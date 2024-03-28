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    Anlık Bildirim

    Lamborghini logosunu değiştirdi: İşte yeni logo

    Lamborghini, ikonik logosunu güncelleyerek kurumsal kimliğini yenileyen en son otomobil üreticisi oldu. Yenilenmiş logo sadece kurumsal alanda değil yeni araçlarda da kullanılacak.
    Lamborghini logosunu değiştirdi: İşte yeni logo Tam Boyutta Gör
    Gösterişli, keskin görünümlü ve biraz da hızlı süper otomobilleriyle tanınan Lamborghini, kısa bir süre önce logosunu yeniledi (Eski solda, yeni sağda). Lamborghini ilginç bir şekilde güncellenmiş logosunda hırçın boğa simgesine biraz daha sakin bir yaklaşım tercihinde bulunmuş gibi görünüyor. Revize edilen logo, şirketin kurumsal kimliğini yenilerken aynı zamanda dijital kanallarda ve gerçek otomobillerde karşımıza çıkacak.

    İşte yeni Lamborghini logosu

    Lamborghini logosunu değiştirdi: İşte yeni logo Tam Boyutta Gör
    Yeni Lamborghini logosu, çağımızın minimalist trendini benimseyerek selefinin 3D görünümünü ortadan kaldırıyor. Yansımaların yokluğu, basitleştirilmiş grafikler dikkat çekerken geniş yazı karakterleriyle yeni logo ön plana çıkıyor. Siyah ve beyaz ana renkler olarak kullanılırken, sarı ve altın renklerin de vurgulandığını görüyoruz.

    Yeni logo şimdiden Lamborghini'nin dijital platformlarında yer almaya başladı ve gelecek modellerde kullanılması planlanıyor. Spekülasyonlara göre yeni logo önümüzdeki aylarda plug-in hibrid V8 ile gelmesi beklenen Huracan'ın halefinde ilk kez görücüye çıkacak. Ardından muhtemelen plug-in hibrit Urus SUV modeline gelecek ve nihayetinde Revuelto V12 amiral gemisi gibi mevcut modelleri de süsleyecek. Yeni logoyu kullanacak dördüncü model ise firmanın ilk tamamen elektriklisi olarak 2028’de gelecek araçta kullanılacak. Bu aracın Lanzador konseptiyle geçtiğimiz yıl ön gösterimi yapılmıştı.

    Lamborghini'nin yirmi yılı aşkın bir süredir ilk kez logosunu ve kurumsal kimliğini yeniden tasarladığı bu çalışma, otomobil üreticisi için bir dönüşüm dönemine de denk geliyor. Şirket yeni görseller aracılığıyla "cesur, beklenmedik ve özgün" değerlerini daha fazla öne çıkarmak istiyor. Bununla birlikte bu yıldan itibaren, Lamborghini'nin tüm ürün yelpazesinin elektrifikasyona tabi tutulacağını da belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 4 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 6 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    turbo revizyonu sağlıklı mi oda kapısı sabit durmuyor 1000 cc motor ehliyeti gta 5 banka soygunu kanalizasyon suyu ne oluyor

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