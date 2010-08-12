İşte bugün alabileceğiniz 10 elektrikli araç

Ne için Chevrolet Volt ve Nissan Leaf gibi otomobilleri bekleyesiniz ki ? Otomobilden motosiklete hatta üç tekerlekli bisiklete kadar işte bugün alabileceğiz 10 elektrikli araç.

Chevrolet Volt ve Nissan Leaf gibi elektrikli araçlar, hibrit teknolojili otomobillerin bir sonraki aşaması olarak tamamiyle elektrikli otomobillere geçiş sürecinde önemli bir misyon üstleniyorlar. Ancak uluslararası satışları için daha en az bir yılı olan bu araçları bekleyemem ancak eşe dosta karşı çevreci kimliğimi göstermem gerekiyor diyenlerdenseniz, işte sizler için seçtiğimiz, bugün satın alabileceğiniz 10 elektrikli araç.

Fiyat: 11,700 dolar

Maksimum Mesafe: 40 mil

Azami sürat: Saatte 40 mil

Evet biz de kabul ediyoruz ki Zap Xebra Sedan kesinlikle en güzel görünümlü otomobil değil. Ancak tercihe bağlı olarak dört koltukla alınabilmesi hatta opsiyonel seçenek listesinde deri koltuk seçeneğine yer verilmesi dikkat çekici. Üç tekerlekli tasarımıyla o kesinlikle en pratik hatta bugün yollarda görülebilecek en sevimli elektrikli araçlardan biri olma özelliğini de taşıyor. Yurt dışı satış fiyatı 11,700 dolar olan bu araç ucuz sayılmaz, ancak ilk aracım elektrikli olsun diyenler için en ucuz alternatiflerden biri durumunda.

Fiyat: 9,995 dolar

Maksimum Mesafe: 50 mil

Azami Sürat: Saatte 67 mil

Ayağmı yerden kestikten ve elektrikli olduktan sonra dört tekerlekli olmasa da olur diyenler için hazırlanan Zero S, elektrikli motosikletlerin günümüzdeki en başarılı örneklerinden birisi. Agresif tasarımıyla kışkırtıcı bir görünüme sahip olan Zero S lityum-iyon pil kullanıyor ve yüksek tork üreten elektrik motoru sayesinde benzinle çalışan pek çok rakibine meydan okuyabiliyor. Sonuç mu, o yeşil dostu bir makine ve istediğinizde hızlı gitmeyi de biliyor.

Fiyat: 16,000 dolar

Maksimum Mesafe: 50 mil

Azami Sürat: Saatte 25 mil

Kanada merkezli Zenn Motors tarafından geliştirilen elektrikli araç, yukarıda yer verdiğimiz Zap Xebra dikkate alındığında çok daha modern bir görünüm sergiliyor. Yeni bir pil teknolojisine sahip olan elektrikli otomobil kesinlikle hızlı gidemiyor ancak açılabilir tavan özelliği sayesinde, sportif bir görünüm sergiliyor. Elektrikle çalışan, fiyat anlamında astronomik seviyelerde dolaşmayan ve aynı zamanda üstü açılabilir olan yeni bir otomobil istiyorsanız, Zenn Elektrikli Otomobil kesinlikle ilginizi çekecektir.

Fiyat: 109,000 dolar

Maksimum Mesafe: 245 mil

Azami Sürat: Saatte 125 mil

Tesla Roadster kesinlikle türünün en başarılı örnekleri arasında yer alıyor. Elektrikli spor otomobil konseptinin bugün yaygın satışı devam eden en iyi örneklerinden birisi olan Roadster, hem tasarımı hem de ulaştığı en yüksek süratle de kendi sınıfında dikkat çekici bir model. Kimilerince en performanslı EV (elektrikli araç) olarak gösterilen Tesla Roadster, 0-100Km hızlanmasını sadece 3,7 saniyede tamamlıyor ve bu açıdan Ferrari, Porsche ve Lamborghini gibi süper-sporculara kafa tutabiliyor.

Fiyat: 13,200 dolar

Maksimum Mesafe: İdeal sürüş koşullarında 40 mil

Azami Sürat: Saatte 40 mil

Eğer aradığınız elektrik motorlu hafif ticari araç ise yukarıda sedan modeline yer verdiğimiz Zap Xebra'nın kamyonet versiyonu da bulunuyor. Kasasının üzerinde bulunan güneş paneli sayesinde yenilenebilir, ücretsiz güneş enerjisinden de faydalanabilen araç tek başında güneş enerjisiyle yol alamasa da o kaynağı ekstra güç için kullanabiliyor ve bu sizin elektrik faturanıza olumlu katkı sağlayabiliyor. Hitap ettiği sınıftaki yegane örneklerden biri olan Zap Xebra Truck, 13,200 dolarlık yurt dışı fiyat ile satılıyor.

Miles ZX40s Advanced Design

Fiyat: 19,900 dolar

Maksimum Mesafe: 50 mil

Azami Sürat: Saatte 25 Mil

Daihatsu'nun Move tasarımını esas alan Mile ZX40 26 kW kapasiteli elektrikli motor kullanıyoır. adyo, klima ve elektrikli ayna gibi çeşitli ekipmanlara da sahip olan araç, dört kişilik oturma pozisyona sahip. Aynı zamanda bir aile otomobili olan Miles ZX40s, tasarım anlamında ciddi vaadlerde bulunmasa da sahip olduğu yolcu kapasitesi, klima gibi temel özellikleri ve yolcu kapasitesiyle, bütçesi el veren çevreci aileler için iyi bir aktivite aracı olabilir gözüyle değerlendiriliyor.

Quantya EVO1 Strada

Fiyat: 10,700 dolar

Maksimum Mesafe: 2,5 saat

Azami Sürat: Saatte 40 mil

Haberimizin ikinci ve son elektrikli motosikleti ise İsviçre'den, Quantya firmasından geliyor. Yaklaşık 90 kilogram ağırlığında olan elektrik motorlu motosiklet, hem asfaltta hem de arazi de gidebiliyor. Bir motosikletten beklenen azami sürati sunamasa da tam şarj ile 2,5 saat boyunca çalışabiliyor. Teknolojiye ilgi duyan aksiyon tutkunları için hazırlanan Quantya EVO1 Strada, yurt dışıonda 10,700 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla satışa sunuluyor.

Fiyat: 7,395 dolar

Maksimum Mesafe: 30 mil

Azami Sürat: Saatte 25 mil

Evet o bir golf aracı. Çift kişilik oturma kapasitesine sahip olan araç, özel hobileri olanlara hitap ediyor. Genel özellikleri ve temel aksesuarları açısından haberimize konuk en zayıf araç olan GEM e2, çevre bilinci yüksek golf tutkunları için hazırlandı.

Fiyat: 18,995 dolar

Maksimum Mesafe: 40 mil

Azami Sürat: Yeniden programlama ile saatte 25 mil

Wheego Whip 500 LSV, tasarım özellikleri açısından günümüzün en modern elektrikli otomobilleri arasında yer alıyor. Tasarım özellikleriyle Mercedes Smart gibi kompakt otomobilleri andıran araç klima, stereo ses sistemi ve MP3 oynatma gibi özelliklere de sahip. 18,995 dolarlık etiket fiyatına sahip olan otomobil için en büyük olumsuzluk ise seneye yeni versiyonunu çıkacak olması. Lityum-iyon pil kullanacak yeni versiyon tek şarj ile 100 mil gidebilecek ancak satın alma maliyeti mevcut modelden daha yüksek (33k$) olacak.

Fiyat: 19,000 dolar

Maksimum Mesafe: 31 mil

Azami Sürat: Saatte 25 mil

Tasarım anlamında dışı Volkswagen Beetle, içi ise go kart arabalarını andıran Kanada üretimi Dynasty, şirin görünümü ile özellikle bayanların ilgisini çekebilir. Elektrikli motoru sayesinde hem çevre dostu olan hem de yakıt tasarrufu sağlayan otomobil türünün en hızlı ya da en uzun menzilli temsilcisi olmasa da dört kapılı tasarımı ve yolcu kapasitesine ek olarak sunduğu bagaj hacmiyle dikkat çekici olabilir eğer 19,000 dolar seviyesindeki fiyatını karşılamaya razı gelirseniz.

Bu haberimizde merakla beklenen Chevrolet Volt ve Nissan Leaf gibi otombillerin dışında hali hazırda piyasada olan elektrikli araçları sizlere göstermek istedik. Araçların detaylı teknik özelliklerine konu başlıklarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.