İşte Intel'in Sandy Bridge-E işlemci ailesi için resmi fiyat bilgileri

Intel'in yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemciler için merak edilen detayları açıklamaya devam ediyor. Core i7-900 serisinin yerini alacak olan yeni işlemci ailesinin dört ve altı çekirdekli modellerden oluşacağını daha önceki pek çok haberimizde ifade etmiştik. Kasım ayının ortalarına doğru anons edilecek işlemcilerle ilgili olarak ortaya çıkan yeni bir dökümana göre dört çekirdekli Sandy Bridge-E işlemcisinin çıkışı 2012'ye kalmış gibi görünüyor. Bu arada bazı kaynakların PCI Expreee 3.0 desteği konusundaki bir takım sıkıntılar nedeniyle ilk etapta sadece sınırlı sayıda Sandy Bridge-E işlemcisinin, PCI Express 3.0 desteği olmadan sunulacağını ifade ediyorlar.

LGA2011 soket yapısındaki Core i7-3000 işlemci ailesi, eş zamanlı olarak pazara sunulacak X79 çipsetli yeni anakartlarla kullanılacaklar. Intel'e göre şu an satılmakta olan Core i7-900 serisi altı çekirdekli işlemciler ile kıyaslandığında ciddi oranda daha yüksek performans sunacak olan işlemcilerin fiyatları da netleşiyor. Intel cephesinden gelen bilgilere göre, Sandy Bridge-E ailesinin en hızlı temsilcisi olarak Core i7-3960X Extreme Edition, 999$ seviyesinden lanse edilecek ve bu işlemci hız aşırtma uygulamaları için serinin en yetenekli modeli olacak. Merak edenler için kısaca özelliklerini hatırlamak gerekirse; standart olarak 3.30GHz'de görev yapan ve Turbo Boost teknolojisi ile 3.90GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilecek altı çekirdekli işlemci dört kanal bellek kontrolcüsü ve 15MB bellek kapasitesiyle geliyor.

Intel'in 6 çekirdekli ikinci diğer Sandy Bridge-E modeli Core i7-3930K ise 555$ seviyesinden lanse edilecek. Core i7-3960X ile kıyaslandığında daha sınırlı hız aşırtma yeteneği sunacak olan işlemci, 3.20GHz'de çalışıyor ve 3.80GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. Farklı olarak 15MB yerine 12MB bellek kapasitesiyle gelen işlemciye benzer şekilde dört kanal bellek kontrolcüsü eşlik ediyor. Serinin dört çekirdekli ilk ve mevcut bilgilere göre şu an için tek modeli olan Core i7-3820 ise yukarıda da belirttiğimiz üzere ertelenmiş olabilir zira fiyat bilgilerinin yer aldığı dökümanda da anlaşılabileceği üzere çıkışı 2012'ye kaydırılmış görünüyor. Bu noktada Intel, dört çekirdekli Sandy Bridge işlemcilerinin satışı etkilenmesin diye bu yönde bir adım atmış olabilir zira i7-3820, 22nm Ivy Bridge işlemcileriyle benzer döneme kaydırılmış durumda. 3.60GHz'de çalışan ve 3.90GHz'e kadar çıkabilen 10MB bellekli işlemcinin fiyatı ise mevcut tabloya göre 285$ seviyesinde seyredecek.