İşte dünyanın en çok bilgisayar satan şirketleri

Araştırma şirketi IDC, bu hafta başlarında PC pazarının durumu ile ilgili son üç aylık raporunu açıkladı. Haberdeki grafikten de görülebileceği gibi HP pazar payı açısından dünya lideri konumunda.

IDC'ye göre Kaliforniya merkezli şirket, 2013 yılından bu yana ilk kez bir numaraya yükselerek ikinci sırayı alan Lenovo'yu geride bırakmayı başardı. Üçüncü sıradaki Dell ise son bir yılda çok az bir büyüme göstermiş durumda. Aynı şey geçtiğimiz günlerde Mac işlerinin 25 milyar dolar değerinde olduğunu açıklayan liste dördüncüsü Apple için de geçerli. Acer'ın ise beşinci sırada olduğunu görüyoruz.

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En önemli rakam ise orta kısımda yazan gönderim miktarı. IDC'ye göre, 2016'daki 60 milyonun üzerindeki sevkiyat, PC pazarının beş yıl içindeki ilk yıllık büyümesini temsil ediyordu. Sadece %0.6 oranında bir yükseliş var ancak yıllar süren akıllı telefon ve tablet furyasından sonra piyasanın nihayetinde dengelenmeye başlayacağı anlamına gelebilir.

Bu büyümede, IDC'nin Google Chromebook'ları toplama dahil etmesinin de payı var. Chromebook'ları PC olarak nitelendirmeyen Gartner'ın yaptığı ayrı bir raporda, pazarın bir önceki yılın aynı dönemine göre %2.4 düşüş gösterdiği ortaya çıkmıştı.

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS42464617