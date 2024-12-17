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    İlk elektrikli Lamborghini ertelendi: Piyasa hazır değil

    Volkswagen çatısı altındaki Lamborghini daha önce ilk elektrikli aracını 2028 yılında piyasaya süreceğini açıklamıştı. Ancak elektrikli Lamborghini şimdi bir yıl ertelendi.
    İlk elektrikli Lamborghini ertelendi: Piyasa hazır değil Tam Boyutta Gör
    İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Lamborghini, ilk tamamen elektrikli modelinin piyasaya çıkışını erteledi. Şirketin CEO'su Stephan Winkelmann, bu kararı pazarın henüz hazır olmamasına bağladı ve bu segmentte elektrikli araçlara geçişin henüz zamanının gelmediğini belirtti.

    Elektrikli Lamborghini bekleyişi sürecek

    Volkswagen çatısı altında faaliyet gösteren Lamborghini, daha önce ilk elektrikli modelini 2028'de tanıtmayı planlıyordu. Ancak, şirket bu tarihi bir yıl ileri alarak 2029 olarak güncelledi. Winkelmann, “2029 yılının elektrikli bir otomobil için geç olduğunu düşünmüyoruz. Bizim segmentimizde pazarın 2025 veya 2026'da hazır olacağını düşünmüyoruz” dedi. Bu arada firmanın İtalyan rakibi Ferrari ise ilk tam elektrikli modelini önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürecek.

    Lamborghini bu yıldan itibaren Urus SE SUV'un yeni versiyonu, Revuelto spor otomobili ve yaz aylarında tanıtılan yeni Temerario spor otomobili ile üç modelli bir hibrit serisine sahip. Winkelmann Lamborghini'nin elektrifikasyon için acele etmediğini söylerken Avrupa Birliği'nden daha net bir düzenleyici görünüm bekliyor. Blok, 2035'ten itibaren yeni içten yanmalı motorlu otomobillerin satışına yönelik yasağı gözden geçirmeyi planlıyor.

    Ek olarak Lamborghini'nin Volkswagen grubundan ayrılması gibi bir plan olmadığını yineleyen Winkelmann, Lamborghini otomobillerinin her zaman İtalya'da üretileceğini söyledi. CEO ayrıca “Sentetik yakıtlarla ilgili tartışmalar var ve bu bizim tür arabalarımız için bir fırsat” ifadelerini kullandı.

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    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

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    nickyazmakşartmı 3 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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