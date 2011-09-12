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İşte Intel'in Sandy Bridge-E işlemci ailesi için resmi fiyat bilgileri

7 yıl
10,8b
1
36
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemciler için merak edilen detayları açıklamaya devam ediyor. Core i7-900 serisinin yerini alacak olan yeni işlemci ailesinin dört ve altı çekirdekli modellerden oluşacağını daha önceki pek çok haberimizde ifade etmiştik. Kasım ayının ortalarına doğru anons edilecek işlemcilerle ilgili olarak ortaya çıkan yeni bir dökümana göre dört çekirdekli Sandy Bridge-E işlemcisinin çıkışı 2012'ye kalmış gibi görünüyor. Bu arada bazı kaynakların PCI Expreee 3.0 desteği konusundaki bir takım sıkıntılar nedeniyle ilk etapta sadece sınırlı sayıda Sandy Bridge-E işlemcisinin, PCI Express 3.0 desteği olmadan sunulacağını ifade ediyorlar.
İşte Intel'in Sandy Bridge-E işlemci ailesi için resmi fiyat bilgileri
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LGA2011 soket yapısındaki Core i7-3000 işlemci ailesi, eş zamanlı olarak pazara sunulacak X79 çipsetli yeni anakartlarla kullanılacaklar. Intel'e göre şu an satılmakta olan Core i7-900 serisi altı çekirdekli işlemciler ile kıyaslandığında ciddi oranda daha yüksek performans sunacak olan işlemcilerin fiyatları da netleşiyor. Intel cephesinden gelen bilgilere göre, Sandy Bridge-E ailesinin en hızlı temsilcisi olarak Core i7-3960X Extreme Edition, 999$ seviyesinden lanse edilecek ve bu işlemci hız aşırtma uygulamaları için serinin en yetenekli modeli olacak. Merak edenler için kısaca özelliklerini hatırlamak gerekirse; standart olarak 3.30GHz'de görev yapan ve Turbo Boost teknolojisi ile 3.90GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilecek altı çekirdekli işlemci dört kanal bellek kontrolcüsü ve 15MB bellek kapasitesiyle geliyor.
İşte Intel'in Sandy Bridge-E işlemci ailesi için resmi fiyat bilgileri
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Intel'in 6 çekirdekli ikinci diğer Sandy Bridge-E modeli Core i7-3930K ise 555$ seviyesinden lanse edilecek. Core i7-3960X ile kıyaslandığında daha sınırlı hız aşırtma yeteneği sunacak olan işlemci, 3.20GHz'de çalışıyor ve 3.80GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. Farklı olarak 15MB yerine 12MB bellek kapasitesiyle gelen işlemciye benzer şekilde dört kanal bellek kontrolcüsü eşlik ediyor. Serinin dört çekirdekli ilk ve mevcut bilgilere göre şu an için tek modeli olan Core i7-3820 ise yukarıda da belirttiğimiz üzere ertelenmiş olabilir zira fiyat bilgilerinin yer aldığı dökümanda da anlaşılabileceği üzere çıkışı 2012'ye kaydırılmış görünüyor. Bu noktada Intel, dört çekirdekli Sandy Bridge işlemcilerinin satışı etkilenmesin diye bu yönde bir adım atmış olabilir zira i7-3820, 22nm Ivy Bridge işlemcileriyle benzer döneme kaydırılmış durumda. 3.60GHz'de çalışan ve 3.90GHz'e kadar çıkabilen 10MB bellekli işlemcinin fiyatı ise mevcut tabloya göre 285$ seviyesinde seyredecek.

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Sajuuk 7 yıl en beğenilen vernoncougar
vernoncougar

Intel'ı tek gecerım, amd yırtınsa dahı bu ıslemcılerın yanına bıle yaklasamaz.


Sen de yırtınsan o işlemcileri alamazsın zaten
vernoncougarIntel'ı tek gecerım, amd yırtınsa dahı bu ıslemcılerın yanına bıle yaklasamaz.Sen de yırtınsan o ...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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XavierPedro 7 yıl
Adamlar size sattıkları işlemci başına pay veriyorlar değil mi? Bu tip taraf tutanlar için şahsi fikrim; düşük zeka belirtisi.

Dip not: Intel kullanıyorum AMD ile çekişsin istiyorum, ucuzlarsa bana yarar. Babamın hayrına işlemci çıkarmıyorlar neticede.
Adamlar size sattıkları işlemci başına pay veriyorlar değil mi? Bu tip taraf tutanlar için şahsi fikrim; düşük zeka belirtisi.Dip not: Intel kullan...
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Yanıtla +14
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Mutlu Dal 7 yıl
artık amd benim için bitti
İNTEL CORE İ3 Giriş seviyesi cpu bile kendisinden pahalı olan x4 965 8 mb cache cpuyu bile geçiyorsa durum vahim gelipte F/P Oranı iyi demeyin amd ye neyi kaldı artık AMD öldü 2.bd ile kendini gösteremez ise vah haline!!!!!!
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Legolas Greenleaf 7 yıl
Leroyy
Adamlar size sattıkları işlemci başına pay veriyorlar değil mi? Bu tip taraf tutanlar için şahsi fikrim; düşük zeka belirtisi. Dip not: Intel kullanıyorum AMD ile çekişsin istiyorum, ucuzlarsa bana yarar. Babamın hayrına işlemci çıkarmıyorlar neticede.

Her yerinden öpüyorum Leroyy :)
Not: Fazla gelebilir bu günümüz koşullarında ama olsun içimden geldi.
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madhane 7 yıl
arkadas performans konusunda intele laf yok
f/p konusundada amd ye
hergun havyarda yiyebilirsin sogan ekmekte
sogan fiyatına havyar alabilirmisin?
sogandan aldıgın tadı havyardan alabilirmisin?
yasasın amd ve sogan ekmek :D
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MedivL 7 yıl
Türkiye'de 500L dan fazla işlemciye para verebilcek cok az insan vardır.İntel gitsin en iyisini yapsın.zenginin malı züğürdün çenesini yorar..Biz burda sayfalarca konuşuruz ancak :)
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DH Misafiri 7 yıl
285Dolar i7 iyiymiş(250dolar olarak çıkan psp vita turkiyede 800tl ise:D Bu i7 900filan olur Ben diyimama)Ama inşallah bu mimari sorunlu çıkarn Amd intelin hızına yetiir Rekabet başlar
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Krauser DMC 7 yıl
vernoncougar
Her sıtedekı test sonuclarına bakınca ıntel ın amd yı nasılda eze eze gectıgını goreceksınız :) gereksız fan boyluk yapmayın sadece lıderı tebrık edın. Intel ıslemcı konusunda Amd den kat be kat ustundur. :)))Not: Amd ıslemcılerı cok daha uygun fıyattadır. Ama tartısmasız lıder INTEL dır. Bu cevabı da aslında hepınız en az benım kadar ıyı bılıyorsunuz ama cogunuzun amd ıslemcısı oldugu ıcın ıntelın ustunlugunu soyleyemıyorsunuz.

intel üst seviye işlemcilerde iyi, buna laf söyleyen yok zaten, ama sen intel işlemcine laf kondurtmayacak kadar fanboysun. amd işlemci kullanıyorum ve bir dahaki işlemcim büyük ihtimalle amd olacak bulldozer kötü bi sürpriz yapmazsa, ama bu intel işlemciler fiyat/performans bakımından geride kalıyor ne yazık ki, ülkemizde de insanların alım gücünü göz önüne alırsan amd daha mantıklı.
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TorwaK 7 yıl
Genç arkadaşlar bilmez, bundan 12 yıl önce AMD 'nin ilk Athlon 'ları piyasaya çıktığında Pentium II ve III leri hallaç pamuğu gibi savurmuştu. O rüzgarın etkisiyle birçok kişi Barton 2500+ alıp overclock 'un dibine vurmuştu...

İnşallah Bulldozer ile AMD yine aynı ivmeyi yakalar çünkü sonuçta kazanan yine son kullanıcı olacak.
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vernoncougar 7 yıl
Her sıtedekı test sonuclarına bakınca ıntel ın amd yı nasılda eze eze gectıgını goreceksınız :) gereksız fan boyluk yapmayın sadece lıderı tebrık edın. Intel ıslemcı konusunda Amd den kat be kat ustundur. :)))
Not: Amd ıslemcılerı cok daha uygun fıyattadır. Ama tartısmasız lıder "INTEL" dır.
Bu cevabı da aslında hepınız en az benım kadar ıyı bılıyorsunuz ama cogunuzun amd ıslemcısı oldugu ıcın ıntel'ın ustunlugunu soyleyemıyorsunuz.
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Ehlika 7 yıl
Amd bulldozer için acele etmesin daha
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soar.kerrigan 7 yıl
hmm intel fiyati dusuk tuttuguna gore birseyden korkuyor. intel standartlarinda bir fiyat degil bunlar. gerci haberler burada cok dogru oluyor...
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heatblast 7 yıl
1000 dolar.
dolarda bizim cepler bunu alacak kadar dolmaz
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Jangsoo 7 yıl
Hypertreathingden sonraki en iyi teknolojileri hep izlek arayışı içindeler...
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