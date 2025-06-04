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    Çinli BYD, Avrupa'da yeni üretim tesislerini gündeme alabilir

    Çinli elektrikli araç devi BYD'nin başkan yardımcısı Stella Li, Avrupa satışlarının bu şekilde büyümeye devam etmesi halinde yeni fabrikalar açmaya hazır olduklarının mesajını verdi.

    Çinli BYD, Avrupa'da yeni üretim tesislerini gündeme alabilir Tam Boyutta Gör
    BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Brüksel'de gazetecilerle yaptığı röportajda şirketin Avrupa pazarındaki durumuna ve hedeflerine yönelik açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklamada yeni üretim tesisleri ve megavat seviyesinde şarj istasyonlarının ipuçları mevcut.

    Stella Li, BYD'nin Avrupa'daki satışlarıyla ilgili yaptığı açıklamada her ay yüzde 10 büyüme kaydettiklerini dile getirdi. Li, satışların bu hızla devam etmesi durumunda Avrupa'da yeni üretim tesisleri kuracaklarını söyleyerek "Avrupa'da üretip Avrupa'da satacağız. Uzun vadeli düşünüyoruz, buradayız ve kalıcıyız" ifadelerini kullandı.

    Li ayrıca Avrupa'da tıpkı Çin'deki gibi elektrikli otomobiller için megavat seviyesinde bir şarj ağı kurmak istediklerini söyledi. Megavat şarj ünitesi ilk olarak mart ayında, Han L ve Tang L modellerinin lansmanından önce duyurulmuştu. BYD, söz konusu araçların bu teknolojiyle sadece 5 dakika şarjla 400 kilometre menzil sunabildiğini belirtiyor.

    Çinli BYD, Avrupa'da yeni üretim tesislerini gündeme alabilir Tam Boyutta Gör
    Avrupa pazarına yönelik megavat şarj ağı için şimdilik bir sayı verilmedi ancak Çinli firma kendi ülkesinde 4 bin adet magavat seviyesinde şarj istasyonu inşa etme taahhüdünde bulunmuş ve bunların 500'ünü Çin'deki 200 şehirde faaliyete geçirmişti. Kısa süre önce de Çin genelinde 15 bin adetlik megavat şarj istasyonu kurulması için iki farklı şirketle ortaklık açıklandı.

    Megavat şarj istasyonlarının kurulumu bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Elektrik şebekesi üzerinde büyük bir yük oluşturan bu cihazlar her yere kurulamıyor ve tam kapasitede çalışabilmeleri için ciddi bir elektrik altyapısına ihtiyaç duyuyor. Bunun farkında olan BYD'nin cihazları öncelikli olarak bayilerinde kurmak için yerel ortaklarla keşif görüşmelerine başladığı ifade ediliyor.

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