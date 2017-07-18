İşte ABD ve Avustralya'nın gizlice testlerini gerçekleştirdiği hipersonik füze

ABD ve Avustralya iş birliğinde geliştirilen füzenin detayları elbette şu an için çok gizli tutuluyor. Bu ayın başlarında Avustralya'da bir test atışı gerçekleştirilmiş olsa da bu deneme atışının ne günü ne de detayları paylaşılmadı. Füzenin geliştirilme sürecinde yer alan Queensland Üniversitesi yukarıdaki kısa videoyu paylaşırken; ABD ordusu ise yapılan bir açıklamada sadece "hipersonik uçuşta başka bir başarılı deneme" ifadelerini kullanmakla yetindi.



ABD Hava Kuvvetleri, Avustralya Savunma Bilimi ve Teknolojisi Grubu (Avustralya ordusuna bağlı bir birim), Boeing, BAE Systems Australia ve Queensland Üniversitesi gibi kurumların yer aldığı 70 milyon dolarlık HiFIRE projesinde 2009 yılından bu yana testler gerçekleştiriliyor.

ABD ve Avustralya iş birliğinde geliştirilen füzenin detayları elbette şu an için çok gizli tutuluyor. Bu ayın başlarında Avustralya'da bir test atışı gerçekleştirilmiş olsa da bu deneme atışının ne günü ne de detayları paylaşılmadı. Füzenin geliştirilme sürecinde yer alan Queensland Üniversitesi yukarıdaki kısa videoyu paylaşırken; ABD ordusu ise yapılan bir açıklamada sadece "hipersonik uçuşta başka bir başarılı deneme" ifadelerini kullanmakla yetindi.ABD Hava Kuvvetleri, Avustralya Savunma Bilimi ve Teknolojisi Grubu (Avustralya ordusuna bağlı bir birim), Boeing, BAE Systems Australia ve Queensland Üniversitesi gibi kurumların yer aldığı 70 milyon dolarlık HiFIRE projesinde 2009 yılından bu yana testler gerçekleştiriliyor.

Hipersonik füzelere karşı önlem almak şu anda mümkün değil

ABD ve Avustralya'nın yanı sıra Rusya ve Çin'in de üzerinde çalıştığı hipersonik füzeler mach 8 hızıyla oldukça etkileyici olsa da aslında birçok kıtalararası balistik füzeye oranla yavaş kalıyor. Ancak hipersonik füzelerin asıl etkileyici tarafı da zaten hızı değil; bu hızı nasıl kullandığı. Zira bu füzelerin savunma sistemleri tarafından takip edilmesi neredeyse imkansız.



Geleneksel balistik füzelerin kolayca tahmin edilebilen basit uçuş rotalarının aksine hipersonik füzeler çok daha karmaşık bir yol izleyerek hareket edebiliyor. Yüzeye çok yakın bir mesafeden hedefine doğru ilerleyebilen füzeler aynı zamanda kaçınma manevraları da gösterebiliyor. Bu sayede füze anlık olarak tespit edilebilse dahi tam olarak nereye gideceği hiçbir şekilde tahmin edilemiyor ve üzerine fırlatılan cisimlerden de kolaylıkla kurtulabiliyor.

https://www.engadget.com/2017/07/17/us-and-australia-finish-key-hypersonic-missile-tests/

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ABD ve Avustralya sesten tam 8 kat daha hızlı hareket edebilen HiFire 4 isimli hipersonik füzenin deneme atışını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Mach 8 hızında hareket edebilen füze, modern savaşların çehrini değiştirebilecek hipersonik silahlar yolunda çok önemli bir adım olarak görülüyor.Queensland Üniversitesi tarafından yayınlanan aşağıdaki videoda görebildiğimiz füze, deneme atışı sırasında mach 8 hızına ulaşmış, yani saatte yaklaşık 9.8 bin kilometrelik inanılmaz bir hızdan bahsediyoruz. Bu hızı daha iyi hayal edebilmek için füzenin ulaştığı bu maksimum hızıyla Londra-İstanbul arasındaki mesafeyi 20 dakikadan daha kısa bir sürede alabileceğini düşünebilirsiniz.