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İşte Ashton Kutcher'ın Steve Jobs görünümü

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,6b
1
26
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte Ashton Kutcher'ın Steve Jobs görünümü
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Ekim ayında hayatını kaybeden Apple'ın efsanevi tepe yöneticisi Steve Jobs'un hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Konuyla ilgili gelişmeleri daha önce sizlerle paylaşmış ve Jobs: Get Involved adını taşıyan düşük bütçeli bağımsız sinema filminde Steve Jobs'u, Ashton Kutcher'ın oynayacağını bildirmiştik.
Walter Isaacson'ın yazdığı resmi Steve Jobs biyografisinin haklarını satın alan Sony Pictures da Facebook'un kuruluş hikayesini anlatan The Social Network filminin senaristi Aaron Sorkin'in yazacağı bir Steve Jobs filmi planlıyor olsa bile vizyona girecek ilk yapım, Ashton Kutcher'lı bağımsız yapım olacak gibi görünüyor. 
Vizyon tarihi henüz bilinmeyen Jobs: Get Involved filmi için hazırlıklarını sürdüren Ashton Kutcher, Steve Jobs görünümüyle kameralara yakalandı. Ayakkabısı, kot pantolonu ve kazağı ile giyim anlamında birebire Jobs stilini taşıyan Kutcher, saç ve sakallarını da yine Steve Jobs gibi şekillendirmiş.  Ashton Kutcher'ın başrolde olduğu film, Steve Jobs'un kariyer hayatındaki ilk dönemleri, Apple'ın kuruluşu ile birlikte Pixar ve NeXT yıllarını konu alacak
İşte Ashton Kutcher'ın Steve Jobs görünümü
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RDHM 7 yıl en beğenilen
Siyah kazak + kot pantolon
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Rubisco 7 yıl
Magazine dönmüş burası artık.
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Virtual Reality 7 yıl
Bu filmi izlemeden önce 1999 yapımı Silikon Vadisi Korsanları (Pirates Of Silicon Valley) filmini izleyin mutlaka
Film Bill Gates'in nasıl büyük adam olduğunu, Steve Jobs ve Steve Wozniak dan bariz bir şekilde nasıl işletim sistemi çaldığını anlatıyor.
Bu arada Steve de grafik arayüzlü işletim sistemini xerox dan satın alıyor. Bill de ondan çalıyor. Bill Gates in dos işletim sistemini bile kendi yapmadığı direk amatör birinden satın alıp ibm e kiraladığını anlatıyor.
Film den alıntı:
Bill Gates ise kazanmanın yolunu keşfetmiştir: "İyi sanatçılar kopyalar. Büyük sanatçılar çalar."
-
Bu filmi izlemeden önce 1999 yapımı Silikon Vadisi Korsanları (Pirates Of Silicon Valley) filmini izleyin mutlakaFilm Bill Gates'in nasıl büyük adam olduğ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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yedado0506 7 yıl
Tipi jobs un gencligine gayet benziyor daha ne olsun.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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MrDj 7 yıl
bu dunya kimseye kalmaz.
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bozcan 7 yıl
hala izlemeyenler için Kelebek Etkisi 1
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eternity 7 yıl
Hep benzetirdim birbirlerine,yerinde bir karar olmuş..
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DH Misafiri 7 yıl
aynı yaa. balıkçı yaka kazak, beyaz spor ayakkabı :)
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Esposito Bandolero 7 yıl
jobs daha yakışıklı :D
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thunderwatcher 7 yıl
Facebook filmine gitmediğim gibi epıl filmine de gitmeyeceğim arkadaş... Bu ne rezalettir?
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deniz_sea 7 yıl
Düşük butceli bağımsız film dediler baş rolde ashton kutcher var sağlam butceli olsa herhalde marsdan adam getirirlerdi...
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The Catalyst 7 yıl
baya benzemiş steve jobs a.
merakla bekliyorum filmin çıkmasını. çıkınca ilk gidenlerden biri olacağım.
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Rubisco 7 yıl
Magazine dönmüş burası artık.
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