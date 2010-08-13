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İşte dünyanın en hızlı 4G telefonu: Samsung Epic 4G

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPhone 4'teki sinyal sorunu, üreticiler arasındaki gerilim dozu yüksek rekabeti de gözler önüne serdi. Hazırladığı videolarla sinyal sorununun iPhone 4'e özel bir durum olmadığını ve diğer telefonlarda da yaşandığını iddia eden Apple'a karşı başta Nokia ve Motorola olmak üzere diğer telefon üreticileri sert tepki gösterdi. Yaşanan tüm bu gelişmelerin arkasında ise tek bir neden yatıyor; bir süredir en hızlı büyüyen tüketici elektroniği segmentinde yani akıllı telefon pazarında daha fazla payı elde edebilmek.

Arka arkaya yeni model duyurusu yapılan akıllı telefon pazarında, fark yaratma çabası içindeki üreticiler hem donanım hem de yazılım anlamında öne geçmeyi sağlayacak hamleler üzerinde çalışıyorlar. Galaxy S modelini dünyanın en hızlı Android telefonu olarak lanse eden Samsung, Amerikalı telefon operatörü Sprint için hazırladığı Epic 4G modeliyle bu sefer dünyanın en hızlı 4G telefonunu lanse etmeye hazırlanıyor. 31 Ağustos'ta satışa sunulacak yeni telefon güçlü özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

İşte dünyanın en hızlı 4G telefonu: Samsung Epic 4G
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Samsung Epic 4G, 1GHz'de çalışan Hummingbird işlemcisinden güç alıyor. Samsung'un, Apple tarafından satın alınan Intrinsity firmasıyla birlikte geliştirdiği ARM Cortex A8 tabanlı Hummingbird işlemcisinin, GL Benchmark sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak iPhone 4'teki A4 ve Droid X'teki TI OMAP işlemcisinden %50'ye varan oranda daha hızlı olduğu iddia ediliyor. 4-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip telefon grafik performansıyla da iddialı.

İşte dünyanın en hızlı 4G telefonu: Samsung Epic 4G
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Entegre grafik birimi olarak aynı Galaxy S'de olduğu gibi PowerVR SGX 540 ile gelen Epic 4G, bu açıdan grafik performansı en yüksek 4G telefon olmayı başarıyor. Yine Sprint tarafından sunulan HTC EVO 4G ile kıyaslandığında donanım olarak ciddi derecede daha güçlü olan Epic 4G, 512MB RAM ve 1GB ROM ile geliyor ayrıca 8/16GB depolama alanı sunuyor. MicroSD kart ile depolama kapasitesi 32GB'a kadar çıkartılabilen telefon, Android 2.1 işletim sistemiyle gelirken, yakın zamanda 2.2 güncellemesi de alacak.

İşte dünyanın en hızlı 4G telefonu: Samsung Epic 4G
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DivX HD/XviD desteği sunan telefon, Android platformu için hazırlanan çoklu ortam yazılımlarıyla aynı zamanda bir eğlence üssü olacak. QWERTY klavyesi ve Google servisleriyle profesyonellere de göz kırpan telefonda 802.11n WiFi ile birikte Bluetooth 3.0 teknolojisine de yer veriliyor. Sprint için hazırlanan Epic 4G'nin başarısına inanan Samsung, Epic Pro adı altında telefonun uluslararası versiyonunu da satışa sunacak.. Telefonun uluslararası versiyonunda arka kamera için LED flash donanım da olacak.

QWERTY klavyesinden ötürü standart Galaxy S (Vibrant) ile kıyaslandığında 4.4mm daha kalın olan Epic 4G için ön-sipariş alımı bugün başlarken, resmi satış ise 249.99 dolar olarak belirlenen kontratlı etiket fiyatıyla 31 Ağustos'ta başlayacak.


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DH Misafiri 8 yıl
bayıldın ama tuşlar olmamış:)
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DH Misafiri 9 yıl
Ha bide sanırım Avrupaya dağıtacalak versiyonun adı Samsung Galaxy S Pro olarak geçicek. Ahanda buda link pdadb.net/...
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DH Misafiri 9 yıl
Ya zeki insanlar. Yurt disinda 200$ değil. O kontratlı fiyatı. O fiyata aldığında 2 sene boyunca Sprint adındaki GSM şebeksini kullanmak zorundasın aksi takdirde ceza fln ödüyosun. 600$ küsür normal fiyatı ki bence oldukça hakediyor. Eğer bu telefonun klavyesinden dolayı sevmiyorum diyenler varsa az araştırmış olsalar aynısının klavyesiz versiyonunun Samsung Galaxy S olduğunu anlarlar. Bunun tek farkı arkadaşında dediği gibi 4g olması ve QWERTy klavye olması ki benim tercihimin bu olmasının sebebi QWERTY klayesinin bulunması. Dokunmatik sanayi henüz benim yazı hızıma yetişemiyor ama klavyeli olunca sorun kalmıyor ki klavyeli olmasına rağmen kalınlık olarak diğer telefonlardan o kadarda farklı değil vesselam. Şu anda iphonedaki uygulamalar android marketi rahat 2 ye katlar ancak. Android market hızla gelişiyor. iPhone da daha çok olmasının tek sebebi daha önce çıkmış ve apple'ın boş piyasada rahat rahat at sürdürmesinden kaynaklanıyor bir çok firma iPhone'a yönelmişti. Şimdi ise Apple'ın bencelliğini anlayan firmaların hepsi Android'e dönüyor teker teker. Bir sürü dev firma Android'e geçti ki Google yatırımlarını çok sağlam şekilde yapıyor. Samsung Galaxy S almak isteyenler içinse androidturkiye.info adresini önerebilirim Ağustos sonunda bir çok anroid telefonla beraber Samsung Galaxy S'ide piyasaya sürücekler hatta şu anda stoklarında bulunuyor. Öptüm hepinizi şap şup :D
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DH Misafiri 9 yıl
abi yurtdışında 200 dolar burda 1500-2000 dolar verilmez bu telefona o kadar para iphone da öyle amerikada 250 dolar burda 2000 tl olmazz bu kadarda yaa :((((((((((((((((((((((((((((
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isviçresiz bilim adamı 9 yıl
Telefonun yurt dışında 200$ olduğu falan yok o sözleşmeli fiyat yani yine 1000$'ı geçer.
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Vagabundo 9 yıl
Samsung'a olan ön yargılarımı kırmamı sağladı.
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Screammm 9 yıl
Eşşek kadar dokunmatik şöyle manyak böle şahane ekranın varken telefonu takoz haline getiren şu kocaman donanımsal klavyeyi nasıl bir tasarım zekası ile hala kullanıyorlar anlamış değilim.
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hsncck 9 yıl
telefon benımde hoşuıma gitti :D ben omnia 2 kullanıcısyım ,kendi telefonumun üzerinde şu ana kadar ( htc hero hariç) tlf görmüyodum . samsung bu işleri biraz daha hızlı yapsaydı belkide bu tlf tan alcaktım. neyse bende ığdır dan kaçak getittirim :D gerçi CDMA varmış ama :D
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MAICO 9 yıl
Klavye çok gereksiz olmuş bence.
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fuckulteli 9 yıl
İki sene önce Samsung telefonları sevmezdim, şimdi sadece tasarımları beni büyülüyor. Teknoloji hızla gelişiyor ama bu hıza ayak uydurmak icin para lazım, e o da bizde olmayınca teknolojinin 3 yıl kadar gerisinde kaldık. bilgisayarlarda yer alan donanımların hemen hepsi bu akıllı telefonlarda da var. grafik hızlandırıcılı çip vs. vs. yok ya gerisinde kalmam diyordum teknolojinin ama ben gerisinde kaldım.
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Mc_Leopard 9 yıl
Bir zamanlar 1 ghz işlemcili 512mb ramli 16 gb hafızalı koca koca bilgisayarlar için bir servet ödüyorduk şimdi avuç içine sığıyor ya . Teknolojiye yetişene aşk olsun. Bu arada reklam olsun diyemi konu dışına yansıtılıyor bazı incelemeler .
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OverClocK1ng 9 yıl
Benim Doğumgünümde başlayacaklarmış. Bana da doğumgünü hediyesi bir tane versinler işte ne çıkar.
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Barış. 9 yıl
bunlar yakında benim işlemcinin hızını geçicekler
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mehmetgirgin 9 yıl
tasarım kötü gibi geldi.
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elfoyt 9 yıl
bu telefonda mı cdma olacak acaba?
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