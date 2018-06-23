Xiaomi Mi 8, 18 günde 1 milyon barajını geçti

Teknoloji Editörü
31 Mayıs'ta görkemli bir etkinlikle lanse edilen ve 5 Haziran günü satışa sunulan Xiaomi Mi 8 ailesi, yalnızca 18 günde 1.026.000 adet satış rakamına ulaştı. Rakamlar şirketin yüzünü güldürürken, Xiaomi küresel sözcüsü Donovan Sung, müjdeli haberi "Harika bir haberim var. Mi 8 serisi, 5 Haziran'da satışa çıkmasından bu yana yalnızca 18 gün sonra, 1 milyondan fazla satıldı!" şeklinde attığı tweet'le Xiaomi hayranlarıyla paylaştı.
Xiaomi Mi 8 SE özellikleri
- Ekran: 5.88 inç boyutunda 2244 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü Samsung AMOLED ekran
- Boyut ve ağırlık: 147.28 x 73.09 x 7,5 mm ~ 164 g
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 710 (2x 2.2GHz + 6x 1.7 GHz)
- RAM: 4/6 GB
- Depolama kapasitesi: 64 GB
- Arka kamera: 12 MP (f/1.9) + 5 MP (f/2.0)
- Ön kamera: 20 MP (f/2.0)
- Batarya: 3120 mAh (Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli)
- İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~MIUI 9
- Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE
- Diğer özellikler: Parmak izi tarayıcı
- Başlangıç fiyatı: 275$
Xiaomi Mi 8 özellikleri
- Ekran: 6.21 inç boyutunda 2248 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü Samsung AMOLED ekran
- Boyut ve ağırlık: 154,9 x 74,8 x 7,6 mm ~ 175 g
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz + 4x 1.8 GHz)
- RAM: 6 GB
- Depolama kapasitesi: 64/128/256 GB
- Arka kamera: 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.4)
- Ön kamera: 20 MP (f/2.0)
- Batarya: 3400 mAh (Qualcomm Quick Charge 4.0+ destekli)
- İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ MIUI 9
- Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE
- Diğer özellikler: Yüz tanıma özelliği, parmak izi tarayıcısı, çift GPS frekans teknolojisi
- Başlangıç fiyatı: 415$
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition özellikleri
- Ekran: 6.21 inç boyutunda 2248 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü Samsung AMOLED ekran
- Boyut ve ağırlık: 154,9 x 74,8 x 7,6 mm ~ 177 g
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz + 4x 1.8 GHz)
- RAM: 8 GB
- Depolama kapasitesi: 128 GB
- Arka kamera: 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.4)
- Ön kamera: 20 MP (f/2.0)
- Batarya: 3400 mAh (Qualcomm Quick Charge 4.0+ destekli)
- İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ MIUI 9
- Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE
- Diğer özellikler: 3D yüz tanıma sistemi, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı, çift GPS frekans teknolojisi
- Başlangıç fiyatı: 580$
https://www.gizmochina.com/2018/06/23/xiaomi-has-sold-1-million-units-of-the-mi-8-series/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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