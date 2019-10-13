BMW yeni modellerde böbrek ızgarasını büyütmeye devam edecek

BMW, eleştirilmesine rağmen otomobillerindeki böbrek ızgarasını büyütme akımını sürdürecek. Şirketin piyasaya süreceği yeni modeller X7 crossover, güncellenmiş 7 serisi ve kısa bir süre önce Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Concept 4'e benzeyecek.

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BMW baş tasarımcısı Adrian van Hooydonk, Autocar adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, görevinin markanın tasarımını ayakta tutmak yerine zaman içerisinde değişmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Evrimsel değil devrimsel

Şirketin araçlarındaki radyatör ızgarası son zamanlarda oldukça büyük boyutlara ulaşırken, ön tasarımları da radikal değişikliklere uğradı. BMW'nin hayata geçirdiği bu yeni tasarımı beğenen olduğu kadar beğenmeyenler de oldu.

van Hooydonk'a göre bu tam olarak markanın ihtiyaç duyduğu şeydi. Bu yüzden BMW tasarımı "evrimsel değil, devrimsel" bir şekilde gelişmeye devam edecek. Bu prensip de şirketin 2020'lerin başlarında piyasaya süreceği yeni modellerde kendini hissettirecek.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/bmw-design-boss-defends-radical-styling-direction