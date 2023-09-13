Apple'ın bahsetmediği iPhone 15 özelliği ortaya çıktı: Pil şarjını sınırlama!

Dün geliştiriciler için yayınlanan iOS 17 RC sürümdeki kodlar, Apple’ın kullanıcıların pil sağlığını daha iyi korumak için maksimum şarja sınırlama getirmesine olanak tanıyan yeni bir özellik geliştirdiğini ortaya çıkardı. Apple, bu seçeneğinde sunduğunda pil ayarları menüsünden erişilebilecek.
iPhone 15, belirlenen limitte şarj olacak
Bu özellik kapatıldığında, iPhone, cihazın tam kapasite şarj olacağını belirten bir bildirim alacak. Özellik açıkken, iPhone, pilin belirlenen yüzde şarj edileceğini belirten bir bildirim gösterecek. Ayarlardan iPhone’un en son kullanıcı tarafından belirlenen limitte ne zaman şarj olduğu görülebilecek. Bu özellik, İyileştirilmiş Pil Şarjı’na benzer şekilde çalışıyor ancak yeni seçenek, şarjı her zaman belli bir pil seviyesiyle sınırlayacak.
iPhone 15, henüz çıkmadığından bu özelliğin varsayılan olarak açık gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Yeni seçenek, iOS 17 RC kodlarında bulunduğundan ve iPhone 14 modellerinde görülmediğinden USB-C’li iPhone 15 modelleriyle sınırlı olacağı tahmin ediliyor. iOS 17 final sürümü, 18 Eylül’de yayınlanacak. iPhone 15 çıkış tarihi ise; 29 Eylül.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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