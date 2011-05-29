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İşte Asus'un GeForce GTX 580 Matrix ve Matrix Platinum modelleri

7 yıl
9,4b
1
18
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Salı günü başlayacak Computex 2011 Fuarı için hazırlıklarını tamamlayan ve resmi açılış gününü beklemeye koyulan Asus'un en büyük sürprizlerinden biri de GeForce GTX 580 Matrix olacak. Asus tarafından tek GPU'lu ekran kartı arenasında en gelişmiş model olarak gösterildiği belirtilen ekran kartının Standart ve Platinum olmak üzere iki versiyonu sunulacak. Her ikisi de Nvidia'nın GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartları, kaslı soğutucu tasarımı ve özelleştirilmiş detaylarıyla ön plana çıkacaklar.

Asus'un GeForce GTX 580 Matrix ve GeForce GTX 580 Matrix Platinum modelleri için kullanılan GF110 GPU'sunun dışında referans tasarımlı model ile büyük oranda farklılaştıklarını söylemek mümkün. Anakart üzerinde üç slot yer işgal eden çift fanlı soğutucuyla donatılan kartlar, aynı zamanda hız aşırtma odaklı çok sayıda özellik ve hız aşırtma ile çıkılacak agresif saat hızlarında kararlı çalışmanın devamını sağlamakla yükümlü olan yüksek kaliteli komponentler gibi detayları aynı baskılı devre üzerinde buluşturuyorlar.

Özelleştirilmiş detaylara geçmeden önce kartların genel özelliklerinden bahsetmekte fayda var. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve üç milyarın üzerinde transistöre sahip olan GF110 kodlu grafik yongasının güç verdiği kartlar, 384-bit bellek veri yolu desteğine, 512x CUDA çekirdeğine (paralel işlem birimi) ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Her ikisi de 4008MHz bellek hızıyla gelen kartlardan GTX 580 Matrix 782MHz GPU, GTX 580 Matrix Platinum ise 816MHz GPU hızında çalışıyor.

100mm kalınlığında iki adet fana ve ekstra kalın beş adet bakır ısı borusuna sahip özel soğutucu ile yüksek soğutma performansı sunduğu belirtilen kartın özellikle LN2 ile yapılacak ekstrem hız aşırtma çalışmalarına yönelik bir takım detaylar içerdiği ve yeni dünya rekorlarının hedeflendiği belirtiliyor. Üzerinde iki adet 8pin güç konnektörü bulunan ve 19 fazlı güç ünitesi ile desteklenen ekran kartlarında daha yüksek soğutma performansı için yer verilen arka plaka da dikkatlerden kaçmayan detaylar arasında yer alıyor.

Asus'un GeForce GTX 580 Matrix ve GeForce GTX 580 Matrix Platinum modellerinde hız aşırtma odaklı bazı butonlara da yer veriliyor. Bu butonlardan ikisi ile kuıllanıcılar donanımsal olarak temel değerleri arttırıp azaltabiliyorlar. Kırmızı renkli diğer büyük buton ise fan hızını %100'e çıkartmaktan sorumlu. Aynı zamanda kartın arka panelinde Safe Mode butonu da bulunuyor. Bu buton sayesinde kullanıcılar, hız aşırtma denemeleri esnasında butona basarak kartı hızlı bir şekilde fabrika ayarlarına geri döndürebiliyorlar.

Matrix serisi yeni ekran kartlarında, profesyonel hız aşırtmacılar için donanımsal voltaj okuma noktaları da bulunuyor. Kullanıcılar herhangi bir multimetre ile üçüncü parti bir yazılıma ihtiyaç duymadan ya da rekor çalışmalarında daha hassas değerleri görmek için kullanabiliyorlar. Grafik işlem birimine ek olarak VDLL ve bellek gerilim değerlerinin değiştirilmesine de olanak tanıyan Matrix serisi yeni ekran kartlarında 10 adet LED bulunuyor ve bu sayede kartın o anki durumu da gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor.

Asus'un yeni kartları çoklu GPU kurulumlarına da olanak tanıyorlar. Eğer anakartınız müsade ediyorsa ikinci bir kart ile SLI kurulum yapmak ta mümkün. Hatta eğer farklı bir soğutucu tasarımına yer verilecekse üçlü SLI kurulumu yapmak ta mümkün ancak standart tasarım üç slot yer kapladığından pratik anlamda mevcut anakart tasarımlarıyula bu oldukça zor bir kurulum olacaktır. CUDA, PhysX ve 3DVision Surround desteği de sunan kartların Haziran ayı içerisinde satışa sunulmaları beklenirken, fiyatları ise açıklanmadı.

Asus GeForce GTX 580 Matrix'in yüksek çözünürlüklü görselleri;


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waltran 7 yıl en beğenilen
şu kadar soğutucu yapıyorlar şu belleklere küçücük zımba kadar ısı dağıtıcısını yapıştırmıyorlar. acaba harbiden bir işe yaramıyormu?
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bocekgrafik 7 yıl
CodeMachine
Bu gidişle ekran kartları ayrı ünite olarak satılacak, biz sadece ünite ile pc arasına bir kablo koyacağız, nvidia nın quadro modellerindeki gibi. Hem kasada yer kaplamaz hem daha serin olur.



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İstan34bul 7 yıl
@Mckhan kanka birgün bunuda test edelim:)1100mhz gpu yermi:)
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Einstein 7 yıl
Uçuyor mu bu?
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CodeMachine 7 yıl
Bu gidişle ekran kartları ayrı ünite olarak satılacak, biz sadece ünite ile pc arasına bir kablo koyacağız, nvidia nın quadro modellerindeki gibi. Hem kasada yer kaplamaz hem daha serin olur.
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demircibu 7 yıl
asus sesimi duydu
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dere.beyi 7 yıl
6990'a 1,4 hdmi bağlantı gelirse ondan alcam gelmezse bundan pc yi tv ye bağlıcamda plazma foreverr :)))
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Classicman 7 yıl
Merhaba,
Açıkçası Asus'tan Matrix serisi için daha başarılı bir çalışma beklerdim. MSI'nın rakip olarak konumlandırdığı GTX 580 Lightning, referans tasarımdaki default voltajla, daha yüksek değerlerde geliyor (832/4200). OC potansiyelleri tabiiki ikisinin de fazla fakat kartı 812'de bırakması bana korumacı bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor.
Ayrıca 3 Slotluk bir GPU bu ve quad-sli kuramıyorsunuz (Sürücüler desteklemiyor güya fakat 580 ile quad-sli yapıp oynayabilirsiniz). Lightning ise 2 slot. Belki fan gürültüsünü azaltmak için yapmışlardır ürün çıkmadan kesin konuşamıyorum.
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Emin83 7 yıl
arkadaslar konuda gecen computex fuarı nerede olacak acaba.tesekkurler..
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ghost recon advanced 7 yıl
bu kartlar çok uçuk fiatla gelecektir ayrıca sınırlı sayıda az üretilir
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manyakurt 7 yıl
Resme bakınca bir kaç saniyeliğine Geleceğe Dönüş'deki arabaya benzettim :D
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umutarslan.com 7 yıl
soğutucu, işin cılkının çıktığının göstergesi.Yapmasından fazlasını istiyorlar bu kartlardan bu kadar ısı başarısızlık gibi görülmeli bence.fan sesi de cabası.Otomobilden bu kadar ses çıkmıyor.Fıtık oluyorum evde fan sesi yüzünden.bide 10 tane harddiskim var onlar için fan takalım derken sunucu odası gibi uğultulu odada isyanları oynuyorum :D yeni bi seri yapsınlarda gece modu diye bir konum olsun. işlemci ve ekran kartı fanları dönmeden çalışsın düşük değerde :D
hayalci mode: on
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waltran 7 yıl en beğenilen
şu kadar soğutucu yapıyorlar şu belleklere küçücük zımba kadar ısı dağıtıcısını yapıştırmıyorlar. acaba harbiden bir işe yaramıyormu?
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RiPPeR91 7 yıl
Awesome
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