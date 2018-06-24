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İşte karşınızda Xiaomi Redmi 6 Pro kamera çekim örnekleri

Tanıtımına az bir süre kalan Xiaomi Redmi 6 Pro'nun kamera çekim örnekleri internete düştü. Xiaomi Redmi 6 Pro'nun teknik detaylarıyla birlikte kamera örneklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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İşte karşınızda Xiaomi Redmi 6 Pro kamera çekim örnekleri
25 Haziran günü Xiaomi Mi Pad 4 ile birlikte resmiyet kazanacak Redmi 6 Pro'nun kamerasıyla çekilmiş fotoğraflar paylaşıldı. Weibo'da ortaya çıkan Xiaomi Redmi 6 Pro kamera örneklerinde, telefonun portre çekim yeteneklerine dikkat çekiliyor.

Redmi 6 Pro özellikleri

Çentik tasarımının kendine yer bulduğu Redmi 6 Pro, 19: 9 ekran/görüntü oranına sahip 2280x1080 (FHD+) çözünürlüğünde 5.84 inç boyutundaki bir ekranla gelecek. Snapdragon 625 yonga seti ve 4GB kapasiteli RAM'den beslenecek Redmi 6 Pro'ya 4000 mAh kapasiteli bir batarya eşlik edecek. Android 8.1 Oreo işletim sistemi yüklü bir şekilde kutudan çıkacak Redmi 6 Pro, MIUI 9 kullanıcı ara birimi ile gelecek.
13+5 MP çözünürlüğünde AI özellikli çift arka kamera paketi bulunacak telefonun selfie kamerası ise 5 MP çözünürlüğünde olacak. Xiaomi Redmi 6 Pro; altın, pembe, kırmızı, siyah ve mavi renk seçenekleriyle birlikte 25 Haziran'da tanıtılacak.

Redmi 6 Pro kamera örnekleri


https://weibo.com/3021514657/GmF7MfOyf?from=page_1006063021514657&type=comment#_rnd1529785784625 Yorum Yaz
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snomask 11 ay
kamera flaşı muazzam iyi olmuş. her çekimi böyle yapabilecek mi merak konusu
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DJlogic 11 ay
Kamweası kötü diyen arkadaş...
Xiaomi 215 USD iphoneX 700 Usd...
Ne kadarekmek o kadarköfte...
Bu paraya BİMden 5 mp 16 gb 720 p çözünürlüklü telefon alırsın...
Fiyatı da göz önünde bulundurun lütfen ..
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Moving On 11 ay
Eğer gerçekten böyle çekim yapıyorsa mükemmel olmuş.
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a_y_k_u_t 11 ay
redmi 6 pro, kamera dışında redmi 5 pro'dan daha kötü. Sürekli model çıkarması kötü oluyor, daha adam akıllı redmi 5 pro satan yokken adamlar 6'yı tanıtıyor.
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alemburda34 11 ay
Gece çekiminde eğer telefonun flashı ile bu kadar iyi çekebiliyorsa valla bravo xiaomi kamera işini çözmüş.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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malatya6089 11 ay
Xiaomi bu kafayla giderse satışlar düşer her gün yeni bir model çıkarıyor Nokia gibi
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mbsahan 11 ay
Kamera çok iyi değil aşırı ışık seçen ve isteyen bir kamera gb duruyor. Aynı sahnede hafif ışık azalan yerlerde bile noise sebebiyle keskinlik kaybı var.
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life-i 11 ay
Qualcomm ile Xiaomi arasında oldukça iyi bir ilişki var, herhalde bu nedenle olsa gerek yeterince Qualcomm'un satamadigi ve elinde kalan 625'i Xiaomi sürekli piyasaya sürüyor. Ama ne stoksa hala bitmedi arkadaş
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koyunsavar 11 ay
Ipon x den daha iyi galiba
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mansurmarsak 11 ay
Bu fotoların bu telefondan saf halleriyle böyle çıkmaları mümkün değil
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Fenomenon 11 ay mansurmarsak
mansurmarsak
Bu fotoların bu telefondan saf halleriyle böyle çıkmaları mümkün değil

AI kamera var. Yani saf hali böyle değil elbet ama yazılım bu şekilde sonuç veriyor.
Çektiği tüm fotolar böyle değildir elbet. Ama doğru ışık ve doğru açıda çok güzel sonuçlar verecektir.
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