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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte dünyanın en çok bilgisayar satan şirketleri

IDC'nin son üç aylık raporuna göre en çok bilgisayar satan şirketler belli oldu. Uzun yıllar PC pazarını domine ederek ilk sıraya ambargo koyan Lenovo bakın tahtını kime devretti...
2 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Araştırma şirketi IDC, bu hafta başlarında PC pazarının durumu ile ilgili son üç aylık raporunu açıkladı. Haberdeki grafikten de görülebileceği gibi HP pazar payı açısından dünya lideri konumunda.
IDC'ye göre Kaliforniya merkezli şirket, 2013 yılından bu yana ilk kez bir numaraya yükselerek ikinci sırayı alan Lenovo'yu geride bırakmayı başardı. Üçüncü sıradaki Dell ise son bir yılda çok az bir büyüme göstermiş durumda. Aynı şey geçtiğimiz günlerde Mac işlerinin 25 milyar dolar değerinde olduğunu açıklayan liste dördüncüsü Apple için de geçerli. Acer'ın ise beşinci sırada olduğunu görüyoruz.
Ayrıca Bkz. "Nokia 8 ve Nokia 9'un tasarımları ortaya çıktı"
En önemli rakam ise orta kısımda yazan gönderim miktarı. IDC'ye göre, 2016'daki 60 milyonun üzerindeki sevkiyat, PC pazarının beş yıl içindeki ilk yıllık büyümesini temsil ediyordu. Sadece %0.6 oranında bir yükseliş var ancak yıllar süren akıllı telefon ve tablet furyasından sonra piyasanın nihayetinde dengelenmeye başlayacağı anlamına gelebilir.
Bu büyümede, IDC'nin Google Chromebook'ları toplama dahil etmesinin de payı var. Chromebook'ları PC olarak nitelendirmeyen Gartner'ın yaptığı ayrı bir raporda, pazarın bir önceki yılın aynı dönemine göre %2.4 düşüş gösterdiği ortaya çıkmıştı.

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS42464617 Yorum Yaz
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ardaq 2 yıl en beğenilen
other çok güzel markadır tavsiye ederim
2 Yanıt Yanıtla +295
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emrah-e 2 yıl
Asus niye yok
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fuujitsu 2 yıl
Other %28.1 o nasıl bir other miş yaw.
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Dark Territory 5 ay
LENOVO Y550p kullanıyorum 10 yıl oldu hala taş gibi maşallah
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matrix52 1 yıl
Küresel ısınmanın sebebini anladım şimdi. HP en fazla pc satan şirketmiş ya!
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huhuq 1 yıl
hp çok fazla satıyor
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DH Misafiri 1 yıl
%28 nasıl bir diğerleri oranıdır.Asus diye bir gerçek var.
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07kubi07 1 yıl
Asusa geçirenlerler olmuş.
6 senelik asus laptop um var
Geçen gün ilkkez fanını temizledim.
Full yükte işlemciler 70,ekran kartı 61 derece(klavyesiz)
Ekran kartına(520m) oc yaptım şuan 960mhz de çalışıyor max sıcaklkk 70 derece.
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hasanoz07 1 yıl
hp, dell ve lenovo kurumsal alanda acayip çok satıyor, staj yaptığım bir şirket 300 kadar bilgisayar için ihale açmıştı lenovo bir kuruş fiyatta indirim yapmazken hp türkiye indirim+30 kadar pc hediye vermişti pazar birincisi olması anormal değil üstelik şirketin yazılımıyla bilgisayarların biosunda sıkıntı çıkmıştı onu çözmek için adamlar taaa amerikadaki hp merkezinden bizim şirkete yetkili eleman göndermişti yemekhanede beraber yemek yiyorduk eleman ile
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conqierors 1 yıl
Türkiyedeki bütün adliyelerde nerdeyse tüm bilgisayarlar HP, diğer kurumlarda eğer böyleyse bence normaldir.
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StevenBayLouise 1 yıl
bence bilgiler doğru değil.Asus toshiba falan çok kaliteli bilgisayar üretiyor.Onların olmadığı bi grafik tablosu düşünemiyorum
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Fatih 1 yıl
Harbiden other diyeceğine birkaç marka daha yazsalardıya.
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AshiLboy 1 yıl
vay be..
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