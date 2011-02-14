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İşte Motorola'nın yeni telefonu Droid X2: Çift çekirdekli Tegra 2 işlemci ve 1GB RAM!

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte Motorola'nın yeni telefonu Droid X2: Çift çekirdekli Tegra 2 işlemci ve 1GB RAM!
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İlk tanıtımını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yaptığı Tegra 2 işlemcili Atrix 4G ile gündemde olan Motorola, Droid X2 modelini kullanıma sunmayı planlıyor. Motorola, Droid X2 modeliyle ilgili olarak henüz herhangi bir açıklama yapmasa da telefonun ilk görüntüleri ve teknik özelliklerine ilişkin ilk bilgiler yayınlandı. Atrix 4G ve Droid Bionic modelleriyle benzer şekilde, Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformunu kullanan telefon, 1GB RAM ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekran ile geliyor.

8 Megapiksel çözünürlüğünde, LED flash destekli kameraya, FM radyo özelliğine ve 3G desteğine sahip olan telefonun mevcut örnekleri Android 2.2.1 işletim sistemini kullanmakla birlikte ikinci çeyrekte pazara sunulacağı için Android 2.3 veya Android 2.4 işletim sistemiyle lanse edilmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Motorola'nın 2011 ürün gamındaki iddialı modellerden birisi olacak Droid X2 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

İşte Motorola'nın yeni telefonu Droid X2: Çift çekirdekli Tegra 2 işlemci ve 1GB RAM!
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sundancer 8 yıl
bazı arkadaşlar bu telefonun tasarımını beyenmemiş ama ben çok beyendim..atrixin özellikleri çok iyi ama tasarımını itici buldum..ayrıca atrixin ekranı sadece 4 inç..bence bu telefon atrixten daha iyi bir telefon..askerden dönünce telefon almak istiyorum ama iphone 5,samsung galaxy s2,motorola droid x2 ve htc evo 3d arasında kararsızım..şuanda bana en yakın htc evo 3d gibi duruyor
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ogkasa 8 yıl
tasarım harbi berabet
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Rouvax 8 yıl
atrix le farkları neler ?
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sfrr 8 yıl
Sonunda akıllı biri cıktı forumda :P lamara guzel tespit yapmıs...
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acbold 8 yıl
donanim iyide, tasarım alışılmışın dışında olmuş.bakalım belkide ilgi çeker,belli olmaz :)
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FightForBeer 8 yıl
motorola coştu bu aralar :D
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lamarra 8 yıl
donanım olarak güçlü bir cihaz lakin ben tasarımını hiç beğenmedim biraz daha önem gösterebilirlerdi.Asıl beklediğim model Atrix umarım türkiye'ye gelir cidden hem tasarım olarak hemde donanım olarak en iyi motorola cihazı ATRIX .
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sundancer 8 yıl
motorola droid x2 yada samsung galaxy s2 almak istiyorum.ikisininde avantajları var..droid 2x in ekran çözünürlüğü daha fazla ama galaxy s2 ninde super amoled plus ekran var üstelik galaxy s2 de agps yanında gps de var..çok kararsınız :/
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Python 8 yıl
motorola atrix le 1 gb rem kullanıyor bu modeldede 1 gb rem kullanmış sanırsam rem olayını standart hale getirmişler baya güzel olmuş
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DH Misafiri 8 yıl
Dakika başı yeni bir şey çıkıyor. İnsanlar iyice şaşırmış durumda. Firmalar neredeyse her hafta bir telefon çıkarır hale geldi işin ucu kaçtı.
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darkaura 8 yıl
motorola, lg, samsung android ruzgarini cok iyi kullaniyorlar.
harika bir telefon olmus.
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drserk 8 yıl
telefonlar bu hızda giderse seneye de netbook/notebook gibi olurlar
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