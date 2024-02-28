Yeni Tesla Roadster için tarih verildi: 0’dan 100’e 1 saniyenin altında çıkacak!

Tesla Roadster, 2025’te iddialı hedeflerle çıkacak
Musk, X'te yaptığı paylaşımda "Bu gece, yeni Tesla Roadster için tasarım hedeflerini radikal bir şekilde artırdık" ifadelerini kullanırken Roadster'ın üretim tasarımının bu yılın sonuna kadar tamamlanacağını ve tanıtılacağını aktardı. Dolayısıyla 2024 yılının sonlarında yollara çıkacak nihai Roadster 2 modelini görmüş olacağız.
Musk’ın yeni Roadster hakkındaki açıklamaları 2017’de tanıtılan modelden çok farklı görünüyor. Musk’a göre yeni Roadster, 0’dan 100’e 1 saniyenin altında çıkacak ve bu aracın en ilginç kısmı bile olmayacak. İlginç bir şekilde aracın SpaceX ile ortak geliştirilen bir sürümü bile olabilir. 2018 yılında Musk, bu araç için 10 küçük roket iticisinin olacağı özel bir sürümün sinyallerini vermişti.
Musk, yeni Roadster için bugün şu ifadeleri de kullandı: "Buna benzer başka bir araba asla olmayacak, tabii buna araba bile denebilirse. Tüm zamanların en akıllara durgunluk veren ürün demosu olma şansına sahip olduğunu düşünüyorum.
Öte yandan yeni nesil Roadster hakkında çok az ayrıntı biliniyor zira orijinal olarak açılanan tüm bilgiler görünüşe göre nihai modelde olmayacak. Tesla, 2017’de düzenlediği etkinlikte Roadster’in 0'dan 100 km/s hıza 1,9 saniyede çıkacağını, 200KWh pil paketiyle 990 km menzil sunacağını ve 250 bin dolar fiyat etiketi olacağını açıklamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.