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    İşte dünyanın en çok kullanılan 10 emojisi

    Evrensel Kod Konsorsiyumu (Unicode Consortium), dünya genelinde en fazla kullanılan 10 emojiyi açıkladı. Peki duygulamızı belli etmek için en çok hangi emojilere başvurmuşuz?
    10 sa. (Son Güncelleme: 10 sa.)
    7,7b
    5
    7
    Diğer
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Evrensel Kod Konsorsiyumu (Unicode Consortium), en çok kullanılan emojilerin bir listesini yayınladı. Kar amacı gütmeyen kuruluş metin, sembol ve (son yıllarda) emojilerin kodlanması ve dijital gösterimi için sektör genelinde fikir birliğine varılan Evrensel Kod standardının korunması üzerine faaliyet gösteriyor.
    Ayrıca Bkz. "BMW yeni modellerde böbrek ızgarasını büyütmeye devam edecek"
    Evrensel Kod Konsorsiyumu aslında bu tür verileri hiç yayınlamaz. Ancak kuruluş ilk kez bu çizgisinin dışına çıkarak dünya genelinde en çok kullanılan 10 emojiyi açıkladı. Yayınlanan istatistikler duygularımızı belli etmek için sıkça başvurduğumuz emojileri kullanma alışkanlıklarımız hakkında fikir veriyor.

    Emoji kullanım rakamları yüksek

    Yukarıdaki grafik "sevinç gözyaşları" ve "kırmızı kalp" emojilerinin dünya genelinde en popüler iki emoji olduğunu gösteriyor. Bu iki emoji sırasıyla %.9.9 ve %6.6 kullanım oranına sahip. Emoji kullanım rakamlarının da son derece şaşırtıcı olduğunu belirtelim. Zira sadece Facebook'ta her gün neredeyse bir milyar emoji gönderildiği belirtiliyor.

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    keremec 10 sa. en beğenilen

    ve
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    a_y_k_u_t 10 sa.
    Kalp ve kalpli emojiyi hiç kullanmadım, kullanamadım.
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    mert1907 10 sa.
    Emojiler = sahtelik
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    V4LKyR 9 sa.



    Keşke bunlar da olsa.
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    ANIL.K 9 sa.
    :)
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    a_y_k_u_t 10 sa.
    Kalp ve kalpli emojiyi hiç kullanmadım, kullanamadım.
    Yanıtla +6
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    keremec 10 sa. en beğenilen

    ve
    varken diğerleri boş.
    2 Yanıt Yanıtla +39
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    WmGMD 10 sa. keremec
    Bu inanılmaz doğru
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    gigabit78 8 sa. keremec
    keşke onları WhatsApp tada kullanabilsem
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    mert1907 10 sa.
    Emojiler = sahtelik
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