İşte Asus'un GeForce GTX 580 Matrix ve Matrix Platinum modelleri

Salı günü başlayacak Computex 2011 Fuarı için hazırlıklarını tamamlayan ve resmi açılış gününü beklemeye koyulan Asus'un en büyük sürprizlerinden biri de GeForce GTX 580 Matrix olacak. Asus tarafından tek GPU'lu ekran kartı arenasında en gelişmiş model olarak gösterildiği belirtilen ekran kartının Standart ve Platinum olmak üzere iki versiyonu sunulacak. Her ikisi de Nvidia'nın GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartları, kaslı soğutucu tasarımı ve özelleştirilmiş detaylarıyla ön plana çıkacaklar.

Asus'un GeForce GTX 580 Matrix ve GeForce GTX 580 Matrix Platinum modelleri için kullanılan GF110 GPU'sunun dışında referans tasarımlı model ile büyük oranda farklılaştıklarını söylemek mümkün. Anakart üzerinde üç slot yer işgal eden çift fanlı soğutucuyla donatılan kartlar, aynı zamanda hız aşırtma odaklı çok sayıda özellik ve hız aşırtma ile çıkılacak agresif saat hızlarında kararlı çalışmanın devamını sağlamakla yükümlü olan yüksek kaliteli komponentler gibi detayları aynı baskılı devre üzerinde buluşturuyorlar.

Özelleştirilmiş detaylara geçmeden önce kartların genel özelliklerinden bahsetmekte fayda var. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve üç milyarın üzerinde transistöre sahip olan GF110 kodlu grafik yongasının güç verdiği kartlar, 384-bit bellek veri yolu desteğine, 512x CUDA çekirdeğine (paralel işlem birimi) ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Her ikisi de 4008MHz bellek hızıyla gelen kartlardan GTX 580 Matrix 782MHz GPU, GTX 580 Matrix Platinum ise 816MHz GPU hızında çalışıyor.

100mm kalınlığında iki adet fana ve ekstra kalın beş adet bakır ısı borusuna sahip özel soğutucu ile yüksek soğutma performansı sunduğu belirtilen kartın özellikle LN2 ile yapılacak ekstrem hız aşırtma çalışmalarına yönelik bir takım detaylar içerdiği ve yeni dünya rekorlarının hedeflendiği belirtiliyor. Üzerinde iki adet 8pin güç konnektörü bulunan ve 19 fazlı güç ünitesi ile desteklenen ekran kartlarında daha yüksek soğutma performansı için yer verilen arka plaka da dikkatlerden kaçmayan detaylar arasında yer alıyor.

Asus'un GeForce GTX 580 Matrix ve GeForce GTX 580 Matrix Platinum modellerinde hız aşırtma odaklı bazı butonlara da yer veriliyor. Bu butonlardan ikisi ile kuıllanıcılar donanımsal olarak temel değerleri arttırıp azaltabiliyorlar. Kırmızı renkli diğer büyük buton ise fan hızını %100'e çıkartmaktan sorumlu. Aynı zamanda kartın arka panelinde Safe Mode butonu da bulunuyor. Bu buton sayesinde kullanıcılar, hız aşırtma denemeleri esnasında butona basarak kartı hızlı bir şekilde fabrika ayarlarına geri döndürebiliyorlar.

Matrix serisi yeni ekran kartlarında, profesyonel hız aşırtmacılar için donanımsal voltaj okuma noktaları da bulunuyor. Kullanıcılar herhangi bir multimetre ile üçüncü parti bir yazılıma ihtiyaç duymadan ya da rekor çalışmalarında daha hassas değerleri görmek için kullanabiliyorlar. Grafik işlem birimine ek olarak VDLL ve bellek gerilim değerlerinin değiştirilmesine de olanak tanıyan Matrix serisi yeni ekran kartlarında 10 adet LED bulunuyor ve bu sayede kartın o anki durumu da gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor.

Asus'un yeni kartları çoklu GPU kurulumlarına da olanak tanıyorlar. Eğer anakartınız müsade ediyorsa ikinci bir kart ile SLI kurulum yapmak ta mümkün. Hatta eğer farklı bir soğutucu tasarımına yer verilecekse üçlü SLI kurulumu yapmak ta mümkün ancak standart tasarım üç slot yer kapladığından pratik anlamda mevcut anakart tasarımlarıyula bu oldukça zor bir kurulum olacaktır. CUDA, PhysX ve 3DVision Surround desteği de sunan kartların Haziran ayı içerisinde satışa sunulmaları beklenirken, fiyatları ise açıklanmadı.

Asus GeForce GTX 580 Matrix'in yüksek çözünürlüklü görselleri;