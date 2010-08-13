İşte dünyanın en hızlı 4G telefonu: Samsung Epic 4G

iPhone 4'teki sinyal sorunu, üreticiler arasındaki gerilim dozu yüksek rekabeti de gözler önüne serdi. Hazırladığı videolarla sinyal sorununun iPhone 4'e özel bir durum olmadığını ve diğer telefonlarda da yaşandığını iddia eden Apple'a karşı başta Nokia ve Motorola olmak üzere diğer telefon üreticileri sert tepki gösterdi. Yaşanan tüm bu gelişmelerin arkasında ise tek bir neden yatıyor; bir süredir en hızlı büyüyen tüketici elektroniği segmentinde yani akıllı telefon pazarında daha fazla payı elde edebilmek.

Arka arkaya yeni model duyurusu yapılan akıllı telefon pazarında, fark yaratma çabası içindeki üreticiler hem donanım hem de yazılım anlamında öne geçmeyi sağlayacak hamleler üzerinde çalışıyorlar. Galaxy S modelini dünyanın en hızlı Android telefonu olarak lanse eden Samsung, Amerikalı telefon operatörü Sprint için hazırladığı Epic 4G modeliyle bu sefer dünyanın en hızlı 4G telefonunu lanse etmeye hazırlanıyor. 31 Ağustos'ta satışa sunulacak yeni telefon güçlü özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Samsung Epic 4G, 1GHz'de çalışan Hummingbird işlemcisinden güç alıyor. Samsung'un, Apple tarafından satın alınan Intrinsity firmasıyla birlikte geliştirdiği ARM Cortex A8 tabanlı Hummingbird işlemcisinin, GL Benchmark sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak iPhone 4'teki A4 ve Droid X'teki TI OMAP işlemcisinden %50'ye varan oranda daha hızlı olduğu iddia ediliyor. 4-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip telefon grafik performansıyla da iddialı.

Entegre grafik birimi olarak aynı Galaxy S'de olduğu gibi PowerVR SGX 540 ile gelen Epic 4G, bu açıdan grafik performansı en yüksek 4G telefon olmayı başarıyor. Yine Sprint tarafından sunulan HTC EVO 4G ile kıyaslandığında donanım olarak ciddi derecede daha güçlü olan Epic 4G, 512MB RAM ve 1GB ROM ile geliyor ayrıca 8/16GB depolama alanı sunuyor. MicroSD kart ile depolama kapasitesi 32GB'a kadar çıkartılabilen telefon, Android 2.1 işletim sistemiyle gelirken, yakın zamanda 2.2 güncellemesi de alacak.

DivX HD/XviD desteği sunan telefon, Android platformu için hazırlanan çoklu ortam yazılımlarıyla aynı zamanda bir eğlence üssü olacak. QWERTY klavyesi ve Google servisleriyle profesyonellere de göz kırpan telefonda 802.11n WiFi ile birikte Bluetooth 3.0 teknolojisine de yer veriliyor. Sprint için hazırlanan Epic 4G'nin başarısına inanan Samsung, Epic Pro adı altında telefonun uluslararası versiyonunu da satışa sunacak.. Telefonun uluslararası versiyonunda arka kamera için LED flash donanım da olacak.

QWERTY klavyesinden ötürü standart Galaxy S (Vibrant) ile kıyaslandığında 4.4mm daha kalın olan Epic 4G için ön-sipariş alımı bugün başlarken, resmi satış ise 249.99 dolar olarak belirlenen kontratlı etiket fiyatıyla 31 Ağustos'ta başlayacak.