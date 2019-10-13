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    BMW yeni modellerde böbrek ızgarasını büyütmeye devam edecek

    Alman otomobil devi BMW, gelecekte piyasaya süreceği otomobilleri daha etkileyici hale getirmeye çalışıyor. Şirket yeni modellerde radyatör ızgarasını büyütme akımını devam ettirecek.
    11 sa.
    2,7b
    1
    20
    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    BMW, eleştirilmesine rağmen otomobillerindeki böbrek ızgarasını büyütme akımını sürdürecek. Şirketin piyasaya süreceği yeni modeller X7 crossover, güncellenmiş 7 serisi ve kısa bir süre önce Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Concept 4'e benzeyecek.
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    BMW baş tasarımcısı Adrian van Hooydonk, Autocar adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, görevinin markanın tasarımını ayakta tutmak yerine zaman içerisinde değişmesini sağlamak olduğunu söyledi.

    Evrimsel değil devrimsel

    Şirketin araçlarındaki radyatör ızgarası son zamanlarda oldukça büyük boyutlara ulaşırken, ön tasarımları da radikal değişikliklere uğradı. BMW'nin hayata geçirdiği bu yeni tasarımı beğenen olduğu kadar beğenmeyenler de oldu.
    van Hooydonk'a göre bu tam olarak markanın ihtiyaç duyduğu şeydi. Bu yüzden BMW tasarımı "evrimsel değil, devrimsel" bir şekilde gelişmeye devam edecek. Bu prensip de şirketin 2020'lerin başlarında piyasaya süreceği yeni modellerde kendini hissettirecek.


    https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/bmw-design-boss-defends-radical-styling-direction Yorum Yaz
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    Liquist 10 sa. en beğenilen
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    Nemesis-Prime 4 sa.
    Evrim ters tepmiş olmalı. Bence ızgaralar çok küçük kalmış biraz daha büyük olmalıydı. Mesela tampon yerine ızgara olsun.
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    erci501 5 sa.
    Bence böbrek ızgaralar güzel olmuş. Beğenmeyen almasın.
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    Son Witcher Bükücü 6 sa.
    Bu nedir kardeşim ??
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    hazarRS 6 sa.
    Bana göre de kötü duran bir tasarım detayı ancak; eski zamanlarda da kocaman böbrekler vardı. O zamanları referans alıyorlar büyük ihtimalle. Zaman geçsin, seri üretim modellerinde güzel duran böbrekler görebiliriz.
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    Krogoth 6 sa.
    Eski hali gayet iyiydi.
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    haberelectro 6 sa.
    İyi iyi güleriz bol bol
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    Angelica 6 sa.
    E kasalardaki bobrek gibisi var mi..
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    ezimuse 8 sa.
    Böbreğin arabası var.
    Apple’ın kamera tasarımı ne kadar igrenc ise bu da öyle.
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    dere.beyi 10 sa.
    yaw arkadaş hadi estetik gözü olmayan bi dangalak bunu tasarlıyor da buna onay veren keko kör mü ?
    anlık bmw müşterileri
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    MrKattchup 10 sa.
    Kasmayın bari açın direk kaputu öyle gitsin araba
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    Otomobil, BMW ve
    4 etiket daha böbrek ızgarası Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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