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İstanbul'un 4 katı büyüklüğünde buzdağı koptu: Deniz seviyesi yükselebilir

Çarşamba günü Larsen C buz sahanlığında 1 trilyon ton ağırlığında buzdağı koptu ve anakaradan ayrıldı. Peki buzdağı nereye sürüklenecek ve dünyayı nasıl etkileyecek?
1 yıl
9,7b
1
55
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Antarktika’daki Larsen C buz sahanlığında bulunan derin çatlak yıllardır bilim insanları tarafından kaygıyla izleniyordu. 1995 yılında Larsen A buz sahanlığında gerçekleşen çöküş ve 2005 yılında Larsen B sahanlığında yaşanan büyük kopuşun bir benzerinin yaşanmaması umut edilirken çarşamba günü korkulan oldu. Larsen C’deki çatlak dev bir buz dağını anakaradan ayıracak şekilde parçalanırken yaklaşık olarak İstanbul’un 4 katı büyüklüğünde(6000 kilometrekare) yüzölçümüne sahip olan dev bir buzdağı oluştu.

İstanbul'un 4 katı büyüklüğünde buzdağı koptu: Deniz seviyesi yükselebilir

 

 

Dünyanın en büyük dördüncü buz sahanlığı olan Larsen C, buz sahanlığının yüzde 12’sini oluşturan ve bir trilyon ton ağırlığında olan dev buzdağının ayrılmasıyla birlikte 5. büyük buz sahanlığı haline gelirken uzmanlar yeni buzdağının hareketlerinden endişe duyuyor. Kitlesel olarak haritaların yeniden çizilmesini gerektirecek kadar büyük olan buzdağının güneye yani daha sıcak sulara doğru ilerlemesi, erimeye başlaması veya gemilerin güzergahlarına giderek tehlike yaratması şu an için öngörülen tehlikelerden sadece birkaçı.

 

NASA Tahminde Bulundu 

Dev buzdağını kopma anından çok kısa bir süre sonra takibe alan NASA, MODIS isimli uydusuyla buzdağını takip ederken önceki kopmaları da göz önünde bulunduran bir tahminde bulundu. Larsen buz sahanlığından kopan bir önceki buzdağının izlediği yolu belirten NASA’ya göre kopan buzdağı Güney Atlas Okyanusu’nda kuzeydoğuya doğru gitmeden önce Antarktika Yarımadası kıyıları boyunca kuzeye doğru sürüklenecek ve bölgedeki gemiler için tehdit oluşturmayacak. Sürüklenen buzdağı uydular aracılığı ile yakından takip edilecek.

 

Tabi NASA’nın bu tahmini bir önceki buzdağının hareketlerine göre şekillenmiş. Uzmanların ortak görüşü ise kopan buzdağı bugüne kadar kaydedilen en büyük buzdağlarından biri ve ne yönde ilerleyeceğinin tahmin edilmesi oldukça zor. Yıllardır buz sahanlığını inceleyen Swansea Üniversitesi’nden Profesör Adrian Luckman’a göre buz dağı tek parça olarak kalabilir ancak büyük ihtimallere küçük parçalara ayrılacak. Parçalardan bir kısmı on yıllarca aynı bölgede konumu korurken bir kısmı ise sıcak sulara doğru ilerleyecek ve Güney Amerika’yı ziyaret eden gemilere tehdit oluşturacak.

 

Türkiye'yi de Etkileyebilir 

A68 ismiyle anılacak olan buzdağının kopması henüz suda yüzdüğü için deniz seviyesinde herhangi bir yükselmeye neden olmuş değil ancak A68 küçük parçalara ayrılırsa bu küçük parçaların hareketleri deniz seviyesinde değişikliklere neden olabilir. Almanya’nın önde gelen yayın organlarından Bild’in haberine göre ise her ne kadar şu an için beklenmeyen bir senaryo olsa da tüm buzulların tamamen erimesi deniz seviyesinin 65 metre yükselmesine neden olacak. Bu yükselmeden en çok etkilenen şehirler ise Stockholm, Amsterdan ve Berlin olacak. Bild bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde İstanbul'un ve Türkiye’deki kıyı bölgelerinin de yükselmeden etkileneceğini tahmin ediyor.

 

İstanbul'un 4 katı büyüklüğünde buzdağı koptu: Deniz seviyesi yükselebilir

Kutup araştırmacısı Robert Swan ise Larsen C ile doğanın insanlığa hızla yaklaşmakta olan bir felaket için son dakika çağrısında bulunduğunu düşünüyor. 2100 yılına kadar dünya genelinde deniz seviyesinin 1 ile 1.5 metre arasında yükseleceği öngörülürken Swan’a göre A68 bu tahminlerin ötesinde bir yükselmeye neden olacak.


http://www.mirror.co.uk/news/world-news/dramatic-new-picture-shows-moment-10794096 Yorum Yaz
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12 Angry Men 1 yıl en beğenilen
Buz katı haldeyken ve su sıvı haldeyken yaklasik aynı yoğunluğa sahiptir. Ve içi su dolu kaba buz doldurduğunuzda o hacim kadar suyun seviyesini yukseltir. O buz eriyince ayni hacime sahip kati buz sıvı suya dönüşür ve hacim değişmediğinden ve yoğunluk sabit kaldığından sıvı seviyesi değişmez.
Alıntı.
Edit: Anlatmak istediğimi bazıları yanlış anlamış. Karadaki buz kütlesi eridiğinde veya kırılıp okyanusa karıştığında su seviyesini belli bir seviye yükseltir. Bu haberde bahsedilen buz kütlesi şuan kırılmış okyanusta yüzüyorsa zaten suyu yükseltmiştir. Eridiğinde su seviyesi aynı kalır, zaten yükseleceği kadar yükseltmiştir. katı veya sıvı halde olması fark etmez. Aşağıdaki resimler daha açıklayıcı olur.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Buz katı haldeyken ve su sıvı haldeyken yaklasik aynı yoğunluğa sahiptir. Ve içi su dolu kaba buz doldurduğunuzda o hacim kadar suyun seviyesini yukseltir. O bu...
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8 Yanıt Yanıtla +33
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s_mail 1 yıl
65 Metre değildir olsa duramazsın.
1 Yanıt Yanıtla +24
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Mr.Legend 1 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Buz katı haldeyken ve su sıvı haldeyken yaklasik aynı yoğunluğa sahiptir. Ve içi su dolu kaba buz doldurduğunuzda o hacim kadar suyun seviyesini yukseltir. O buz eriyince ayni hacime sahip kati buz sıvı suya dönüşür ve hacim değişmediğinden ve yoğunluk sabit kaldığından sıvı seviyesi değişmez.
Alıtı.

Yani bu buz kütlesi şuan okyanustaysa erise bile su seviyesi aynı kalır.

Doğru demişssin de suyu, batan hacim kadar yükseltir. Bu kopan parçanın tamamı suda değil suyun üstünde de alan var.
12 Angry MenBuz katı haldeyken ve su sıvı haldeyken yaklasik aynı yoğunluğa sahiptir. Ve içi su dolu kaba buz doldurduğunuzda o hacim ka...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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firat_kilic 1 yıl
adam su ile buz hesabı yapmış... içinde elektromanyetik yok... ayrıca tatlı ve tuzlu suyu koymuş mu? Bilimsel dolandırıcılık gibi.. biraz bilince bilmiş olmuyorsun.. tuzlu su ile tatlı su ne fark var? neden dünyanın kuzey ve güney kutbu var? neden aşağısı tuzlu yukarısı tatlı su? iyonik bağ var mı? tatlı su bittiğinde buz olarak hangi değişimlere neden olacak? elektro manyetik ile iyon bağı var mı? domino taşı gibi birbirini etkileyecek bir şeyler olabilir mi? ilk okul fen dersi deneyi ile mi açıklıyorsun?
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ardaalisahin 1 yıl
Keske her sey lise fizigi gibi olsa,ne yazik ki oyle degil.
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fatihmhizli 1 yıl
Şu ihtimal gözardı edilmemeli

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recep0041 1 yıl
Buz parçasının saf olduğu düşünülürse su seviyesinde yükselme olmaz. Ancak kopan buz parçasının içinde muhtemelen hava boşlukları olabilir. Bu buz parçasının yoğunluğunun düşmesine sebep olur.Bu durumda su seviyesi yükselir denilebilir.
Başlık ilgi çekici, içerik kan ağlıyor. 3. sınıf haber siteleri gibi olmaya başladı forum.
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santanio 1 yıl
Yazar biraz mantık ne olur yazdığını okusana bir kıyamet alameti yazı yazıyosun haberin yok. Neyseki alıştık bu sitedeki hatalara.
Not kopan buz kütlesinin görünen kısmı 1 km yükseklikte olsa bile yarım santim suyu yükseltmez.
2.not yazıyı tamamlamadan bu adamın hiç birşeyine güven olmaz dedim istanbulun yüzölçümüne baktım. Yaşam alanı olan kısmının yüz ölçümünü yazmış :) istanbulun yeşil alanını sayarsan 5100 civarı kilometrekareymiş zaten .
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tufanumur12 1 yıl
artık yapacak bir şey yok ben evlenirim çocukları olur, sonra evlenir onların çocukları olur eh artık onlar düşünsün.
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Master_Evil 1 yıl
ciddi ciddi bitiyor dünya
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Quard 1 yıl
Bizler hep kendimize ne olacak diye düşünüyoruz ama gelin görün ki buzları eritme adına iklim değişikliği için hiçbir şey yapmıyoruz. Ayrıca orada yaşayan hayvanları hiç düşünmüyoruz. Unutmayalım,iklim değişikliği buzların erimesi vs sadece insanlığı değil her canlıyı, bitki topluluğunu etkiler.
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firat_kilic 1 yıl
Birileri iklim anlaşması için bişi diyordu ben paraya bakarım hesabı.. amerika.. ve TR... destekçi forumcularda vardı.... şimdi düşünme zamanı... gezegen mi yoksa para mı?
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kadirirdem 1 yıl
Kıyamet alametleri yavaş yavaş oluyor...
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firat_kilic 1 yıl kadirirdem
kadirirdem

Kıyamet alametleri yavaş yavaş oluyor...

Bilinçsiz olup insan kendi yaptıklarını toplayıp hesaplayamayıp sonra kıyamet alameti demesini hiç sevmiyorum. O uyurgezerlerin hesabı.
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