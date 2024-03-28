Tam Boyutta Gör Gösterişli, keskin görünümlü ve biraz da hızlı süper otomobilleriyle tanınan Lamborghini, kısa bir süre önce logosunu yeniledi (Eski solda, yeni sağda). Lamborghini ilginç bir şekilde güncellenmiş logosunda hırçın boğa simgesine biraz daha sakin bir yaklaşım tercihinde bulunmuş gibi görünüyor. Revize edilen logo, şirketin kurumsal kimliğini yenilerken aynı zamanda dijital kanallarda ve gerçek otomobillerde karşımıza çıkacak.

İşte yeni Lamborghini logosu

Tam Boyutta Gör Yeni Lamborghini logosu, çağımızın minimalist trendini benimseyerek selefinin 3D görünümünü ortadan kaldırıyor. Yansımaların yokluğu, basitleştirilmiş grafikler dikkat çekerken geniş yazı karakterleriyle yeni logo ön plana çıkıyor. Siyah ve beyaz ana renkler olarak kullanılırken, sarı ve altın renklerin de vurgulandığını görüyoruz.

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Yeni logo şimdiden Lamborghini'nin dijital platformlarında yer almaya başladı ve gelecek modellerde kullanılması planlanıyor. Spekülasyonlara göre yeni logo önümüzdeki aylarda plug-in hibrid V8 ile gelmesi beklenen Huracan'ın halefinde ilk kez görücüye çıkacak. Ardından muhtemelen plug-in hibrit Urus SUV modeline gelecek ve nihayetinde Revuelto V12 amiral gemisi gibi mevcut modelleri de süsleyecek. Yeni logoyu kullanacak dördüncü model ise firmanın ilk tamamen elektriklisi olarak 2028’de gelecek araçta kullanılacak. Bu aracın Lanzador konseptiyle geçtiğimiz yıl ön gösterimi yapılmıştı.

Lamborghini'nin yirmi yılı aşkın bir süredir ilk kez logosunu ve kurumsal kimliğini yeniden tasarladığı bu çalışma, otomobil üreticisi için bir dönüşüm dönemine de denk geliyor. Şirket yeni görseller aracılığıyla "cesur, beklenmedik ve özgün" değerlerini daha fazla öne çıkarmak istiyor. Bununla birlikte bu yıldan itibaren, Lamborghini'nin tüm ürün yelpazesinin elektrifikasyona tabi tutulacağını da belirtelim.

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Lamborghini logosunu değiştirdi: İşte yeni logo