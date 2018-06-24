İşte karşınızda Xiaomi Redmi 6 Pro kamera çekim örnekleri

Teknoloji Editörü
25 Haziran günü Xiaomi Mi Pad 4 ile birlikte resmiyet kazanacak Redmi 6 Pro'nun kamerasıyla çekilmiş fotoğraflar paylaşıldı. Weibo'da ortaya çıkan Xiaomi Redmi 6 Pro kamera örneklerinde, telefonun portre çekim yeteneklerine dikkat çekiliyor.
Redmi 6 Pro özellikleri
Çentik tasarımının kendine yer bulduğu Redmi 6 Pro, 19: 9 ekran/görüntü oranına sahip 2280x1080 (FHD+) çözünürlüğünde 5.84 inç boyutundaki bir ekranla gelecek. Snapdragon 625 yonga seti ve 4GB kapasiteli RAM'den beslenecek Redmi 6 Pro'ya 4000 mAh kapasiteli bir batarya eşlik edecek. Android 8.1 Oreo işletim sistemi yüklü bir şekilde kutudan çıkacak Redmi 6 Pro, MIUI 9 kullanıcı ara birimi ile gelecek.
13+5 MP çözünürlüğünde AI özellikli çift arka kamera paketi bulunacak telefonun selfie kamerası ise 5 MP çözünürlüğünde olacak. Xiaomi Redmi 6 Pro; altın, pembe, kırmızı, siyah ve mavi renk seçenekleriyle birlikte 25 Haziran'da tanıtılacak.
Redmi 6 Pro kamera örnekleri
https://weibo.com/3021514657/GmF7MfOyf?from=page_1006063021514657&type=comment#_rnd1529785784625 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Xiaomi 215 USD iphoneX 700 Usd...
Ne kadarekmek o kadarköfte...
Bu paraya BİMden 5 mp 16 gb 720 p çözünürlüklü telefon alırsın...
Fiyatı da göz önünde bulundurun lütfen ..
AI kamera var. Yani saf hali böyle değil elbet ama yazılım bu şekilde sonuç veriyor.
Çektiği tüm fotolar böyle değildir elbet. Ama doğru ışık ve doğru açıda çok güzel sonuçlar verecektir.