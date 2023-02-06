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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Poco X5 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Xiaomi'nin uzun süredir beklenen telefonu Poco X5 Pro tanıtıldı. Snapdragon 778G SoC'den güç alan cihaz, Astral Siyah, Ufuk Mavisi ve Sarı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.
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    Xiaomi Poco X5 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Poco X5 Pro, bugün tanıtıldı. Şirketin yeni orta segment cihazı Poco X5 Pro, Adreno 642L GPU ile eşleştirilmiş bir sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 778G SoC tarafından desteklenmekte.

    İşte Poco X5 Pro özellikleri:

    Xiaomi Poco X5 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    1 TB'a kadar mikro SD kart desteğine sahip Poco X5 Pro'nun ekranı, HDR10+ desteğine ve Gorilla Glass 5 korumasına sahip. Cihazın arka tarafında ise 108 megapiksel ISOCELL HM2 ana sensör tarafından yönetilen 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kameranın bulunduğu üçlü bir arka kamera kurulumu bulunmakta.

    • Ekran: 6,67 inç AMOLED, Full HD+,120 Hz yenileme hızı, 900 nit maksimum parlaklık
    • Boyut: 162.91×76.03×7.9mm, 181 gram
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G
    • Hafıza: 128 GB, 256 GB
    • RAM: 6GB, 8 GB
    • Arka kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP
    • Ön kamera: 16 MP
    • Batarya: 67W hızlı şarj destekli  5.000mAh batarya
    • Bağlantı: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 3,5 mm kulaklık girişi, GPS ve USB Type-C
    • Renk seçenekleri: Astral Siyah, Ufuk Mavisi ve POCO Sarısı

    Dolby Atmos ses desteğine sahip Poco X5 Pro, 6 GB RAM + 128 GB ve 8 GB RAM + 256 GB olmak üzere 2 farklı depolama yapılandırmasına sahip. 299 Euro'dan başlayan fiyatlara sahip cihaz için Xiaomi, 2 yıllık Android işletim sistemi güncellemesi ve 3 yıllık güvenlik yaması sözü de verdi.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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