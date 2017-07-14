Sıra onda: Google Earth'e hikaye özelliği geliyor

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Hikaye özelliği eklenen uygulamalar kervanına Google Earth de katılıyor. Mahallemizin dizaynına, arazimizin büyüklüğüne bakmaya kullandığımız Google Earth'e hikaye ekleme özelliği geliyor. Bu sayede kullanıcılar, fotoğraf ve videolarını gezegen üzerine konumlandırabilecek.

Reuters'a konuşan Google Earth yöneticisi Rebecca Moore proje üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Moore, yeni işlevlerin iki yada üç yıl içinde halka açılabileceğini söyledi.

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"Google Earth artık doğadan canlı yayın yapacak"

Kullanıcılar geçmiş etkinliklerinin, güzel anılarının ve hoşlandığı yerlerin görsellerini gezegen üzerine yerleştirebilecek. Dilerse tüm kullanıcılara açık veya sadece kendisinin görebileceği şekilde paylaşabilecek. Snapchat ve Instagram'dan farklı olarak hikayeler geçici değil kalıcı olarak saklanacak. Böylelikle Google Earth'de en sevdiğiniz tatilinizi, ilk yurt dışı gezinizi, aileniz ile gerçekleştirdiğiniz seyahatleri harita üzerinden görebileceksiniz. Google, son zamanlarda pek çok sosyal uygulamaya eklenen hikaye deneyimini dünya haritası üzerinden farklı bir şekilde sunacak.

Moore, projenin bütçesini açıklamadı. Platformda reklam yapma fikrini de reddetti. Bu girişimden Google'ın kâr elde etme niyeti olmadığını söyledi. Hikayelerin Google Maps uygulamasına eklenip eklenmeyeceği hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

http://www.reuters.com/article/us-google-brazil-idUSKBN19X01P