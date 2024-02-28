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    Anlık Bildirim

    Yeni Tesla Roadster için tarih verildi: 0’dan 100’e 1 saniyenin altında çıkacak!

    Ünlü milyarder ve Tesla CEO'su Elon Musk, yeni nesil Tesla Roadster için tarih verdi. Musk, yeni Roadster hakkında çok iddialı olurken aracın 100 km/s hıza 1 saniyenin altında çıkacağını söyledi.
    Elon Musk, çılgın özellikli yeni Tesla Roadster için tarih verdi Tam Boyutta Gör
    Tesla, bundan yaklaşık 7 sene önce 2017’de yeni nesil Roadster modelinin örtüsünü kaldırmıştı. Dört koltuklu bu sportif elektrikli otomobilin 2020 yılında piyasaya çıkması planlanıyordu. Yaşanan birçok gecikme ve ertelemenin ardından Tesla CEO’su Elon Musk, bugün yaptığı açıklamada yeni nesil Roadster’ın 2025 yılında piyasaya çıkacağını duyurdu.

    Tesla Roadster, 2025’te iddialı hedeflerle çıkacak

    Musk, X'te yaptığı paylaşımda "Bu gece, yeni Tesla Roadster için tasarım hedeflerini radikal bir şekilde artırdık" ifadelerini kullanırken Roadster'ın üretim tasarımının bu yılın sonuna kadar tamamlanacağını ve tanıtılacağını aktardı. Dolayısıyla 2024 yılının sonlarında yollara çıkacak nihai Roadster 2 modelini görmüş olacağız.

    Musk’ın yeni Roadster hakkındaki açıklamaları 2017’de tanıtılan modelden çok farklı görünüyor. Musk’a göre yeni Roadster, 0’dan 100’e 1 saniyenin altında çıkacak ve bu aracın en ilginç kısmı bile olmayacak. İlginç bir şekilde aracın SpaceX ile ortak geliştirilen bir sürümü bile olabilir. 2018 yılında Musk, bu araç için 10 küçük roket iticisinin olacağı özel bir sürümün sinyallerini vermişti.

    Musk, yeni Roadster için bugün şu ifadeleri de kullandı: "Buna benzer başka bir araba asla olmayacak, tabii buna araba bile denebilirse. Tüm zamanların en akıllara durgunluk veren ürün demosu olma şansına sahip olduğunu düşünüyorum.

    Öte yandan yeni nesil Roadster hakkında çok az ayrıntı biliniyor zira orijinal olarak açılanan tüm bilgiler görünüşe göre nihai modelde olmayacak. Tesla, 2017’de düzenlediği etkinlikte Roadster’in 0'dan 100 km/s hıza 1,9 saniyede çıkacağını, 200KWh pil paketiyle 990 km menzil sunacağını ve 250 bin dolar fiyat etiketi olacağını açıklamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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