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İşte Motorola'nın yeni amiral gemisi; Droid RAZR

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte Motorola'nın yeni amiral gemisi; Droid RAZR
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Geçtiğimiz aylarda Google çatısı altına giren Motorola Mobilite Grubu, casus görüntüleri bir süre önce ortaya çıkan Droid RAZR isimli yeni Android telefonunu duyurdu. Sadece 7.1mm olan kalınlığı ile şık bir görünüme sahip olan telefon, bu tasarımı destekleyici bir unsur olarak güçlü donanım özellikleriyle geliyor ve Android 2.3.5 işletim sistemini kullanıyor.
1.2GHz hızında çift çekirdekli işlemciden güç alan ve 1GB RAM ile donatılan Droid RAZR, 960 x 540 piksel çözünürlüğünde ve 4.3-inç büyüklüğünde ekrana sahip. Gorilla Glass ile çizilmez bir yapı sunan ekrana ek olarak telefonda depolama için 16GB'lık yerleşik kapasite sunulduğunu görüyoruz. 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile 1080p video kaydı yapabilen, 1.3 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerasıyla da görüntülü konuşmayı mümkün kılan telefon, 802.11n WiFi, Bluetooth 4.0, aGPS, elektronik pusula, HDMI ve USB 2.0 çıkışlarıyla geliyor. 
1780 mAh kapasiteli pil ile güçlendirilen ve tercihe bağlı olarak 10.1-inç ya da 14-inç ya da dizüstü bilgisayar istasyonu ile alınabilecek olan telefon, kurumsal müşteriler için uzaktan veri yakma, dosya şifreleme ve Citrix alıcısı ile uzaktan erişim gibi veri güvenliğine yönelik teknolojiler de sunuyor. SmartActions yazılımı ile gelişmiş güç yönetimi yapabilen ve bu sayede 12.5 saate kadar konuşma süresi sunan telefon, MotoCast yazılımı ile bilgisayardan içerik akışı yapabiliyor. 27 Ekim itibariyle 299$'lık sözleşmeli fiyatı ile Verizon üzerinden sözleşmeli olarak sunulacak Motorola Droid RAZR'ın Avrupa satışı ise Kasım ayında başlayacak.
İşte Motorola'nın yeni amiral gemisi; Droid RAZR
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İşte Motorola'nın yeni amiral gemisi; Droid RAZR
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Foo Fighters 8 yıl en beğenilen
rainblackk
malzeme kalitesi görücek gözünüz arayüz görücek, galaxy s2 nin eline vericek bu alet tabi kaliteden anlamayan aciz arkadaşlarım hemen kötülemeye başlayın.

Daha kimse sesini çıkarmamışken ne gerek var bunlara?
Gayette iyi bir cihaz olmuş kimsenin kötülüceğinide sanmıyorum fiyatı da hesaba katınca.
rainblackkmalzeme kalitesi görücek gözünüz arayüz görücek, galaxy s2 nin eline vericek bu alet tabi kaliteden anlamayan aciz arkadaşlarım hemen...
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treabacks 8 yıl
Çok şekil olmuş
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dogangoxel 8 yıl
Yönetici arkadaş şunları eklemeyi unutmuş heralde ,

1.2GHz TI OMAP4430 processor

Kevlar® fiber teknolojisi ile yapılmış dünyanın en ince smartphone'dur ( 7.1 mm )

Kevlar, çok hafif karbon kökenli çok sağlam liflerden oluşan bir malzemedir. DuPont firması tarafından 1965 yılında icat edilmiş ve patentlenmiştir. Kevlar günümüzde zırh, sağlam halat yapımı, yanmayan koruyucu giysi yapımında kullanılmaktadır. Kevlar çok yüksek çekme gerilimine dayanabilen liflerden oluşan ipliksi bir yapıdır. Dokunabilir, kumaş haline getirilebilir, kesilebilir ve dikilebilir. Özellikle çelik yelek, miğfer, paraşüt ipi, fiber veya data kabloları için ek sağlamlık sağlayan halat, veya gemileri bağlamak için kullanılan hafif halatlar ve kompozit yapılar ile oluşturulan levha, boru veya özel taşıtların gövde veya kanat yapılarının yapımında kullanılmaktadır. Aynı ağırlıktaki çelikten 5 kat daha sağlamdır sloganı ile pazarlanmaktadır.


Kaynak wikipedi : tr.wikipedia.org/...



Yönetici arkadaş şunları eklemeyi unutmuş heralde ,1.2GHz TI OMAP4430 processorKevlar® fiber teknolojisi ile yapılmış dünyanın en ince sm...
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Lewis Hamilton 7 yıl
Türkiyeye gelir mi?
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mehmetufo 7 yıl
şimdi arabistandayım cep telefonu isteyene yardımcı olabilirim.
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die_caprio 7 yıl Lewis Hamilton
Lewis Hamilton

Türkiyeye gelir mi?

facebookta motorola türkiye sayfasında yakında TR de piyasada satılacağı duyruldu
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MaSSive 7 yıl
3300 mAH lık bataryası ile Droid Razr Maxx duyurulmuşken,bu alınmaz artık.
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interestingMAN 7 yıl
Amerikadayim razr xt910 siparis ettim 530 dolar, cok iyi bir fiyat bence. daha 1-2 gun oncede maxx ler cikti. ama tasarim olarak razr xt910-912 cok daha hos. maxx ler kalin batarya ile geliyo, vede su an amerika da en cok begenilen telefon diyebilirim alacaklara..
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heartless 8 yıl
Carsi iletisim kadikoy 1950tl.
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DH Misafiri 8 yıl
o bench sonuçları samsungun 2.3.5 sürümünde de yapılsın da gör o zaman s2 mi razr mı (tabi ki benim favorim lg optimus 2x)
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South Korea 8 yıl
o kalın kamera bölümüne xenon gitmezmiydi ha size soruyorum gitmezmiydi
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TearsForFears 8 yıl
Bende Samsung Galaxy S2 var ve bence bu telefondan 2-3 kat daha iyi.Neden diye sorarsanız motorola telefonların sar değerleri uçuk oluyor.Bir de Samsung Galaxy S ve Galaxy S2'nin sar değerine bakın.
Motorola çok güzel telefon yapıyor hakkını vermek lazım.
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TECHTRONİC 8 yıl
Motorola Kevlar
Htc Alüminyum
Apple Cam (tam bilmiyorum
)
Nokia Polikarbon

Son çıkan modellerde bu maddeler kullanılıyor bi sıralama yapın bakalım nasıl olcak ha Samsung plastik olduğundan dolayı yazmadım
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Teknode 8 yıl
Arkadaşlar bu cihaz türkiyeye gelecek mi?
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Jacobıan 8 yıl
tr ye gelirmi tel gelirse ne kadar ve nezmana gelir tahmini olan varmı
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orhan azeri 8 yıl
Su 7.1 mm kalinlik telin en ince yeri yani komple oyle diyil ust tarafi hic diyilse 10 mm filan var
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Xtracer 8 yıl
aa tasarım olarak aynı elmaya benzemiş yorumu yokmu elmacılardan
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sahoron 8 yıl Xtracer
emrah.kas

aa tasarım olarak aynı elmaya benzemiş yorumu yokmu elmacılardan

Amma abarttınız. Apple son derece yüksek bir tel çıkarmış. Yüksek satış rakamları kırmış ve kendini korumak istemiş. Piyasada Nokia,Samsung, Lg, Sony, Htc, Motorola gibi şirketler var Appleın yerinde olsam tekelcilige oynardım. Dediğime dikkat edin piyasada o kadar rakip oldugu içi tekel olmak cok zordur ama tekel olmasa dahi en iyi payı almaya çalışıyor apple. Madem motorola google ikilisi masum neden Türkiye Cumhuriyeti'nde vergi ödemiyorlar? Ayrıca tasarım olarak apple degil nokia ya benzemiştir.

Edit: Herhangi bir fan boy değilim fakat samsung telefonlarını her zaman sevmişimdir ::)
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T|G 8 yıl
O değilde ekranın üstünde 4G yazıyor, oturun siz gs3 mü bu mu onu kıyaslayın bizde Biz daha 3G ye yeni geçmişken millet 4G kullanıyor. Birçok konuda olduğu gibi teknolojide de geri kalmışlığımızı gözümüzün içine sokan bir fotoğraf olmuş.
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sinuhe.s 8 yıl





bu da reklamı





beyler cihaz harikaa cidden çok şekilll
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selcuk20 8 yıl
IceRulez
300$a çok iyi

Sözleşmeli fiyatı 300$ dikkatinizi çekerim. iPhone 4S bile 200$ sözleşmeyle. Sözleşmesiz unlock fiyatı önemli.
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kesbi 8 yıl
Ekran HD değil o yüzden direkeledim
Milestone kullanıyorum ve hala değiştirmeme değecek bir alet çıkmadı. Seneye bakalım neler olacak.
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jenizaro 8 yıl
Bir kere Motorola aldım. Telefonu servisten 7 ay sonunda güç bela geri aldım. O günden beri korkuyorum Motorola ürünlerinden.
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