İşte Motorola'nın yeni amiral gemisi; Droid RAZR

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Geçtiğimiz aylarda Google çatısı altına giren Motorola Mobilite Grubu, casus görüntüleri bir süre önce ortaya çıkan Droid RAZR isimli yeni Android telefonunu duyurdu. Sadece 7.1mm olan kalınlığı ile şık bir görünüme sahip olan telefon, bu tasarımı destekleyici bir unsur olarak güçlü donanım özellikleriyle geliyor ve Android 2.3.5 işletim sistemini kullanıyor.
1.2GHz hızında çift çekirdekli işlemciden güç alan ve 1GB RAM ile donatılan Droid RAZR, 960 x 540 piksel çözünürlüğünde ve 4.3-inç büyüklüğünde ekrana sahip. Gorilla Glass ile çizilmez bir yapı sunan ekrana ek olarak telefonda depolama için 16GB'lık yerleşik kapasite sunulduğunu görüyoruz. 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile 1080p video kaydı yapabilen, 1.3 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerasıyla da görüntülü konuşmayı mümkün kılan telefon, 802.11n WiFi, Bluetooth 4.0, aGPS, elektronik pusula, HDMI ve USB 2.0 çıkışlarıyla geliyor.
1780 mAh kapasiteli pil ile güçlendirilen ve tercihe bağlı olarak 10.1-inç ya da 14-inç ya da dizüstü bilgisayar istasyonu ile alınabilecek olan telefon, kurumsal müşteriler için uzaktan veri yakma, dosya şifreleme ve Citrix alıcısı ile uzaktan erişim gibi veri güvenliğine yönelik teknolojiler de sunuyor. SmartActions yazılımı ile gelişmiş güç yönetimi yapabilen ve bu sayede 12.5 saate kadar konuşma süresi sunan telefon, MotoCast yazılımı ile bilgisayardan içerik akışı yapabiliyor. 27 Ekim itibariyle 299$'lık sözleşmeli fiyatı ile Verizon üzerinden sözleşmeli olarak sunulacak Motorola Droid RAZR'ın Avrupa satışı ise Kasım ayında başlayacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Daha kimse sesini çıkarmamışken ne gerek var bunlara?
Gayette iyi bir cihaz olmuş kimsenin kötülüceğinide sanmıyorum fiyatı da hesaba katınca.
1.2GHz TI OMAP4430 processor
Kevlar® fiber teknolojisi ile yapılmış dünyanın en ince smartphone'dur ( 7.1 mm )
Kevlar, çok hafif karbon kökenli çok sağlam liflerden oluşan bir malzemedir. DuPont firması tarafından 1965 yılında icat edilmiş ve patentlenmiştir. Kevlar günümüzde zırh, sağlam halat yapımı, yanmayan koruyucu giysi yapımında kullanılmaktadır. Kevlar çok yüksek çekme gerilimine dayanabilen liflerden oluşan ipliksi bir yapıdır. Dokunabilir, kumaş haline getirilebilir, kesilebilir ve dikilebilir. Özellikle çelik yelek, miğfer, paraşüt ipi, fiber veya data kabloları için ek sağlamlık sağlayan halat, veya gemileri bağlamak için kullanılan hafif halatlar ve kompozit yapılar ile oluşturulan levha, boru veya özel taşıtların gövde veya kanat yapılarının yapımında kullanılmaktadır. Aynı ağırlıktaki çelikten 5 kat daha sağlamdır sloganı ile pazarlanmaktadır.
Kaynak wikipedi : tr.wikipedia.org/...