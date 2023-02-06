Xiaomi Poco X5 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

İşte Poco X5 Pro özellikleri:
1 TB'a kadar mikro SD kart desteğine sahip Poco X5 Pro'nun ekranı, HDR10+ desteğine ve Gorilla Glass 5 korumasına sahip. Cihazın arka tarafında ise 108 megapiksel ISOCELL HM2 ana sensör tarafından yönetilen 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kameranın bulunduğu üçlü bir arka kamera kurulumu bulunmakta.
- Ekran: 6,67 inç AMOLED, Full HD+,120 Hz yenileme hızı, 900 nit maksimum parlaklık
- Boyut: 162.91×76.03×7.9mm, 181 gram
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G
- Hafıza: 128 GB, 256 GB
- RAM: 6GB, 8 GB
- Arka kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön kamera: 16 MP
- Batarya: 67W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya
- Bağlantı: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 3,5 mm kulaklık girişi, GPS ve USB Type-C
- Renk seçenekleri: Astral Siyah, Ufuk Mavisi ve POCO Sarısı
Dolby Atmos ses desteğine sahip Poco X5 Pro, 6 GB RAM + 128 GB ve 8 GB RAM + 256 GB olmak üzere 2 farklı depolama yapılandırmasına sahip. 299 Euro'dan başlayan fiyatlara sahip cihaz için Xiaomi, 2 yıllık Android işletim sistemi güncellemesi ve 3 yıllık güvenlik yaması sözü de verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?