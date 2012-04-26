İşte Google'ın 2006 yılında tasarladığı akıllı telefon

Android işletim sistemi için Nexus serisi altında kendi markasını taşıyan akıllı telefonları piyasaya sunan Google'ın, 2006 yılında tasarladığı telefona ilişkin detaylar ortaya çıktı. Android platformunda Java kullanımına ilişkin olarak Oracle ile devam eden dava kapsamında gün ışığına çıkan dökümanlara göre, Google'ın yıl öncesi için tasarladığı telefon oldukça modern bir görünüme sahip. QWERTY klavyeye sahip olan, dokunmatik ekran özelliğinden yoksun telefonun teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi olmasa da Google'ın o dönem için Android cihazlarda olmasını planladığı donanım özellikleri şu şekilde;

- ARMv9 tabanlı en az 200MHz hızında işlemci

- 64MB RAM ve ROM kapasitesi

- 2 MP çözünürlüğünde kamera ve bağımsız kamera butonu

- USB desteği, Bluetooth bağlantısı, miniSD kart yuvası

- En az 16bit renk destekli QVGA ekran,

- 3G öncelikli GSM bağlantısı





Tercihe bağlı seçenekler arasında ise;





- QWERTY klavye

- Bluetooth 2.0 + EDR

- İkinci ekran

- WiFi, GPS

- Donanımsal grafik hızlandırma





2006 yılında Google'ın, Texas Instrmentes'ın OMAP850 işlemcisi üzerinde çalışan üç farklı form faktörde Android sürümüne sahip olduğu, çalışan uygulamalar arasında arama, ana ekran, rehber ve mesajlaşma olduğu Google Talk, Gmail, Calendar ve MMS gibi özelliklerin ise aynı yılın yani 2006 senesinin üçüncü çeyreği için planladığı da aynı belgelerde geçen detaylar arasında.

Aynı yıl için Google, Android işletim sisteminin operatörler tarafından sertifikalandırılmasının 1-31 Ağustor 2007 tarihleri arasında gerçekleşmesini beklediğine de yer veriliyor. Ancak Android işletim sistemli ilk telefon olan HTC üretimi G1 modelinin Ekim 2008 tarihinde piyasaya sürüldüğünü dikkate alacak olursak eğer yol haritasında gecikme yaşandığını söyleyebiliriz.