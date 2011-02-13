İşte Sony Ericsson'un beklenen telefonu: Xperia Play (PlayStation telefon)

Sony Ericsson uzun süredir merakla beklenen PlayStation telefonunu Xperia Play adı altında resmi olarak duyurdu. Tasarımına ve teknik özelliklerine ait detaylar bir süre önce ortaya çıkan Xperia Play, firma tarafından bugün yapılan Mobil Dünya Kongresi'ne özel etkinlikle oyun ve telefon tutkunlarına Barselona sınırları içerisinden "merhaba" dedi. Üzerinde yer alan oyun klavyesi ve PlayStation Portable'dan aşina olduğumuz kontrolcüleriyle gelişmiş mobil oyun deneyimi vaad eden telefon Android 2.3 ile geliyor.

Açık konuşmak gerekirse, Xperia Play sahip olduğu donanım özellikleriyle heyecan yaratmaktan görece uzak. Zira Nvidia Tegra 2 ve Texas Instruments OMAP 4 gibi güçlü platformların olduğu günümüzde, Sony Ericsson'un tercihi Qualcomm'un Snapdragon platformundan yana olmuş. 1GHz'de çalışan Scorpion işlemci çekirdeğine ve Adreno 205 GPU'suna sahip olan telefon, yüksek performanslı bir alt yapı üzerine inşa edilmiş olsa bile, an itibariyle donanım anlamında daha güçlü telefonların (LG Optimus 2X ve Motorola Atrix 4G gibi) olduğunu söyleyebiliriz.

Multiplayer oyun desteği gibi gelişmiş yeteneklere sahip olan Sony Ericsson Xperia Play'in teknik anlamda genel özellikleri şu şekilde;

- 4-inç boyutunda ve 480×854 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekran

- Android 2.3 işletim sistemi

- 5.1 Megapiksel çözünürlüğünde kamera

- Bluetooth (stereo), WiFi, WiFi Hotspot,

- DLNA

- 3.5mm ses konnektörü

- 8GB microSD

- 1GHz Snapdragon işlemci

Yurt dışındaki satışına Mart ayı içerisinde başlanacağı açıklanan Sony Ericsson Xperia Play'ın diğer detaylarını bildirmeye devam edeceğiz.