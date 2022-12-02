Tam Boyutta Gör Bu yılın başında Avrupa pazarı için üretiminin durdurulduğu açıklanan Volkswagen Passat Sedan, Türkiye'de de yolun sonuna geldi. Markanın resmi internet sitesindeki satış listesinde artık Passat Sedan bulunmuyor.

Bayilerle yaptığımız görüşmelerde Passat Sedan'ın son 2-3 aydır stokta olmadığının bilgisini aldık. Passat, pazardaki diğer sedan modeller gibi popülerliğini SUV/Crossover modellere kaptırmıştı ancak üretiminin erken sonlandırılmasında sadece bu değil pandemi dönemi ve sonrasında ortaya çıkan tedarik sorunları da etkili oldu.

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Passat Sedan'ın sonlandırılacağına dair söylentiler ilk kez 2020'de ortaya çıkmış, Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu da o dönem konuyla ilgili "Türkiye'den daha fazla Passat sedan satılan bir ülke yok. VW, 2024-2025'e kadar Türkiye için Passat sedanın üretim garantisiniverdi" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Ancak görünen o ki değişen dinamikler buna izin vermedi.

Passat, Avrupa'da olduğu gibi en azından bir süre daha station wagon gövde tipindeki Passat Variant ve Passat Alltrack versiyonlarıyla satılmaya devam edecek. 150 beygirlik 1.5 TSI ve DSG kombinasyonuyla satılan Variant'ın fiyatı 1.025.000 TL'den başlıyor. 200 beygirlik dizel motora sahip Alltrack ise 2 milyon TL'lik liste fiyatıyla dikkat çekiyor.

Volkswagen, otomotiv dünyasındaki yeni trendler doğrultusunda ülkemizde de SUV satışına odaklanıyor. Markanın ürün gamının yarısını SUV/Crossover modeller oluşturuyor ve bu sayı önümüzdeki yıllarda elektrikli modellerin de gelmesiyle artacak.

Son olarak, Volkswagen Grubu tarafında Passat'ın kuzeni olan Superb ise şimdilik yoluna devam ediyor. Ülkemizde Skoda Superb'in fiyatı Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG versiyon ile birlikte 994.900 TL'den başlıyor.

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Volkswagen Passat Sedan, Türkiye'deki satış listesinden kalktı