleştirilebilir. bir zarar aranıyorsa burada en çok zarar edecek olan koç grubu ve doğuş grubudur. halk olarak bizler karlıyız. ihracat olarak türkiyenin zorlanacağını hiç zannetmiyorum. mobilyadan çorapa limondan duvar kağıdına kadar ihracat yapan bir ülke araba üretip satabilecek kapasitededir. ki türkiyenin en fazla ihracat ettiği sektör otomobil sektörü zaten araba ihracatı en fazla yapılan ürün. tek fark markanın yerli olması.
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