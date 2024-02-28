Yeni Tesla Roadster için tarih verildi: 0’dan 100’e 1 saniyenin altında çıkacak!

Tam Boyutta Gör Tesla, bundan yaklaşık 7 sene önce 2017’de yeni nesil Roadster modelinin örtüsünü kaldırmıştı. Dört koltuklu bu sportif elektrikli otomobilin 2020 yılında piyasaya çıkması planlanıyordu. Yaşanan birçok gecikme ve ertelemenin ardından Tesla CEO’su Elon Musk, bugün yaptığı açıklamada yeni nesil Roadster’ın 2025 yılında piyasaya çıkacağını duyurdu.

Tesla Roadster, 2025’te iddialı hedeflerle çıkacak

Musk, X'te yaptığı paylaşımda "Bu gece, yeni Tesla Roadster için tasarım hedeflerini radikal bir şekilde artırdık" ifadelerini kullanırken Roadster'ın üretim tasarımının bu yılın sonuna kadar tamamlanacağını ve tanıtılacağını aktardı. Dolayısıyla 2024 yılının sonlarında yollara çıkacak nihai Roadster 2 modelini görmüş olacağız.

Musk’ın yeni Roadster hakkındaki açıklamaları 2017’de tanıtılan modelden çok farklı görünüyor. Musk’a göre yeni Roadster, 0’dan 100’e 1 saniyenin altında çıkacak ve bu aracın en ilginç kısmı bile olmayacak. İlginç bir şekilde aracın SpaceX ile ortak geliştirilen bir sürümü bile olabilir. 2018 yılında Musk, bu araç için 10 küçük roket iticisinin olacağı özel bir sürümün sinyallerini vermişti.

Musk, yeni Roadster için bugün şu ifadeleri de kullandı: "Buna benzer başka bir araba asla olmayacak, tabii buna araba bile denebilirse. Tüm zamanların en akıllara durgunluk veren ürün demosu olma şansına sahip olduğunu düşünüyorum.

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Öte yandan yeni nesil Roadster hakkında çok az ayrıntı biliniyor zira orijinal olarak açılanan tüm bilgiler görünüşe göre nihai modelde olmayacak. Tesla, 2017’de düzenlediği etkinlikte Roadster’in 0'dan 100 km/s hıza 1,9 saniyede çıkacağını, 200KWh pil paketiyle 990 km menzil sunacağını ve 250 bin dolar fiyat etiketi olacağını açıklamıştı.

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Elon Musk, çılgın özellikli yeni Tesla Roadster için tarih verdi