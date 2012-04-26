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İşte Google'ın 2006 yılında tasarladığı akıllı telefon

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,4b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte Google'ın 2006 yılında tasarladığı akıllı telefon
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Android işletim sistemi için Nexus serisi altında kendi markasını taşıyan akıllı telefonları piyasaya sunan Google'ın, 2006 yılında tasarladığı telefona ilişkin detaylar ortaya çıktı. Android platformunda Java kullanımına ilişkin olarak Oracle ile devam eden dava kapsamında gün ışığına çıkan dökümanlara göre, Google'ın  yıl öncesi için tasarladığı telefon oldukça modern bir görünüme sahip. QWERTY klavyeye sahip olan, dokunmatik ekran özelliğinden yoksun telefonun teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi olmasa da Google'ın o dönem için Android cihazlarda olmasını planladığı donanım özellikleri şu şekilde;
- ARMv9 tabanlı en az 200MHz hızında işlemci
- 64MB RAM ve ROM kapasitesi
- 2 MP çözünürlüğünde kamera ve bağımsız kamera butonu
- USB desteği, Bluetooth bağlantısı, miniSD kart yuvası
- En az 16bit renk destekli QVGA ekran,
- 3G öncelikli GSM bağlantısı

Tercihe bağlı seçenekler arasında ise;

- QWERTY klavye
- Bluetooth 2.0 + EDR
- İkinci ekran
- WiFi, GPS
- Donanımsal grafik hızlandırma

2006 yılında Google'ın, Texas Instrmentes'ın OMAP850 işlemcisi üzerinde çalışan üç farklı form faktörde Android sürümüne sahip olduğu, çalışan uygulamalar arasında arama, ana ekran, rehber ve mesajlaşma olduğu Google Talk, Gmail, Calendar ve MMS gibi özelliklerin ise aynı yılın yani 2006 senesinin üçüncü çeyreği için planladığı da aynı belgelerde geçen detaylar arasında.
Aynı yıl için Google, Android işletim sisteminin operatörler tarafından sertifikalandırılmasının 1-31 Ağustor 2007 tarihleri arasında gerçekleşmesini beklediğine de yer veriliyor. Ancak Android işletim sistemli ilk telefon olan HTC üretimi G1 modelinin Ekim 2008 tarihinde piyasaya sürüldüğünü dikkate alacak olursak eğer yol haritasında gecikme yaşandığını söyleyebiliriz.
İşte Google'ın 2006 yılında tasarladığı akıllı telefon
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darkaura 7 yıl en beğenilen mert1907
mert1907
Google bence yazılıma odaklanmaya devam etsin,tasarım ve üretime bulaşmasın tasarım rezalet :D

Allah askina google telefon ureticisimide telefonun seklini elestiriyorsunuz. Google teknolojinin konseptini ve altyapisini olusturuyor ki bir yazilim firmasi olarak is alanina giren bir sey. Ona nasil bir govde giydirilcegi ureticinin isi.
mert1907Google bence yazılıma odaklanmaya devam etsin,tasarım ve üretime bulaşmasın tasarım rezalet :DAllah askina google tele...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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xxxx1 7 yıl
C2H5OH

2012 ye göre eleştirirler birde ulan 2006 da siz daha nokia 5110 kullanıyodunuz


yıllarca bu millet 32 10 ,51 10,58 00 gibi tuğla kullansın gelsin şimdi dönemine göre gayet iyi çizgileri ve özellikleri vaad eden cihazı beğenmezler!..
geçen sene çıkan cihazdaki işlemciye bile eskidi deniliyor artık,yapılacak bir şey yok...
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alpa07 7 yıl
Bundan sonra android di tasarladı
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ihtiyarjedi 7 yıl
2012 ye göre eleştirirler birde
ulan 2006 da siz daha nokia 5110 kullanıyodunuz
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E_Aydin35 7 yıl
Ya açıkca görülen o dönelmerde bir farklılık yaratılmak istemiş biraz o dönemde Nokia'dan ilham alınmış olabilir, otarihin teknoloji gündemine göre bakılırsa gayet güzel bir telefonmus..:)
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dellino 7 yıl
Paint te tasarlamışlar.
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TaLeNDiL 7 yıl
darkaura
mert1907Google bence yazılıma odaklanmaya devam etsin,tasarım ve üretime bulaşmasın tasarım rezalet :D
Allah askina google telefon ureticisimide telefonun seklini elestiriyorsunuz. Google teknolojinin konseptini ve altyapisini olusturuyor ki bir yazilim firmasi olarak is alanina giren bir sey. Ona nasil bir govde giydirilcegi ureticinin isi.

Kendi TASARLADIĞI akıllı telefon. Üreticinin falan değil.
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theyapici 7 yıl
çok dandik miş oyuncak gibi
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teramit 7 yıl
blackberry zero :)
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alikiziltoprak 7 yıl
Zamana göre oldukça yenilikçi bir tasarımmış. Özellikle klavye olayı.
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Recharged 7 yıl
O zamanın şartlarına göre donanım belki iyide tasarım olarak çok çok vasat bir cihazmış.Piyasaya çıkartmamış olmaları yerinde bir karar olmuş.
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refah 7 yıl
mustafam33
direkden dönmüş google

Verilmiş sadakası varmış Google'ın
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mert1907 7 yıl
darkaura
mert1907
darkaura
mert1907 Google bence yazılıma odaklanmaya devam etsin,tasarım ve üretime bulaşmasın tasarım rezalet :D
Allah askina google telefon ureticisimide telefonun seklini elestiriyorsunuz. Google teknolojinin konseptini ve altyapisini olusturuyor ki bir yazilim firmasi olarak is alanina giren bir sey. Ona nasil bir govde giydirilcegi ureticinin isi.
E bende aynısını soyledım zaten yazılıma devam etsın,dıgerlerını uretıcılere bıraksın.
o zaman konsept tasarimin gorunusunu niye elestiriyorsunuz. bu tasarimla google teknolojinin ne amacla nasil kullanilcagini sekillendiriyor. nasil bir govde dizaynina sahip olacagi ureticinin takdiri.

Neyi nasıl şekillendiriyor arkadaşım bu tasarımlara bakınca ben keyfi çizilmiş bi kaç denemeden başka bişey göremiyorum.
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