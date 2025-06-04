Katı hal bataryalarda lityum sülfür devrimi: Maliyetler dip yapıyor

“DualPure” adı verilen bu öncü yöntem, lityum kimyasallarını yüksek saflıkta lityum sülfüre (Li₂S) dönüştürerek katı hal batarya üretiminde büyük bir sıçrama yaratıyor. Üstelik geleneksel yöntemlerin aksine, düşük sıcaklıkta çalışıyor ve enerji tüketimini ciddi ölçüde azaltıyor.
Yüksek sıcaklık yerine akıllı kimya
İlk sevkiyatlar başladı
Üretimde kullanılan lityum, Standard Lithium’un Arkansas’taki pilot tesisinden sağlanıyor. Üretilen ilk lityum sülfür partileri, şu anda Asya ve Kuzey Amerika’daki batarya üreticilerine gönderilmiş durumda. Bu sevkiyatlar, yeni yöntemin endüstriyel ölçekteki ilk müşteri testlerini temsil ediyor.
Katı hal bataryalar, geleneksel lityum-iyon pillerin aksine sıvı yerine katı elektrolit kullanarak daha yüksek enerji yoğunluğu, daha hızlı şarj ve çok daha düşük yangın riski sunuyor. Ancak bu bataryaların temel bileşeni olan lityum sülfür, yüksek maliyet ve üretim zorlukları nedeniyle yaygınlaşamıyordu. DualPure süreci sayesinde bu en büyük tedarik darboğazı aşılmış olabilir. Düşük saflıkta girdilere toleranslı yapısı, düşük sıcaklıkta çalışması ve karmaşık ekipman ihtiyacını azaltması sayesinde yöntem, lityum sülfür tedarikinde ölçeklenebilirliği mümkün kılıyor.
Öte yandan Toyota, Panasonic ve CATL gibi dev firmalar, katı hal teknolojisini ticarileştirmek için yarışıyor. Analistler, önümüzdeki yıllarda lityum sülfür talebinin yıllık yüzde 50–67 arasında artmasını bekliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: