İşte evrenin en büyük objesi

Canary Islands' Instute of Astrophysics'den bir grup astronom evrenin en büyük objesini keşfettilerini açıkladı. BOSS Great Wall ismi verilen bu dev yapıBirbirlerine komşu 'supercluster'ların (galaksi kümeleri) gazlarla birbirlerine bağlanmasıyla oluşan BOSS Great Wall, tıpkı Güneş Sisteminde olduğu gibi kütleçekim sayesinde tüm galaksileriyle birlikte hareket eden çok çok büyük bir yapı.Dünya'dan 4.5 ila 6.5 milyar yıl uzaklıkta bulunan BOSS Great Wall,. Samanyolu'ndan 10,000 kat daha fazla kütleye sahip olan dev yapı; Dünya'ya 1.3 milyar ışık yılı uzaklıktaki Sloan Great Wall'ı ikiye, galaksimizin de içerisinde bulunduğu Laniakea supercluster'ını ise üçe katlıyor.BOSS Great Wall iki büyük 'Great Wall'ın birleşmesiyle oluşmuş. ArXiv.org üzerinden ulaşılabilen makalede bu konu için."Daha önce bulunmuş galaksi kümelerinden hem hacim hem de çap anlamında daha büyük iki galaksi duvarı (wall of galaxies) keşfettik. BOSS Great Wall, kendisini oluşturan bu iki yapıyla birlikte bilinen diğer yapıların hepsinden daha büyük." ifadeleri kullanılıyor.Araştırmacılar BOSS Great Wall'ı bilinen en büyük obje olarak tanımlıyor olsalar da bazı uzmanlar aynı fikri paylaşmıyor. BOSS'un tek bir yapı olarak değerlendirilmesine anlam veremediğini belirten Kaliforniya Üniversitesi'nden astronom Allison Coil New Scientist'e yaptığı açıklamalarda,"Örnek vermek gerekirse bu yapıda Sloan Great Wall'da olmayan kırıklıklar ve bozulmalar var." ifadelerini kullandı.