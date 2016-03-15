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İşte evrenin en büyük objesi

ABD'li bir grup araştırmacı evrenin en büyük yapısını keşfettiklerini açıkladı. 1 milyar ışık yılı genişliğinde olan dev obje, Samanyolu'ndan 10,000 kat daha fazla kütleye sahip.