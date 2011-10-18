İşte Motorola'nın yeni amiral gemisi; Droid RAZR

Geçtiğimiz aylarda Google çatısı altına giren Motorola Mobilite Grubu, casus görüntüleri bir süre önce ortaya çıkan Droid RAZR isimli yeni Android telefonunu duyurdu. Sadece 7.1mm olan kalınlığı ile şık bir görünüme sahip olan telefon, bu tasarımı destekleyici bir unsur olarak güçlü donanım özellikleriyle geliyor ve Android 2.3.5 işletim sistemini kullanıyor.

1.2GHz hızında çift çekirdekli işlemciden güç alan ve 1GB RAM ile donatılan Droid RAZR, 960 x 540 piksel çözünürlüğünde ve 4.3-inç büyüklüğünde ekrana sahip. Gorilla Glass ile çizilmez bir yapı sunan ekrana ek olarak telefonda depolama için 16GB'lık yerleşik kapasite sunulduğunu görüyoruz. 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile 1080p video kaydı yapabilen, 1.3 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerasıyla da görüntülü konuşmayı mümkün kılan telefon, 802.11n WiFi, Bluetooth 4.0, aGPS, elektronik pusula, HDMI ve USB 2.0 çıkışlarıyla geliyor.

1780 mAh kapasiteli pil ile güçlendirilen ve tercihe bağlı olarak 10.1-inç ya da 14-inç ya da dizüstü bilgisayar istasyonu ile alınabilecek olan telefon, kurumsal müşteriler için uzaktan veri yakma, dosya şifreleme ve Citrix alıcısı ile uzaktan erişim gibi veri güvenliğine yönelik teknolojiler de sunuyor. SmartActions yazılımı ile gelişmiş güç yönetimi yapabilen ve bu sayede 12.5 saate kadar konuşma süresi sunan telefon, MotoCast yazılımı ile bilgisayardan içerik akışı yapabiliyor. 27 Ekim itibariyle 299$'lık sözleşmeli fiyatı ile Verizon üzerinden sözleşmeli olarak sunulacak Motorola Droid RAZR'ın Avrupa satışı ise Kasım ayında başlayacak.