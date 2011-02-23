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İşte Lamborghini'nin yeni canavarı; 2.9 saniyede 100Km hıza ulaşan Aventador LP700-4

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte Lamborghini'nin yeni canavarı; 2.9 saniyede 100Km hıza ulaşan Aventador LP700-4
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Süper-spor yol otomobilleri dendiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi olan Lamborghini, yeni amiral gemisi LP700-4 Aventador'u yakında lanse etmeye hazırlanıyor. Otomobilin yapım sürecine ait detayları belli aralıklarla açıklayan Lamborghini, henüz otomobilin tamamlanmış halini yansıtan görüntülerini paylaşmadı ancak Evo dergisinin Hırvatistan sürümü, ambargo altında olduğu belirtilen bir görüntü yayınladı. Her yeni modelde daha fazla agresifleşen bir tasarım anlayışıyla yoluna devam eden Lamborghini'nin, Aventador modeliyle kışkırtıcı dizayn ile yüksek performansı harmanlamada sınır tanımadığı belirtiliyor.

LP700-4 Aventador'a 6.5 litre hacminde, 12 silindirli motor can veriyor. Daha önceki ünitenin güncellenmiş hali olan ve 700 PS (690 bhp / 515 kW) güç ile 690nm tork üreten bu canavara, Graziano ISR 7 ileri şanzıman eşlik ediyor. Çift eşleyicili tek kavrama sistemine sahip şanzımana ek olarak Haldex dört tekerlekten çekiş sistemi de araçtaki yerini almış durumda. 0-100 Km hızlanmasını 2.9 saniyede gerçekleştiren Aventador'un en yüksek hızı ise 350 km/saat olarak açıklanıyor.

Lamborghini'nin araştırma-geliştirme çalışmalarından sorumlu yöneticisi Maruizio Reggiani'nin açıklamarlaına bakılırsa, Aventador'un alt yapısını, tamamiyle karbon fiberden imal edilen şasi oluşturuyor. Dünyanın önde gelen havacılık ve uzay firması Boeing ve Washington Üniversitesi ile işbirliğine giden Lamborghini, karbon fiber tüp ve gövdenin hazırlnmasında kullanılacak materyali geliştirmek için ciddi bir bilimsel/endüstriyel çalışma yaptı. Ana iskelet ve gövdenin, sapma derecesi başına 35.000nm direngenliğinde olduğu ve bu değerin Ferrari F50 (34,600 Nm) ve Koenigsegg CCR (28,100 Nm) gibi rakiplerden daha iyi Murcielago'dan (20,000 Nm) ise çok çok daha iyi olduğu bildiriliyor.

İşte Lamborghini'nin yeni canavarı; 2.9 saniyede 100Km hıza ulaşan Aventador LP700-4
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Aventador için altı çizilen ilginç detaylar bulunuyor. Örneğin Graziano Trasmissioni Group tarafından geliştirilen tek kavramalı 7 ileri otomatik şanzıman ile vites değişimi sadece 50 milisaniyede (Corsa yani yarış modunda) gerçekleştiriliyor. Bunun ne anlama geldiğini göstermek açısından Formula 1 otomobillerinde vites değişiminin 40 milisaniyede gerçekleştiğini söylemek yeterli olacaktır diye düşünüyoruz. Ağırlığı 20 Kg olan şanzıman, önceki üniteye göre daha performanslı olmakla birlikte aynı zamanda daha az yer kaplıyor. Sadece 2.9 saniyede 100 Km hıza çıkabilen otomobilin fren performansının aynı oranda etkileyici olması gerekiyor. Bu konuda da ciddi çalışmalar yapan Lamborgini, Aventador modelinde dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte karbon seramik fren disklerine yer vermiş.

Önde 400mm arkada ise 380mm çapında fren disklerin kullanıldığı Aventador'a, Formula 1 otomobillerindeki benzer bir süspansiyon sistemi eşlik ediyor. Yatay olarak yerleştirilen amortisörlerin çift süspansiyon kolu ile bağlandığı otomobilin süspansiyon tasarımında pushroad yani baskı kolu sistemi uygulanıyor ve bu sayede arka tasarımından en yüksek aerodinamik değerlerin elde edilmesi hedefleniyor. Önde 19-inç, arkada ise 20-inç jantlara sahip olan Aventador, ileri teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar faydalanan, geliştirme sürecinde gelişmiş yapı tekniklerinin kullanıldığı süper-spor otomobil olarak gösteriliyor. Yapısal rijidite ve yolcu güvenliği için karbon fiberle güçlendirilmiş polimer monokok, Lamborghi'nin belkide en fazla yatırım yaptığı alanların başında geliyor. Üç farklı üretim süreciyle hazırlanan monokokta, şasi sertliğini arttırmak için entegre epoksi köpük komponentleri kullanan Lamborghini, her detayın istediği gibi olduğunu doğrulamak adına yapımın her aşamasında sadece 0.1mm tolerans payını zorunlu tutmuş.

Önümüzdeki ay düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılması beklenen Lamborghini Aventador LP700-4'ün süper-spor düellosuna yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.


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ALAK_ 8 yıl en beğenilen

EMRES754

Şimdi parayı bulduk aldık.Buna nerde sürecen arabanın altı yere çok yakın.Yollar çok kötü asfalt 5.sınıf.Hadi avrupa otoyolunda süreceksen amerikada süreceksen keyif yoksa yazık bu arabaya altı dümdüz olur 1 ay sonra.Gerçi ne olacak ürettiğimiz arabaya bak (şahin-doğan...vb) bi de yola bak.O yolda anca bu arablar gider.


Milyon dolarlık araç üretip satabilen bir ülke olsaydık, yollarımız zaten o arabaların gidebileceğinden daha iyisi bile olurdu. Bu da paralel ekonomiyi gösteriyor zaten.
EMRES754Şimdi parayı bulduk aldık.Buna nerde sürecen arabanın altı yere çok yakın.Yollar çok kötü asfalt 5.sınıf.Hadi avrupa otoyol...
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9 Yanıt Yanıtla +4
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Ogzhn_ 8 yıl
Bunu sürmek için birde pist satın almak lazım 2.9 saniye boru değil
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DH Misafiri 8 yıl
100 km hıza 2 sn ve daha altında ulaşırsa yüksek bir binadan yere çakılmış hissi verir. vucut kaldırmaz herhalde:)))
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Jackson 8 yıl
Ulan şu arabaları görünce kendi arabama binesim gelmiyor
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emregök 8 yıl
Gövde araştırma konum olan hidrolikle prese sonucu elde ediliyor
Yüksek basıncı motorla elde edilemediğinden pnomatik sistemle basın 10bin bara rahat çıkıyor
Sert metalleri bu yolla sekilledirebiliyomusuz
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effendy75 8 yıl
beyler motoru lpg ile uyumlu muymuş, bilen var mı?
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Python 8 yıl
herzaman begeniyorum tasarımlarını harika olmuş
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~Lion King~ 8 yıl
şimdi bu aracın motoru da volkswagen in mi?
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sendemail 8 yıl
Lamborghini'nin resmi sitesinde Reventon için şöyle denilmekte:
"Bu arabaya sahip olma ihtimali 500 milyonda birdir."
2010 da 42 adet sattılar ,ekseriyeti arap asfaltlarında geziniyor...
Reventon tasarım,motor gücü,estetik ,haz gibi kavramlarımı tamamen darma duman etmişti.Bu yeni model Reventon kadar pahalı olmasa da ondan daha güçlü.
Bu tarz arabaların egsoz seslerini niye bağıra bağıra tutarlar söyleyeyim.
Çünkü böyle bir arabayı yerinden oynatmayı başardınız(minimum 6 ay ileri sürüş eğitimi almak zorundasınız yoksa kıyma olursunuz bu çeşit bir makine ile...hem de ilk gaza dokunur dokunmaz spin atarsınız..)
lambo olsun ferrari olsun bu tarz köningsegg olsun bu tür arabaları asfaltta sadece seslerini farkedebilirsiniz ,o kadar hızlı ve alçaktan gidiyorlar ki egsoz sesi etraftaki şoförler için çekil ulan ben geliyorum uyarısı oluyor.
yoksa isteseler o sesi düşürmesini bilirler ancak o da ölümcül olur iyicene...
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pickupartist 8 yıl
demek ki 70'de kalkiyor :D
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sfrr 8 yıl
Ulkemizde hız limitleri yukseltilmeli sehir ici 120,sehirdısı220 olmalı yoksa hızlı arabaların anlamı olmaz.
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vulcain 8 yıl
geçen National Geographic HD'de Lamborghini'nin üretim tesisini izlemiştim, Devasa yapılar adlı programda. Yani hani bırakın bu araca sahip olmayı, o fabrikada çalışmak için bile nelerden vazgeçmem ki... 16 aşamadan sonra hazır hale geliyor bu canavarcıklar yerim sizi ben yerim, ham ! Of ben italyaya gidiyorum arkadaş, belki kapılarında açlık grevine başlarsam beni işe alırlar. =)
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muharrem.05 8 yıl
attraction aracını değiştirmek zorunda kalıcak........
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fotifoti 8 yıl
sen neymişsin be abii aa aaa aaaaa
vay be 2 sn de radara düşebiliyor :D ehliyeti alırlar 3 günde.
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