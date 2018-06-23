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11 ay

Xiaomi Redmi 6 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

11 ay

Düşük seviye PC'ler için Steam yaz indirimlerinde 20 TL altına dikkat çeken oyunlar

11 ay

Xiaomi Redmi 6 Pro fiyatı resmiyet kazandı!

11 ay

Ant-Man and the Wasp hakkında ilk yorumlar paylaşıldı

11 ay

Bitcoin, 6 bin doların altında

11 ay

James Donkey SSD'lere güvenebilir miyiz? "JD240 SSD incelemesi"

11 ay

Madenciler için özel güç kaynağı

11 ay

Yeni nesil Peugeot 308, 2020 yılında tanıtılabilir

11 ay

Galaxy S9/S9+ için güvenlik güncellemesi yayınlandı

11 ay

Facebook'un yeni özelliği, sitede ne kadar zaman harcadığınızı gösterecek

11 ay

E3 fuarının en çok konuşulanı PlayStation markası oldu

11 ay

Mi Pad 4 bu kez Xiaomi'nin resmi web sitesinde ortaya çıktı

11 ay

Microsoft, Xbox'un klavye ve mouse desteği için Razer ile işbirliği yapıyor

11 ay

Yılın en iyi telefonu-1 [Anket#13]

11 ay

ABD Senatosu'nda gündem yine kripto paralar

11 ay

İşte karşınızda Xiaomi Redmi 6 Pro kamera çekim örnekleri

11 ay

Honor 10'a GPU Turbo teknolojisi geldi

11 ay

ZTE, ABD'deki yasağın kalkması için ilk ödemeyi yapmaya hazır

11 ay

Yayın yasağı kaçta sona erecek? Seçim sonuçları kaçta açıklanacak?

11 ay

Red Dead Redemption 2'yi PC için bekleyenlere müjde!

11 ay

GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi 8, 18 günde 1 milyon barajını geçti

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Fossil Group'un yeni Wear OS akıllı saatleri yolda

11 ay

Spider-Man evreninde geçen filmlere bir yenisi daha ekleniyor: Silk

11 ay

TSMC; 2018 iPhone'lar öncesi 7nm yonga üretimini artırdı, 2020'ye kadar 5nm üretim sürecine geçilecek

11 ay

İşlerin iyi gitmediği Tesla'da, güneş paneli üretim tesisleri de kapatılıyor

11 ay

Artık Blockchain üzerinden medikal kayıtlara erişilebilinecek

11 ay

Düşen satışlar yeni nesil Nvidia ekran kartlarının çıkışını etkiliyor

11 ay

Apple, iPhone X'dan kablolu şarj sistemini kaldırabilir

11 ay

Sağlamlıkları ile bilinen CAT ve Land Rover telefonların güvenliğini BlackBerry sağlayacak

11 ay

Çentiği tarihe gömen Vivo bu kez Face ID'yi alt edecek bir teknoloji geliştirdi

11 ay

Apple, MacBook ve MacBook Pro için ücretsiz onarım programı başlattı

11 ay

Elektrikli otomobil bataryalarında kobalt kullanmamak mümkün mü?

11 ay

Silly Walks ile ilginç bir macera sizi bekliyor

11 ay

OnePlus 6'yı kullandık l Kutu açma ve ilk izlenim

11 ay

Microsoft'un arama motoru Bing'e yapay zeka destekli görsel arama özelliği geldi

11 ay

150 MW elektrik çalan kripto para madencisi tutuklandı

11 ay

NASA'nın elektrikli uçağı ilk uçuşuna yaklaşıyor

11 ay

Apple'ın 6.1 inç LCD ekranlı iPhone modelinin görseli ortaya çıktı

11 ay

Uber kazasında güvenlik sürücüsünün "The Voice" adlı TV şovunu izlediği açıklandı

11 ay

Google'ın AR Measure uygulaması, artık tüm ARCore destekli telefonlar için indirilebilir

11 ay

Samsung, Android Go'yu test etmeye başladı

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