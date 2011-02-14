İşte Motorola'nın yeni telefonu Droid X2: Çift çekirdekli Tegra 2 işlemci ve 1GB RAM!

İlk tanıtımını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yaptığı Tegra 2 işlemcili Atrix 4G ile gündemde olan Motorola, Droid X2 modelini kullanıma sunmayı planlıyor. Motorola, Droid X2 modeliyle ilgili olarak henüz herhangi bir açıklama yapmasa da telefonun ilk görüntüleri ve teknik özelliklerine ilişkin ilk bilgiler yayınlandı. Atrix 4G ve Droid Bionic modelleriyle benzer şekilde, Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformunu kullanan telefon, 1GB RAM ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekran ile geliyor.

8 Megapiksel çözünürlüğünde, LED flash destekli kameraya, FM radyo özelliğine ve 3G desteğine sahip olan telefonun mevcut örnekleri Android 2.2.1 işletim sistemini kullanmakla birlikte ikinci çeyrekte pazara sunulacağı için Android 2.3 veya Android 2.4 işletim sistemiyle lanse edilmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Motorola'nın 2011 ürün gamındaki iddialı modellerden birisi olacak Droid X2 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.