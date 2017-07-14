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Sıra onda: Google Earth'e hikaye özelliği geliyor

Bir zamanların gözde uygulamalarından Google Earth, sosyal yeteneklere kavuşuyor. Durumlarınızı, fotoğraflarınızı ve videolarınızı Google Earth'ün dünyasına ekleyebileceksiniz.
1 yıl
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9
Diğer Yazılım
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sıra onda: Google Earth'e hikaye özelliği geliyor
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Hikaye özelliği eklenen uygulamalar kervanına Google Earth de katılıyor. Mahallemizin dizaynına, arazimizin büyüklüğüne bakmaya kullandığımız Google Earth'e hikaye ekleme özelliği geliyor. Bu sayede kullanıcılar, fotoğraf ve videolarını gezegen üzerine konumlandırabilecek.

 

 

Reuters'a konuşan Google Earth yöneticisi Rebecca Moore proje üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Moore, yeni işlevlerin iki yada üç yıl içinde halka açılabileceğini söyledi.
 
Ayrıca Bkz. "Google Earth artık doğadan canlı yayın yapacak"

Kullanıcılar geçmiş etkinliklerinin, güzel anılarının ve hoşlandığı yerlerin görsellerini gezegen üzerine yerleştirebilecek. Dilerse tüm kullanıcılara açık veya sadece kendisinin görebileceği şekilde paylaşabilecek. Snapchat ve Instagram'dan farklı olarak hikayeler geçici değil kalıcı olarak saklanacak. Böylelikle Google Earth'de en sevdiğiniz tatilinizi, ilk yurt dışı gezinizi, aileniz ile gerçekleştirdiğiniz seyahatleri harita üzerinden görebileceksiniz. Google, son zamanlarda pek çok sosyal uygulamaya eklenen hikaye deneyimini dünya haritası üzerinden farklı bir şekilde sunacak.

 

Moore, projenin bütçesini açıklamadı. Platformda reklam yapma fikrini de reddetti. Bu girişimden Google'ın kâr elde etme niyeti olmadığını söyledi. Hikayelerin Google Maps uygulamasına eklenip eklenmeyeceği hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

 
 

http://www.reuters.com/article/us-google-brazil-idUSKBN19X01P Yorum Yaz
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Front-Back 1 yıl en beğenilen
Microsoft'dan müjde. Excel'e hikaye özelliği geliyor.
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DH Misafiri 1 yıl
Apple'da yıllardır kullanıyorum.
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JoeyBane 1 yıl
DonanımHaber'e Hikaye Özelliği geldi! - 1 Ocak 2027
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kadirirdem 1 yıl
Bir işin *okunu çıkartmak denir ya işte tam onu yapıyorlar!
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ozmenakif 1 yıl
Adamlar kolay yolu buldu, millet de yemi yuttu. Normal foto video atsan sunucularda sürekli saklanmak zorunda. Hikaye olunca kısa süre durup siliniyor. Firma için en makul yöntem. Niye adam boş yere milletin verisini tutmak için para harcasın?
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catlion 1 yıl
Snap haritalar bu özelliğin aynısı
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TheNewAtilla 1 yıl
yok artık emenike
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ozbey08 1 yıl
google şirketi zaten donumuza kadar her şeyimizi biliyor.
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Front-Back 1 yıl en beğenilen
Microsoft'dan müjde. Excel'e hikaye özelliği geliyor.
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Şıh Hazretleri 1 yıl
Yakında tost makinesine bile hkaye paylaş özelliği gelirse şaşırmam artık
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