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İşte evrenin en büyük objesi

ABD'li bir grup araştırmacı evrenin en büyük yapısını keşfettiklerini açıkladı. 1 milyar ışık yılı genişliğinde olan dev obje, Samanyolu'ndan 10,000 kat daha fazla kütleye sahip.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,6b
1
31
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Canary Islands' Instute of Astrophysics'den bir grup astronom evrenin en büyük objesini keşfettilerini açıkladı. BOSS Great Wall ismi verilen bu dev yapı 1 milyar ışık yılı genişliğinde.

Birbirlerine komşu 'supercluster'ların (galaksi kümeleri) gazlarla birbirlerine bağlanmasıyla oluşan BOSS Great Wall, tıpkı Güneş Sisteminde olduğu gibi kütleçekim sayesinde tüm galaksileriyle birlikte hareket eden çok çok büyük bir yapı.

Samanyolu'ndan 10,000 kat daha fazla kütleye sahip

Dünya'dan 4.5 ila 6.5 milyar yıl uzaklıkta bulunan BOSS Great Wall, 830'dan fazla galaksiyi bünyesinde barındırıyor. Samanyolu'ndan 10,000 kat daha fazla kütleye sahip olan dev yapı; Dünya'ya 1.3 milyar ışık yılı uzaklıktaki Sloan Great Wall'ı ikiye, galaksimizin de içerisinde bulunduğu Laniakea supercluster'ını ise üçe katlıyor.

BOSS Great Wall iki büyük 'Great Wall'ın birleşmesiyle oluşmuş. ArXiv.org üzerinden ulaşılabilen makalede bu konu için."Daha önce bulunmuş galaksi kümelerinden hem hacim hem de çap anlamında daha büyük iki galaksi duvarı (wall of galaxies) keşfettik. BOSS Great Wall, kendisini oluşturan bu iki yapıyla birlikte bilinen diğer yapıların hepsinden daha büyük." ifadeleri kullanılıyor.

"BOSS Great Wall'ın tek bir yapı olarak değerlendirilmesi anlamsız."

Araştırmacılar BOSS Great Wall'ı bilinen en büyük obje olarak tanımlıyor olsalar da bazı uzmanlar aynı fikri paylaşmıyor. BOSS'un tek bir yapı olarak değerlendirilmesine anlam veremediğini belirten Kaliforniya Üniversitesi'nden astronom Allison Coil New Scientist'e yaptığı açıklamalarda,"Örnek vermek gerekirse bu yapıda Sloan Great Wall'da olmayan kırıklıklar ve bozulmalar var." ifadelerini kullandı. 

https://www.newscientist.com/article/2079986-billion-light-year-galactic-wall-may-be-largest-object-in-cosmos/ Yorum Yaz
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
Böyle haberleri gerçekten çok seviyorum, lütfen daha fazla astronomi haberi yapın.
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serafon 3 yıl
insanlar da 3-5 toprak için yüzlerce yıl plan yapıp milayarlarca insanı öldürüyor!
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LKLC 3 yıl
eulogy
Sloan duvarı 1.2 milyar genişliğinde diye biliyordum. Şöyle bir kaynak var ve bu kaynağa göre bu yeni keşfedilen duvar 8. sırada. en.wikipedia.org/...

büyüklük hesaplamalarında genişlik değil hacim ve kütle kullanılıyor. Araştırmacılar da genişlik anlamında BOSS'dan daha genişleri bulunuyor olsa da hacim olarak en büyüğünün BOSS olduğunu söylüyorlar.
eulogySloan duvarı 1.2 milyar genişliğinde diye biliyordum. Şöyle bir kaynak var ve bu kaynağa göre bu yeni keşfedilen duvar 8. sırada.en...
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1 Avatar
furandor 3 yıl
Büyüklüğü bile akla sığmayan genişlikte ki bi evrende küçük bir gezende küçük varlıklarız..tabiri caizse yok hükmünde gibi.
Ama kibir bizde büyüklük taşlama da bizde
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Luffy1907 3 yıl
bu haberleri görünce bu evrende bir b.k olmadığımızı anlamanın verdiği keyif paha biçilemez
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RaptorFX 3 yıl
Sadece uzaya bakarak bile o kadar çok şey sorgulanabilir ki...
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franky88 3 yıl
Benim anlamadığım dünyadan bilmem kaç milyar yıl uzaklıkta olan cismin kütlesini hacmini nasıl olcuyorlar ? Bir cisim gönderelim deseler gitmez ? Gitse oraya kesin indiğini ciddi anlamda nasıl ispatlayabilirsin ? Yani araştırılsın tabi de burada bunu haber yapmaya gerek var mi bilemedim .
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Mephalay 3 yıl franky88
franky88
Benim anlamadığım dünyadan bilmem kaç milyar yıl uzaklıkta olan cismin kütlesini hacmini nasıl olcuyorlar ? Bir cisim gönderelim deseler gitmez ? Gitse oraya kesin indiğini ciddi anlamda nasıl ispatlayabilirsin ? Yani araştırılsın tabi de burada bunu haber yapmaya gerek var mi bilemedim .

Hangi maddeden yapildigini gorebiliyorlar. Soyle dusun, rontgen cekildiginde beyaz parlak cikan yerler kemik, gri olan yerler doku, daha koyu gri olan yerler daha yogun doku, siyah olan yerler kursun gibi. Kizilotesi isik ile bakildiginda renk spektrumundaki farkliliklara gore incelenen cismin hangi materyalden olustugunu anlayabiliyorlar. Bu sayede yildizlarin ya da gezegenlerin hangi maddelerden olustugunu anlayabiliyorlar. Boyutlarindan da hacmini anlayabiliyorlar. Eh, yogunluk ve hacim varsa elimizde kutlesini de bulabiliyoruz : )

Diyelim ki herhangi bir X objesinin kutlesini buldun. Bunun etrafinda dondugu ya da bunun etrafinda donen diger cisimlerin de, yine kutlecekim yasasindan yararlanarak yaklasik kutlelerini bulabiliyorsun. Yani biraz corap sokugu gibi inceleyerek ve hesaplayarak geliyor.

Bir diger metod da hacmi. Ornegin hacmi Jupiter kadar olan bir gezegen cok buyuk ihtimalle gaz devidir. Cunku kaya kapli gezegenlerin yine kutlecekim yasasi geregince o kadar hacim genislemesine ugramasi pek mumkun degil.
2 Yanıt Yanıtla +1
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-The Difference- 3 yıl
Uzay ucu bucağı olmayan bir yapı gerçekten tam bir sanat eseri.
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mavizaman 3 yıl
ben şok ben iptal, bu bölüm sonu camavarı.
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kadirirdem 3 yıl
başlık biraz sakıncalı olmuş ama aber çok güzel bu tarz haberler artsın...
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Pi 3 yıl
Uzay dediniz de gecem gun marslıyı izledim. Dun gece de yıldızlararasını. İnsan bir degisik oluyor vallahi.
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LKLC 3 yıl
eulogy
Sloan duvarı 1.2 milyar genişliğinde diye biliyordum. Şöyle bir kaynak var ve bu kaynağa göre bu yeni keşfedilen duvar 8. sırada. en.wikipedia.org/...

büyüklük hesaplamalarında genişlik değil hacim ve kütle kullanılıyor. Araştırmacılar da genişlik anlamında BOSS'dan daha genişleri bulunuyor olsa da hacim olarak en büyüğünün BOSS olduğunu söylüyorlar.
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eulogy 3 yıl

Sloan duvarı 1.2 milyar genişliğinde diye biliyordum.
Şöyle bir kaynak var ve bu kaynağa göre bu yeni keşfedilen duvar 8. sırada.
en.wikipedia.org/...
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rorschach_ 3 yıl
Neden tek bir obje olarak görülüyor ? Karşı çıkanlar haklı bence.
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