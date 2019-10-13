İşte dünyanın en çok kullanılan 10 emojisi

Evrensel Kod Konsorsiyumu (Unicode Consortium), en çok kullanılan emojilerin bir listesini yayınladı. Kar amacı gütmeyen kuruluş metin, sembol ve (son yıllarda) emojilerin kodlanması ve dijital gösterimi için sektör genelinde fikir birliğine varılan Evrensel Kod standardının korunması üzerine faaliyet gösteriyor.

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Evrensel Kod Konsorsiyumu aslında bu tür verileri hiç yayınlamaz. Ancak kuruluş ilk kez bu çizgisinin dışına çıkarak dünya genelinde en çok kullanılan 10 emojiyi açıkladı. Yayınlanan istatistikler duygularımızı belli etmek için sıkça başvurduğumuz emojileri kullanma alışkanlıklarımız hakkında fikir veriyor.

Emoji kullanım rakamları yüksek

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Yukarıdaki grafik "" ve "" emojilerinin dünya genelinde en popüler iki emoji olduğunu gösteriyor. Bu iki emoji sırasıylavekullanım oranına sahip. Emoji kullanımda son derece şaşırtıcı olduğunu belirtelim. Zira sadece Facebook'ta her gün neredeyseemoji gönderildiği belirtiliyor.