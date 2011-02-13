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İşte Sony Ericsson'un beklenen telefonu: Xperia Play (PlayStation telefon)

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
75,4b
1
141
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Ericsson uzun süredir merakla beklenen PlayStation telefonunu Xperia Play adı altında resmi olarak duyurdu. Tasarımına ve teknik özelliklerine ait detaylar bir süre önce ortaya çıkan Xperia Play, firma tarafından bugün yapılan Mobil Dünya Kongresi'ne özel etkinlikle oyun ve telefon tutkunlarına Barselona sınırları içerisinden "merhaba" dedi. Üzerinde yer alan oyun klavyesi ve PlayStation Portable'dan aşina olduğumuz kontrolcüleriyle gelişmiş mobil oyun deneyimi vaad eden telefon Android 2.3 ile geliyor.

Açık konuşmak gerekirse, Xperia Play sahip olduğu donanım özellikleriyle heyecan yaratmaktan görece uzak. Zira Nvidia Tegra 2 ve Texas Instruments OMAP 4 gibi güçlü platformların olduğu günümüzde, Sony Ericsson'un tercihi Qualcomm'un Snapdragon platformundan yana olmuş. 1GHz'de çalışan Scorpion işlemci çekirdeğine ve Adreno 205 GPU'suna sahip olan telefon, yüksek performanslı bir alt yapı üzerine inşa edilmiş olsa bile, an itibariyle donanım anlamında daha güçlü telefonların (LG Optimus 2X ve Motorola Atrix 4G gibi) olduğunu söyleyebiliriz.

Multiplayer oyun desteği gibi gelişmiş yeteneklere sahip olan Sony Ericsson Xperia Play'in teknik anlamda genel özellikleri şu şekilde;

- 4-inç boyutunda ve 480×854 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekran
- Android 2.3 işletim sistemi
- 5.1 Megapiksel çözünürlüğünde kamera
- Bluetooth (stereo), WiFi, WiFi Hotspot,
- DLNA
- 3.5mm ses konnektörü
- 8GB microSD
- 1GHz Snapdragon işlemci

Yurt dışındaki satışına Mart ayı içerisinde başlanacağı açıklanan Sony Ericsson Xperia Play'ın diğer detaylarını bildirmeye devam edeceğiz.


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kymelria 8 yıl en beğenilen
iphone un ipod kombinasyonunu biliyorsunuzdur.

Iphone almak yerine ipod touch+dandik telefon ikilisi.

Bunun aynısını psp+dandik telefon yaparım yine de bu alete para vermem.


iphone un ipod kombinasyonunu biliyorsunuzdur.Iphone almak yerine ipod touch+dandik telefon ikilisi.Bunun aynısını psp+dandik telefon ya...
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1 Avatar
SaatliBomba 8 yıl
hem telefon hem oyun için vasat özelliklere sahip 1 sene ömrü var o telefonun sonra satmaz
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^^William^^ 8 yıl
çıktımı bu telefn kac para?
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Mobile Prof. 8 yıl
Se quallcomm a demis ki elinde kalan eski nesil parcalari ver milleti oyun makinasi diye kekleyelim
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ersins58 8 yıl
Bu cihaz bu fiyatını haketmiyor dostum parana yazık
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skllmyh 8 yıl
SE'yi kaliteli müzik ve mp3 çalar tarzı telefonlar yaptığı için çok severdim ve halâ'da seviyorum. gerçekten iyi iş çıkarıyorlar. iPhone vs Samsung vs HTC gibi polemiklere girmeden kendi yolunda gayet iyi gidiyor
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yuyuyu1 8 yıl
Game Boy Advance SP OYUN HOST-Mavi

Model numarası: AGS-001
LCD ekran: iletimli TFT LCD ekran (en fazla 32.000 renk)
ekran boyutu: 2.9inch 40.8mm (H) * 61.2mm (W)
çözünürlük: 160 * 240
güç kaynağı: özel AC adaptör (AGS-002 (ASI))
özel pil (AGS-003)
sıcaklık öfke :10-40 ℃
nem aralığı :20-80%
Boyutlar: 82mm (g) * 84.6mm (H) * 24.3mm (D) (katlanmış kapattığınızda)
Ağırlık: yaklaşık. 143g (pil ile)
şarj süresi: yaklaşık. 3hours

mrdigitalcn.com/...
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kymelria 8 yıl
madem böyle bir telefon çıkarma niyetin vardı. Ps vita yi biraz daha bekletseydin demezler mi?

Vita bu telefonun satışlarını büyük sekteye uğratır. Sony bindiği dalı kesiyor.
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sarcasticxx 8 yıl
Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağına dair bir bilgisi olan var mı?
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ersins58 8 yıl

kymelria
madem böyle bir telefon çıkarma niyetin vardı. Ps vita yi biraz daha bekletseydin demezler mi?

Vita bu telefonun satışlarını büyük sekteye uğratır. Sony bindiği dalı kesiyor.


Bence vita çıkana kadar satar alanlar zaten ilk telefon diye alıyorlar
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Deprem?Varmı Problem? 8 yıl
Benim bildiğime göre PSP oyunları bu telefon için port edilip oynanacakmış.Ne derseniz deyin kesinlikle harika bir telefon.
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alpyvz 8 yıl
arkadaşlar telefonda görüntülü konuşma özelliği yok herhalde
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yunuss.10 8 yıl
Ne zaman gelecegi belli degil daha
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ersins58 8 yıl
Ben bu ciyazi inceledim mediamarkta şahsen psp go gibi kibar felan degil biraz büyük geldi ama yinede fena degil ama fiyatını hakediyormu bilemem
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majesthion 8 yıl

ersins58

Ben bu ciyazi inceledim mediamarkta şahsen psp go gibi kibar felan degil biraz büyük geldi ama yinede fena degil ama fiyatını hakediyormu bilemem


hocam ne kadardı mediamarkt ta xperia play in fiyatı?
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yunuss.10 8 yıl
Senden baska kullanan varmi


Ayrica pes neden oynayamiyon tuslar icin optimize edilmemis mi
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kuzey69 8 yıl

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seloo_79 8 yıl
Forumda kaç kisi bu telefonu bekliyor acaba. SGS2 kadari yoktur sanırım.
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qwerty38 8 yıl
arkadaşlar ben bu teli alıcaktım siparişinide veriyorum ama kafam karıştı sony psp oyunları bunda oynanmıcaksa psp almak daha iyi değilmi ben 1 ay önce xperia x10imi satmıştım bu cihazın ondan farkı neyki acaba psp gomu alsam yada bu ürünümü yardımcı olursanız çok sevinirim iyigünler
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