Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Poco X5 Pro, bugün tanıtıldı. Şirketin yeni orta segment cihazı Poco X5 Pro, Adreno 642L GPU ile eşleştirilmiş bir sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 778G SoC tarafından desteklenmekte.

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İşte Poco X5 Pro özellikleri:

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1 TB'a kadar mikro SD kart desteğine sahip Poco X5 Pro'nun ekranı, HDR10+ desteğine ve Gorilla Glass 5 korumasına sahip. Cihazın arka tarafında ise 108 megapiksel ISOCELL HM2 ana sensör tarafından yönetilen 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kameranın bulunduğu üçlü bir arka kamera kurulumu bulunmakta.

Ekran: 6,67 inç AMOLED, Full HD+,120 Hz yenileme hızı, 900 nit maksimum parlaklık

6,67 inç AMOLED, Full HD+,120 Hz yenileme hızı, 900 nit maksimum parlaklık Boyut: 162.91×76.03×7.9mm, 181 gram

162.91×76.03×7.9mm, 181 gram İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

Qualcomm Snapdragon 778G Hafıza: 128 GB, 256 GB

128 GB, 256 GB RAM: 6 GB, 8 GB

GB, 8 GB Arka kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

108 MP + 8 MP + 2 MP Ön kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 67W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya

67W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya Bağlantı: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 3,5 mm kulaklık girişi, GPS ve USB Type-C

Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 3,5 mm kulaklık girişi, GPS ve USB Type-C Renk seçenekleri: Astral Siyah, Ufuk Mavisi ve POCO Sarısı

Dolby Atmos ses desteğine sahip Poco X5 Pro, 6 GB RAM + 128 GB ve 8 GB RAM + 256 GB olmak üzere 2 farklı depolama yapılandırmasına sahip. 299 Euro'dan başlayan fiyatlara sahip cihaz için Xiaomi, 2 yıllık Android işletim sistemi güncellemesi ve 3 yıllık güvenlik yaması sözü de verdi.

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Xiaomi Poco X5 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri