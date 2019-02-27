İşte Honda'nın Avrupa'da satışa sunacağı ilk elektrikli otomobil: Honda e Prototype

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Son yılların popüler “elektrikli şehir aracı” hareketine katılmaya hazırlanan Honda, Avrupa’da satışa sunacağı ilk elektrikli aracının üretime yakın bir prototipini 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sahneye çıkaracak. Japon marka, e Prototype adını verdiği aracın dış tasarımını yayınladığı fotoğraflarla şimdiden ortaya çıkardı.

Tasarımını Urban EV konseptinden almış

Görüntülerden de anlayabileceğiniz üzere Honda e Prototype markanın 2017’de görücüye çıkardığı Urban EV konseptine oldukça benziyor. Fakat her konseptte olduğu gibi Urban EV’de de gördüğümüz aşırı yenilikçi detaylar yerini biraz daha sade bir görünüme bırakmış. Ön taraftaki yuvarlak farlar varlığını sürdürürken, daha önce kare yapıda gördüğümüz stop lambaları da ön tarafla uyumlu olarak yuvarlak tasarlanmış.

Honda e Prototype’ın gövdesindeki siyah ve beyaz renklerin güzel bir kontrast yakaladığını söylemek mümkün. Işıklı bir logoya sahip olan aracın ön ve arka kısmındaki siyah paneller daha önceki konseptte de vardı. Ancak önceden şarj durumu gibi bilgileri gösteren ekranlar olarak kullanılan bu paneller e Prototype’ta yalnızca tasarım unsuru olarak kullanılmış. Honda’nın ilk elektrikli aracında yan aynalar yerine kameralar kullanılması ve gizli kapı kolları da göze çarpan detaylar arasında.

200 km sürüş menzili sunacak

Jantları ve A sütunundan başlayarak tavanı siyah renkte tasarlanan Honda e Prototype’ın kaputunda da siyah bir bölme mevcut. Bu kapağı kaldırdığınızda aracın şarj girişi karşınıza çıkıyor. Girişin hemen yanında bulunan LED aydınlatma da bataryanın şarj durumu hakkında bilgi veriyor. Retro görünümle modern teknolojileri bir araya getiren kabinde ise yatay olarak yerleştirilmiş iki büyük ekran kullanılıyor. Konsolun iki ucundaki küçük ekranlar ise yandaki kameralardan gelen görüntüyü aktarıyor. Dijital dikiz aynası kullanılan Honda e Prototype’ın kabininde ahşap trim parçalarına ve kumaş döşemelere yer veriliyor.

Teknik detayları henüz tam olarak açıklamayan Honda, e Prototype’ın arkadan itişli bir araç olacağını belirtti. Güçlü bir elektrikli motora sahip olacağı ifade edilen aracın sürüş menzili 200 kilometre olarak açıklandı. Bataryanın hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakikada %80 doluluk oranı sunacağı da verilen bilgiler arasında. Honda e Prototype’ın yıl sonunda üretim bandına çıkarılması planlanıyor.

https://hondanews.eu/eu/en/cars/media/pressreleases/161976/honda-e-prototype-world-premiere-at-geneva-international-motorshow-2019