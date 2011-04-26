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İşte Lamborghini Aventador'un resmi tanıtım filmi

8 yıl
73,5b
1
103
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte Lamborghini Aventador'un resmi tanıtım filmi
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Lamborghini hem tasarımı hem de performansıyla heyecan uyandıran yeni modeli Aventador için hazırladığı resmi tanıtım filmini yayınladı. İtalyan Boğası'nın, Murcielago modelinin devamı olarak tasarladığı Aventador, yeni nesil teknolojiler ve yüksek performansı bir arada sunan süper-spor yol otomobili olarak öne çıkıyor.

690 beygir güç ve 690nm tork üreten 6.5 Litre hacmindeki V12 motorun kullanıldığı Aventador'a özelleştirilmiş tasarıma sahip 7 ileri şanzıman eşlik ediyor. Monokok tasarımında Lamborghi tarafından özel olarak geliştirilen alaşımın kullanıldığı 1575 Kg ağırlığındaki otomobil, 0-100 Km hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlıyor ve 350 Km hıza ulaşabiliyor.

İşte Lamborghini Aventador'un resmi tanıtım filmi
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funkmaster 8 yıl en beğenilen
Daha güzel bir tanıtım çekilseymiş keşke, çok klişe olmuş.
Yolların çatırdaması muhabbeti Road Runner ile başladı, lastik üreticisi firmalarıyla devam etti. Bari burda bitseydi.
Daha güzel bir tanıtım çekilseymiş keşke, çok klişe olmuş.Yolların çatırdaması muhabbeti Road Runner ile başladı, lastik üreticisi firmalarıyla devam e...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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weirdo 8 yıl
adamlar iyice uçak kokpitlerine benzetmeye başladılar bir sonraki modelde fırlatma koltuğu olursa şaşırmam
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livingston 8 yıl

cmert

siz fakirler ancak burdan yorum yaparsınız


Peki ya siz kendini zengin sananlar nereden yorum yaparsınız?
cmertsiz fakirler ancak burdan yorum yaparsınızPeki ya siz kendini zengin sananlar nereden yorum yaparsınız?...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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..dEnZeL.. 6 yıl
Gyarin giidip alayim dar gelirligin alemi yok
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BERK BEY 7 yıl
Beyler araba piyasaya cikti bile
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Hasikomen 7 yıl
Kontrolsüzde olsa güç güçtür.
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Am I Evil ? 7 yıl
iç tasarımı daha çok hoşuma gitti o km göstegesi filan dehşet olmuş..E napalım zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış.Biraz çenemi yorayım dedim
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BERK BEY 7 yıl
çok güzel olmuş
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Yilsev 8 yıl
"Aventador'a özelleştirilmiş tasarıma sahip 7 ileri şanzıman eşlik ediyor. " şeklinde yazıyor haberde zaten. 3 vitestir diyen arkadaş haberi okumamış.
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Boz Yele 8 yıl
Dış tasarımı çok başarılı olmuş. Araç her açıdan harika görünüyor, şurasını sevmedin diyebileceğim bir yerini bulamadım. İçteyse orta konsol biraz garip, direksiyon ve göstergeler güzel.
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buraoca2 8 yıl
Adamlar aracın manevra kabiliyetinden bahsediyorlar. Sizin düşündüğünüze bak...
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vidoko 8 yıl
raklam 10numara olmuş ..
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Pandemic 8 yıl
Jip reklamı çektiklerini sanmışlar. Rezalet bir reklam.
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FoxPark 8 yıl
yakın bir gelecekte bu teknoloji olmasada buna yakın (çakma) üretiriz.
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eeevrim 8 yıl
şimdi o arabaya vereceğin parayla yurt dışında 2 tane alabilirsin biz bir tanesini kendimize bir tanesini vergi yoluyla büyüklerimize alıyoruz öyle olunca böyle arabaları görmek zorken daha da zorlaşıyor durum fakat görüntü muazzam direk masa üstüme bir tanesin koyacağım
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