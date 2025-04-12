A101 marketler Honor X9b akıllı telefon satıyor

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Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin gelecek hafta aktüel kataloğunda akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, elektrikli bisikletlerden oyuncu ekipmanlarına ve flash disklere kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

17 Nisan A101 aktüel teknoloji ürünleri

17 Nisan A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Honor markasına ait X9b akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.78 inçlik AMOLED ekrana sahip olan telefonda 12GB RAM ve 256GB depolama yer alıyor. Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti, 108MP+5MP+2MP arka kamera, 16MP ön kamera, 5800mAh batarya, 35W hızlı şarj gibi özellikler 15999TL olarak satılıyor.

10 Nisan A101 Ekstra kataloğunda neler var? 23 sa. önce eklendi

Oyuncular için ise Ofis Bazaar tarafından tedarik edilen sade oyun masası 1899TL iken oyuncu koltuğu ise 2799TL fiyat etiketine sahip. Son olarak USB Tip-C ve Tip-A girişleri olan Sandisk 64GB flash disk de 349TL.



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