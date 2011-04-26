İşte Lamborghini Aventador'un resmi tanıtım filmi

Lamborghini hem tasarımı hem de performansıyla heyecan uyandıran yeni modeli Aventador için hazırladığı resmi tanıtım filmini yayınladı. İtalyan Boğası'nın, Murcielago modelinin devamı olarak tasarladığı Aventador, yeni nesil teknolojiler ve yüksek performansı bir arada sunan süper-spor yol otomobili olarak öne çıkıyor.

690 beygir güç ve 690nm tork üreten 6.5 Litre hacmindeki V12 motorun kullanıldığı Aventador'a özelleştirilmiş tasarıma sahip 7 ileri şanzıman eşlik ediyor. Monokok tasarımında Lamborghi tarafından özel olarak geliştirilen alaşımın kullanıldığı 1575 Kg ağırlığındaki otomobil, 0-100 Km hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlıyor ve 350 Km hıza ulaşabiliyor.



