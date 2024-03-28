Lamborghini logosunu değiştirdi: İşte yeni logo

İşte yeni Lamborghini logosu
Yeni logo şimdiden Lamborghini'nin dijital platformlarında yer almaya başladı ve gelecek modellerde kullanılması planlanıyor. Spekülasyonlara göre yeni logo önümüzdeki aylarda plug-in hibrid V8 ile gelmesi beklenen Huracan'ın halefinde ilk kez görücüye çıkacak. Ardından muhtemelen plug-in hibrit Urus SUV modeline gelecek ve nihayetinde Revuelto V12 amiral gemisi gibi mevcut modelleri de süsleyecek. Yeni logoyu kullanacak dördüncü model ise firmanın ilk tamamen elektriklisi olarak 2028’de gelecek araçta kullanılacak. Bu aracın Lanzador konseptiyle geçtiğimiz yıl ön gösterimi yapılmıştı.
Lamborghini'nin yirmi yılı aşkın bir süredir ilk kez logosunu ve kurumsal kimliğini yeniden tasarladığı bu çalışma, otomobil üreticisi için bir dönüşüm dönemine de denk geliyor. Şirket yeni görseller aracılığıyla "cesur, beklenmedik ve özgün" değerlerini daha fazla öne çıkarmak istiyor. Bununla birlikte bu yıldan itibaren, Lamborghini'nin tüm ürün yelpazesinin elektrifikasyona tabi tutulacağını da belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...