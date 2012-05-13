İşte Ashton Kutcher'ın Steve Jobs görünümü

Ekim ayında hayatını kaybeden Apple'ın efsanevi tepe yöneticisi Steve Jobs'un hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Konuyla ilgili gelişmeleri daha önce sizlerle paylaşmış ve Jobs: Get Involved adını taşıyan düşük bütçeli bağımsız sinema filminde Steve Jobs'u, Ashton Kutcher'ın oynayacağını bildirmiştik.

Walter Isaacson'ın yazdığı resmi Steve Jobs biyografisinin haklarını satın alan Sony Pictures da Facebook'un kuruluş hikayesini anlatan The Social Network filminin senaristi Aaron Sorkin'in yazacağı bir Steve Jobs filmi planlıyor olsa bile vizyona girecek ilk yapım, Ashton Kutcher'lı bağımsız yapım olacak gibi görünüyor.

Vizyon tarihi henüz bilinmeyen Jobs: Get Involved filmi için hazırlıklarını sürdüren Ashton Kutcher, Steve Jobs görünümüyle kameralara yakalandı. Ayakkabısı, kot pantolonu ve kazağı ile giyim anlamında birebire Jobs stilini taşıyan Kutcher, saç ve sakallarını da yine Steve Jobs gibi şekillendirmiş. Ashton Kutcher'ın başrolde olduğu film, Steve Jobs'un kariyer hayatındaki ilk dönemleri, Apple'ın kuruluşu ile birlikte Pixar ve NeXT yıllarını konu alacak