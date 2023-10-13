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    Adobe videolara nesne ekleyip silebilen yapay zeka aracını tanıttı: Muazzam!

    Adobe'nin sergilediği üretken yapay zeka ilerlemeleri hayranlık uyandırıyor. Şirket videolardan kolayca insanları kaldırabilen, yeni nesneler ekleyebilen ve silebilen yapay zeka aracını tanıttı.

    Adobe, MAX 2023 konferansında video düzenlemeye yönelik üretken yapay zeka ilerlemelerini sergiledi. Şirket bu amaçla geliştirdiği Project Fast Fill'i tanıttı. Yapay zeka tabanlı araç videolara kolayca nesne eklenmesine veya kaldırılmasına olanak tanıyor.

    Gösterilen örneklerden birinde hareket eden takım elbiseli bir kişiye kravat eklendiği görülüyor. Sinir ağının bu işlemi gerçekleştirirken ışıklandırma koşullarını ve kişinin yürüyüş biçimini dikkate aldığını görüyoruz. Bir diğer denemede kahvedeki desen değiştiriliyor. Başka birinde ise arkan geçen istenmeyen kişilerin kaldırılıyor. Sonuçlar gerçekten de muazzam.

    Premiere Pro ve After Effects'e eklenecek

    Photoshop'taki üretken dolgu teknolojisine dayanan Project Fast Fill aracı tüm bu işlemleri kullanıcıların girdiği basit metin açıklamaları üzerinden yapıyor. Adobe'nin konferansında tanıtılan yeni özelliklerin çoğu gibi bu araç da şirket mühendislerinin şu anda aktif olarak üzerinde çalıştığı deneysel bir proje.

    Adobe eninde sonunda bu aracı Premiere Pro ve After Effects'e getirmeyi planlıyor. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği henüz belli değil. Bu derece gerçekçi sonuç veren bir teknolojinin genel kullanıma sunulması ile artacak "manipülasyon vakaları" daha şimdiden endişe uyandırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 8 saat önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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