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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte ABD ve Avustralya'nın gizlice testlerini gerçekleştirdiği hipersonik füze

ABD ve Avustralya, savunma sistemleri tarafından takip edilmesi neredeyse imkansız hipersonik füzeler geliştiriyor. Saatte 9-10 bin kilometre hıza ulaşabilen füzenin bu ay bir test atışı gerçekleşti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Savunma Sanayi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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ABD ve Avustralya sesten tam 8 kat daha hızlı hareket edebilen HiFire 4 isimli hipersonik füzenin deneme atışını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Mach 8 hızında hareket edebilen füze, modern savaşların çehrini değiştirebilecek hipersonik silahlar yolunda çok önemli bir adım olarak görülüyor.

Queensland Üniversitesi tarafından yayınlanan aşağıdaki videoda görebildiğimiz füze, deneme atışı sırasında mach 8 hızına ulaşmış, yani saatte yaklaşık 9.8 bin kilometrelik inanılmaz bir hızdan bahsediyoruz. Bu hızı daha iyi hayal edebilmek için füzenin ulaştığı bu maksimum hızıyla Londra-İstanbul arasındaki mesafeyi 20 dakikadan daha kısa bir sürede alabileceğini düşünebilirsiniz.
 
  
ABD ve Avustralya iş birliğinde geliştirilen füzenin detayları elbette şu an için çok gizli tutuluyor. Bu ayın başlarında Avustralya'da bir test atışı gerçekleştirilmiş olsa da bu deneme atışının ne günü ne de detayları paylaşılmadı. Füzenin geliştirilme sürecinde yer alan Queensland Üniversitesi yukarıdaki kısa videoyu paylaşırken; ABD ordusu ise yapılan bir açıklamada sadece "hipersonik uçuşta başka bir başarılı deneme" ifadelerini kullanmakla yetindi.

ABD Hava Kuvvetleri, Avustralya Savunma Bilimi ve Teknolojisi Grubu (Avustralya ordusuna bağlı bir birim), Boeing, BAE Systems Australia ve Queensland Üniversitesi gibi kurumların yer aldığı 70 milyon dolarlık HiFIRE projesinde 2009 yılından bu yana testler gerçekleştiriliyor.

Hipersonik füzelere karşı önlem almak şu anda mümkün değil 

ABD ve Avustralya'nın yanı sıra Rusya ve Çin'in de üzerinde çalıştığı hipersonik füzeler mach 8 hızıyla oldukça etkileyici olsa da aslında birçok kıtalararası balistik füzeye oranla yavaş kalıyor. Ancak hipersonik füzelerin asıl etkileyici tarafı da zaten hızı değil; bu hızı nasıl kullandığı. Zira bu füzelerin savunma sistemleri tarafından takip edilmesi neredeyse imkansız.

Geleneksel balistik füzelerin kolayca tahmin edilebilen basit uçuş rotalarının aksine hipersonik füzeler çok daha karmaşık bir yol izleyerek hareket edebiliyor. Yüzeye çok yakın bir mesafeden hedefine doğru ilerleyebilen füzeler aynı zamanda kaçınma manevraları da gösterebiliyor. Bu sayede füze anlık olarak tespit edilebilse dahi tam olarak nereye gideceği hiçbir şekilde tahmin edilemiyor ve üzerine fırlatılan cisimlerden de kolaylıkla kurtulabiliyor. 
  

https://www.engadget.com/2017/07/17/us-and-australia-finish-key-hypersonic-missile-tests/ Yorum Yaz
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heyysanadiyom 2 yıl en beğenilen
Bu denemeyi Kuzey kore yapsa "vay efendim nasıl test ederler" derler AMA kendilerine gelince gık çıkarabilcek ülke Rusyadan başka kim var? Aferin lan şu Rusyayla Kuzey koreye ....
Bu denemeyi Kuzey kore yapsa "vay efendim nasıl test ederler" derler AMA kendilerine gelince gık çıkarabilcek ülke Rusyadan başka kim var? Aferin lan şu Rusyayl...
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1 Yanıt Yanıtla +49
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Spider_hip 2 yıl
Yüzlerce yıllık dediğiniz zaten topu topu 241 senelik geçmişi var alt tarafı. Demokrasi dediğiniz daha köleliği bırakmaya başlayalı 30-40 sene oldu adam gibi. Ki hala ırkçılık hat safhada. Sigara kullanımı yok denecek kadar az, hatta Türkiye'ye gelenler şaşırıyor buradaki sigara kullanımına. Ama onlarda da bizdeki sigara kullanımına yakın uyuşturucu kullanımı var. Hala daha bir çok bölgesinde siyahilerin durumu sıkıntılı. Detroit'te bundan seneler önce konuştuğum siyahi kadın da uzun uzun anlatmıştı. Öyle kolay unutulacak şeyler değil.
Neticeye bakarsak Kuzey Kore'nin şuana kadar kendisi dışında birde sürtüştüğü Güney Kore dışında kime ne zararı olmuş? Birde bizim ülkemizde bile 80-90 tane üssü bulunan, hemen hemen her ülkede bir ton üsleri bulunan, 2 senede bir ortadoğudaki ülkelere demokrasi getiriyoruz, bunların kimyasal silahları var ayağına asker çıkaran, işgal eden, petrollerini çalan, sürekli cia ajanlarıyla dolu bölücü ortadoğu örgütlerini oluşturan demokratik (!) Abd'nin, kendi de dahil (ikiz kuleler, siyahiler) kimlere ne zararı olmuş ona bakın.
Kuzey Kore sempatizyanı değilim. Zaten tek yerden yönetilen dünya basınından duyduklarımla, okuduklarımla Kuzey Kore'yi tanımlamam da, bilmem de mümkün değil. Zira içine kapanık, her yerden ambargo uygulanan bir ülke. Diğer yandan Abd'nin durumu apaçık ortada. Hani İsviçre olur, Kanada olur ne bileyim herhangi başka bir ülke olur kabul ederim ama Abd'yi demokrasi timsali göstermeniz çok komik geldi.
Yüzlerce yıllık dediğiniz zaten topu topu 241 senelik geçmişi var alt tarafı. Demokrasi dediğiniz daha köleliği bırakmaya başlayalı 30-40 sene oldu adam gibi. ...
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2 Yanıt Yanıtla +35
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uysaloguz 2 yıl muratai
muratai


heyysanadiyom

Bu denemeyi Kuzey kore yapsa "vay efendim nasıl test ederler" derler AMA kendilerine gelince gık çıkarabilcek ülke Rusyadan başka kim var? Aferin lan şu Rusyayla Kuzey koreye ....

Kuzey korede DELİ bir DİKTATÖR var. Amerika / Avustralyada ise yüzlerce yıllık demokrasi geleneği var ve istediği ülkeye adamlar kamuoyu desteği almadan SAVAŞ açamazlar.
Kuzey Kore ile Demokratik ülkeleri aynı keyefe koyduğuna göre daha tam olgunlaşmamışsın sen. Bu tür konulara fazla kafa yorma daha çok erken senin için.

ABD'de yüzlerce yıllık demokrasi geleneği var, istediği ülkeye kamuoyu desteği almadan savaş açamaz öyle mi! Son 30 yılda yanı başımızda yaşananlar da zaten ancak bu demokrasi geleneği ile açıklanabilirdi. Asıl sen bu tür konulara çok kafayı yorma bence...
murataiheyysanadiyomBu denemeyi Kuzey kore yapsa "vay efendim nasıl test ederler" derler AMA kendileri...
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uysaloguz 2 yıl
Bak arkadaşım ilk yorumun "Kuzey korede DELİ bir DİKTATÖR var. Amerika / Avustralyada ise yüzlerce yıllık demokrasi geleneği var ve istediği ülkeye adamlar kamuoyu desteği almadan SAVAŞ açamazlar.Kuzey Kore ile Demokratik ülkeleri aynı keyefe koyduğuna göre daha tam olgunlaşmamışsın sen. Bu tür konulara fazla kafa yorma daha çok erken senin için" şekllinde. Buna istinaden de "ABD'de yüzlerce yıllık demokrasi geleneği var, istediği ülkeye kamuoyu desteği almadan savaş açamaz öyle mi! Son 30 yılda yanı başımızda yaşananlar da zaten ancak bu demokrasi geleneği ile açıklanabilirdi. Asıl sen bu tür konulara çok kafayı yorma bence..." şeklinde bir yorum yazmışım. Şimdi dönmüş "demokrasi ile yönetilen iki ülke birbiri ile savaşmaz" deyip yorumu saptırdığın gibi bir de ağzını bozuyorsun. Terbiyesizliğinin yanında esas kalın kafalı olan sensin. Tarih boyunca o demokrasi ile yönetilen ülkelerin yaptıkları ortada iken neyin kafasını yaşıyorsun
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muratai 2 yıl uysaloguz
uysaloguz
Bak arkadaşım ilk yorumun "Kuzey korede DELİ bir DİKTATÖR var. Amerika / Avustralyada ise yüzlerce yıllık demokrasi geleneği var ve istediği ülkeye adamlar kamuoyu desteği almadan SAVAŞ açamazlar.Kuzey Kore ile Demokratik ülkeleri aynı keyefe koyduğuna göre daha tam olgunlaşmamışsın sen. Bu tür konulara fazla kafa yorma daha çok erken senin için" şekllinde. Buna istinaden de "ABD'de yüzlerce yıllık demokrasi geleneği var, istediği ülkeye kamuoyu desteği almadan savaş açamaz öyle mi! Son 30 yılda yanı başımızda yaşananlar da zaten ancak bu demokrasi geleneği ile açıklanabilirdi. Asıl sen bu tür konulara çok kafayı yorma bence..." şeklinde bir yorum yazmışım. Şimdi dönmüş "demokrasi ile yönetilen iki ülke birbiri ile savaşmaz" deyip yorumu saptırdığın gibi bir de ağzını bozuyorsun. Terbiyesizliğinin yanında esas kalın kafalı olan sensin. Tarih boyunca o demokrasi ile yönetilen ülkelerin yaptıkları ortada iken neyin kafasını yaşıyorsun

İki cümle şey yazmışsın uzun göstermek için benim yazdıklarımı bir daha yazmışsın kafan mı güzel?
Son 30 yılda Amerika hangi demokratik ülkeye savaş açtı ha? Göster ulan bir tane. Boş boş goygoy yapma terbiyesiz!
Git istediğin akademik araştırmayı oku hepsi aynı şeyi söyler, iki demokratik ülke birbiriyle savaşmaz NOKTA.
Hem cahilsin hemde gelmiş bilmişlik taslıyorsun.
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uysaloguz 2 yıl
Hocam Allah aşkına yapmayın. Yorumlarınızı okuyan bir insan ciddi ciddi ABD'nin ( buna ayrıca Avrupa'yı da ben ilave ediyorum) demokrasi uğruna savaştığı sanısına kapılır. Gerek ABD gerek Avrupa yüzyıllardır sömürgeci ve yayılmacı bir tutum sergiler. 1. ve 2. dünya savaşlarının çıkış noktası da zaten sömürge
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muratai 2 yıl uysaloguz
uysaloguz
Hocam Allah aşkına yapmayın. Yorumlarınızı okuyan bir insan ciddi ciddi ABD'nin ( buna ayrıca Avrupa'yı da ben ilave ediyorum) demokrasi uğruna savaştığı sanısına kapılır. Gerek ABD gerek Avrupa yüzyıllardır sömürgeci ve yayılmacı bir tutum sergiler. 1. ve 2. dünya savaşlarının çıkış noktası da zaten sömürge

Lafı g.tünden anlamada bizim insanımızın üstüne yok zaten.
Ulan çok basit birşey yazdım, bir türlü kafasına girmedi bazı kalın kafalıların.
İki demokrasi-ile-yönetilen-ülke birbiri ile SAVAŞMAZ NOKTA!
ikinci dünya savaşı müttefikler (demokrasi) vs almanya (hitler faşist, italya faşist, japonya imparatorluk ve ultra milliyetçi) arasında oldu.
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darkaura 2 yıl
haber eksik olmus. atilan fuze klasik roket degil. aslinda hypersonic jet. scramjet teknolojisini test ediyorlar. klasik roketten farkli olarak atmosferdeki oksijenide kullanabiliyor buda verimliligi ve ucus kontrolunu artiriyor. teknoloji olgunlastiginda dunyanin herhangi bir yerini dakikalar icinde vurabilcek insansiz araclar yapabilirler.
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s_mail 2 yıl
unutmayın Askeri Teknoloji Sivil Tekonolojinin 20 sene ilerisindedir her zaman
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Spider_hip 2 yıl
Yüzlerce yıllık dediğiniz zaten topu topu 241 senelik geçmişi var alt tarafı. Demokrasi dediğiniz daha köleliği bırakmaya başlayalı 30-40 sene oldu adam gibi. Ki hala ırkçılık hat safhada. Sigara kullanımı yok denecek kadar az, hatta Türkiye'ye gelenler şaşırıyor buradaki sigara kullanımına. Ama onlarda da bizdeki sigara kullanımına yakın uyuşturucu kullanımı var. Hala daha bir çok bölgesinde siyahilerin durumu sıkıntılı. Detroit'te bundan seneler önce konuştuğum siyahi kadın da uzun uzun anlatmıştı. Öyle kolay unutulacak şeyler değil.
Neticeye bakarsak Kuzey Kore'nin şuana kadar kendisi dışında birde sürtüştüğü Güney Kore dışında kime ne zararı olmuş? Birde bizim ülkemizde bile 80-90 tane üssü bulunan, hemen hemen her ülkede bir ton üsleri bulunan, 2 senede bir ortadoğudaki ülkelere demokrasi getiriyoruz, bunların kimyasal silahları var ayağına asker çıkaran, işgal eden, petrollerini çalan, sürekli cia ajanlarıyla dolu bölücü ortadoğu örgütlerini oluşturan demokratik (!) Abd'nin, kendi de dahil (ikiz kuleler, siyahiler) kimlere ne zararı olmuş ona bakın.
Kuzey Kore sempatizyanı değilim. Zaten tek yerden yönetilen dünya basınından duyduklarımla, okuduklarımla Kuzey Kore'yi tanımlamam da, bilmem de mümkün değil. Zira içine kapanık, her yerden ambargo uygulanan bir ülke. Diğer yandan Abd'nin durumu apaçık ortada. Hani İsviçre olur, Kanada olur ne bileyim herhangi başka bir ülke olur kabul ederim ama Abd'yi demokrasi timsali göstermeniz çok komik geldi.
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muratai 2 yıl Spider_hip
Amerika ve Avusturalya diyor haberde. İkiside insan haklarında, demokraside, bilim ve sanatta çok ileri ülkeler.
Amerika mükemmel bir ülke değil, TRUMP hele büyük facia. Benim tercihim soğuk olmasaydı KANADA olurdu elbette.
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justaprogrammer 2 yıl Spider_hip
Spider_hip
Yüzlerce yıllık dediğiniz zaten topu topu 241 senelik geçmişi var alt tarafı. Demokrasi dediğiniz daha köleliği bırakmaya başlayalı 30-40 sene oldu adam gibi. Ki hala ırkçılık hat safhada. Sigara kullanımı yok denecek kadar az, hatta Türkiye'ye gelenler şaşırıyor buradaki sigara kullanımına. Ama onlarda da bizdeki sigara kullanımına yakın uyuşturucu kullanımı var. Hala daha bir çok bölgesinde siyahilerin durumu sıkıntılı. Detroit'te bundan seneler önce konuştuğum siyahi kadın da uzun uzun anlatmıştı. Öyle kolay unutulacak şeyler değil.
Neticeye bakarsak Kuzey Kore'nin şuana kadar kendisi dışında birde sürtüştüğü Güney Kore dışında kime ne zararı olmuş? Birde bizim ülkemizde bile 80-90 tane üssü bulunan, hemen hemen her ülkede bir ton üsleri bulunan, 2 senede bir ortadoğudaki ülkelere demokrasi getiriyoruz, bunların kimyasal silahları var ayağına asker çıkaran, işgal eden, petrollerini çalan, sürekli cia ajanlarıyla dolu bölücü ortadoğu örgütlerini oluşturan demokratik (!) Abd'nin, kendi de dahil (ikiz kuleler, siyahiler) kimlere ne zararı olmuş ona bakın.
Kuzey Kore sempatizyanı değilim. Zaten tek yerden yönetilen dünya basınından duyduklarımla, okuduklarımla Kuzey Kore'yi tanımlamam da, bilmem de mümkün değil. Zira içine kapanık, her yerden ambargo uygulanan bir ülke. Diğer yandan Abd'nin durumu apaçık ortada. Hani İsviçre olur, Kanada olur ne bileyim herhangi başka bir ülke olur kabul ederim ama Abd'yi demokrasi timsali göstermeniz çok komik geldi.

biraz irkciyim ben bu konuda. onceden bende sevmiyordum boyle seyleri ama ingiltere londrada yasayinca bir donem... bu siyahileri veya diger etnik unsurlari semtezleme imkanin oluyor.
zenciler malesef medeni bir toplum degil. mesela 2 zenci kadin yolda yuruyorsa sana gecmen icin asla yol vermez. hele 4 5 velet yapip yolu babasinin mali gibi kullanirlar.
otobuslerde mesela. zenci veletler. acayip acayip sesler cukararak anira anira konusurlar. laf edersen hemen irkcilikla suclarlar.
sira bekleme gibi bir yetenekleri yoktur.
en basitinden avrupa bunlara her yil yuz milyonlarca euro yardim yapiyor ama bunlar bu paralari silahlara abanip birbirlerini okduruyorlar.
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interwap 2 yıl
Kuzey Kore'nin füze geliştirmesi ile Amerika'nın geliştirmesi arasında nasıl bir fark var?
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ozbey08 2 yıl
Avusturalya=İngiltere o ada ülkesi bayrağına bakına hala ingiltere bayrağından izler taşır ve hala İngiltere kraliçesinin atadığı valiyle yönetiliyor.
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cellat87 2 yıl
anzaklar işte rahat batıyor adada tek başına kaldıkları için...
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OverClocK1ng 2 yıl
"üzerine fırlatılan cisimlerden de kolaylıkla kurtulabiliyor."
Bu nasıl bir yazım şekli yaa. Füzenin üzerine bir şey fırlattım ama tutturamadım...
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Angel of the Lord 2 yıl
Avustralya? Ne alaka yav.
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