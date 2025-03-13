Lamborghini'nin ilk elektrikli otomobili 2.000 beygir güç ve 1000 V mimariyle gelebilir

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Tam Boyutta Gör Ferrari bu yıl ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürmeye hazırlanıyor ancak Lamborghini, Ferrari kadar acele etmiyor. Şirket, ilk elektrikli aracını 2029'da piyasaya sürmeyi hedfliyor.

Lanzador konsept modeline dayanacak

Lamborghini'nin ilk elektrikli aracı 2023'te tanıtılan Lanzador konseptine dayanacak. Volkswagen Grubu'nın yıllık medya konferansında konuşan CEO Oliver Blume, otomobilin Porsche, Audi, Bentley ve Lamborghini modelleri arasında paylaşılan yeni bir platform üzerine inşa edileceğini açıkladı.

Blume, bu platformun 2.000 beygir güce ve 980 Volta kadar izin vereceğini ve bunun Lamborghini için çok özel bir kurulum olacağını belirtti. Şirketin ilk elektrikli aracı bu güç rakamına yaklaşırsa, Pininfarina Battista ve Rimac Nevera ile aynı ligde yer alacak ve yalnızca dünyanın en güçlü üretim otomobili olaran Koenigsegg Gemera'nın gerisinde kalacak.

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Ancak platform 2.000 beygir gücünü desteklese de, Lamborghini'nin ilk elektrikli aracı Lanzador gibi yüksek sürüşlü bir crossover şeklinde olursa, bu kadar güçle piyasaya sunulmayabilir. Şirket, 2023'teki Lanzador'un tanıtımında 1 MW'lık (1.341 beygir) bir güç çıkışından bahsetmişti.

2.000 beygirin yanında 980 V'luk elektrik mimarisi de etkileyici görünüyor. Günümüzde yeni elektrikli araçlar 800 V ile çalışırken, Çinli bazı modeller 900 V seviyesine ulaştı. Yeni Lucid Gravity ise 926 V ile bu alanda liderliği elinde bulunduruyor.

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Lamborghini'nin ilk elektrikli aracı 2000 beygir gücünde olabilir