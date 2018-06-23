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Xiaomi Mi 8, 18 günde 1 milyon barajını geçti

31 Mayıs'ta tanıtılan ve 5 Haziran'da satışa sunulan Xiaomi Mi 8 ailesi, 18 günde toplamda 1.026.000 adet sattı. Xiaomi'nin kıskandıran başarısını şirketin küresel sözcüsü Twitter hesabından paylaştı.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
11,3b
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37
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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31 Mayıs'ta görkemli bir etkinlikle lanse edilen ve 5 Haziran günü satışa sunulan Xiaomi Mi 8 ailesi, yalnızca 18 günde 1.026.000 adet satış rakamına ulaştı. Rakamlar şirketin yüzünü güldürürken, Xiaomi küresel sözcüsü Donovan Sung, müjdeli haberi "Harika bir haberim var. Mi 8 serisi, 5 Haziran'da satışa çıkmasından bu yana yalnızca 18 gün sonra, 1 milyondan fazla satıldı!" şeklinde attığı tweet'le Xiaomi hayranlarıyla paylaştı.  
 

Xiaomi Mi 8 SE özellikleri

  • Ekran: 5.88 inç boyutunda 2244 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü Samsung AMOLED ekran
  • Boyut ve ağırlık: 147.28 x 73.09 x 7,5 mm ~ 164 g
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 710 (2x 2.2GHz + 6x 1.7 GHz)
  • RAM: 4/6 GB
  • Depolama kapasitesi: 64 GB
  • Arka kamera: 12 MP (f/1.9) + 5 MP (f/2.0)
  • Ön kamera: 20 MP (f/2.0)
  • Batarya: 3120 mAh (Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli) 
  • İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~MIUI 9
  • Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE 
  • Diğer özellikler: Parmak izi tarayıcı
  • Başlangıç fiyatı: 275$

Xiaomi Mi 8 özellikleri

  • Ekran: 6.21 inç boyutunda 2248 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü Samsung AMOLED ekran 
  • Boyut ve ağırlık: 154,9 x 74,8 x 7,6 mm ~ 175 g
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz + 4x 1.8 GHz)
  • RAM: 6 GB
  • Depolama kapasitesi: 64/128/256 GB
  • Arka kamera: 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.4)
  • Ön kamera: 20 MP (f/2.0)
  • Batarya: 3400 mAh (Qualcomm Quick Charge 4.0+ destekli)
  • İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ MIUI 9
  • Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE
  • Diğer özellikler: Yüz tanıma özelliği, parmak izi tarayıcısı, çift GPS frekans teknolojisi
  • Başlangıç fiyatı: 415$

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition özellikleri

  • Ekran: 6.21 inç boyutunda 2248 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü Samsung AMOLED ekran
  • Boyut ve ağırlık: 154,9 x 74,8 x 7,6 mm ~ 177 g
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz + 4x 1.8 GHz)
  • RAM: 8 GB
  • Depolama kapasitesi: 128 GB 
  • Arka kamera: 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.4)
  • Ön kamera: 20 MP (f/2.0)
  • Batarya: 3400 mAh (Qualcomm Quick Charge 4.0+ destekli)
  • İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ MIUI 9
  • Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE
  • Diğer özellikler: 3D yüz tanıma sistemi, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı, çift GPS frekans teknolojisi
  • Başlangıç fiyatı: 580$
 

https://www.gizmochina.com/2018/06/23/xiaomi-has-sold-1-million-units-of-the-mi-8-series/ Yorum Yaz
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swat882 11 ay en beğenilen
Daha durun bu telefon tüm zamanların satış rekorunu rekorunu kıracak.

Donanimhaber üyeleri olarak xiaomi ye hep destek tam destek
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lido 11 ay
mi 8'in ekranı samsung üretimi değil mi ? işlemcisi snapdragon 845'i de qualcomm samsung'a ürettirmiyor mu ? yani satılan her mi 8 den samsung para kazanıyorsa nasıl samsung killer veya samsung hikaye falan diye yorum yazılıyor ilginç..
mi 8'in ekranı samsung üretimi değil mi ? işlemcisi snapdragon 845'i de qualcomm samsung'a ürettirmiyor mu ? yani satılan her mi 8 den samsung para kazanıyorsa...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
Erwin-Rommel 11 ay
Buraya gelsede biz de alsak artık
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Erwin-Rommel 11 ay
Buraya gelsede biz de alsak artık
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allaturcha 11 ay
Neredeyse 1 ay olmuş, 1 milyon satmış ve hala xiaomi global web sayfasında telefon yok. Daha da ilginci en yeni telefon Mi Mix2 konmuş. Mi Mix2S bile yok.
İlginç değil mi ? İnsanın güveni zayıflıyor. Bir web sitesi güncelleyemeyen firma, telefon yazılımını hiç güncelleyemez diyorum.

mi.com/...
Bu acaba resmi web sayfası değil mi ?
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Bloodin 11 ay allaturcha
Xiaomi telefonu halihazırda global olarak duyurmadı ve satışa sunmadı, şu an sadece Çin'de satışlar, bu yüzden sadece Çin sitesinde Mi 8 bulunuyor, global sitede bulunmuyor, Çin'in açlığı giderildikten sonra globale sunulacaktır, 1 milyon satışa rağmen cihaz halen karaborsada, bu da Çin'de telefon talebinin halen arz edilemediğini gösteriyor.
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Fenomenon 11 ay allaturcha
allaturcha
Neredeyse 1 ay olmuş, 1 milyon satmış ve hala xiaomi global web sayfasında telefon yok. Daha da ilginci en yeni telefon Mi Mix2 konmuş. Mi Mix2S bile yok.
İlginç değil mi ? İnsanın güveni zayıflıyor. Bir web sitesi güncelleyemeyen firma, telefon yazılımını hiç güncelleyemez diyorum.

mi.com/...
Bu acaba resmi web sayfası değil mi ?

Xiaomi güncelleme konusunda iyi bir firma. Mi6 kullanıyorum. Kendi forum sitesi var. Orada kullanıcı yorumları değerlendiriliyor. En çok hangi özelliği istersiniz, şu özelliği nasıl buluyorsunuz vs vs. Kullanıcı yorumlarını bu kadar dikkate alan başka bir firma yoktur herhalde.
Bununla birlikte xiaomi'nin zibilyon tane ürünü var. Bunların bazıları international versiyonu olmadığı için bakıyorsun sitesinde yok. Böyle şeyler var melesef
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maxmania 11 ay
enim tercihlerimin tam zıttı olan telefon.
6,21 inch denilen tablet bozması boyut,
3,5 kulaklık girişi yok,
uzaktan kumanda gibi uzatılmış ekran,
çentik belası,
radyo yok,
sd kart desteği yok...
alana hayırlı olsun ama yukarıdaki nedenlerden dolayı ben uzak duruyorum.
küçük ekranlı donanımlı telefonu sony yapıyordu, o da gitti diğerlerine uydu. kendini kaybetti.
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fasakasa 11 ay
TR içinden ne zaman alınabilir olacak bu cihaz ?
Gearbest fiyatları hayli yüksek bu arada.
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DH Misafiri 11 ay
EE edition pil kapasitesi 3000 Ma yanlış yazılmış
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DH Misafiri 11 ay
Stok sıkıntısı olmasaydı şu an en az 5 milyon olmuştu telefon daha çin dışına bile çıkmadı bu felsefe alsak
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DH Misafiri 11 ay
Stok sıkıntısı olmasaydı şu an en az 5 milyon olmuştu telefon daha çin dışına bile çıkmadı çıksa da alsak
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Bandogge 11 ay
18 gunde 1 milyon o kadar da muthis bir rakam degil bence nokia x 6'nin 1 gunde 700 bin adet sattigini dusununce.
ben de xaomi kullaniyorum bu arada vurmayin.
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alemburda34 11 ay
Valla ben bu telefonun siparişini vereceğim ancak mavi renk piyasada yok ayrıca 256 gb şuan için stokta yokmuş haber bekliyoruz çinden bakalım...
Edit: Gelmiş.
Bu arada Türkiye'den almak isteyen arkadaşlar aliexpress üzerinden gümrük problemi olmadan satın alabilirler.
Tabi bu fiyatın üzerine + 200 - 300 arası imei kayıt ekleyin çünkü imei değiştirme şuan için yok.
tr.aliexpress.com/...
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Boragungoren 11 ay alemburda34
alemburda34
Valla ben bu telefonun siparişini vereceğim ancak mavi renk piyasada yok ayrıca 256 gb şuan için stokta yokmuş haber bekliyoruz çinden bakalım...
Edit: Gelmiş.
Bu arada Türkiye'den almak isteyen arkadaşlar aliexpress üzerinden gümrük problemi olmadan satın alabilirler.
Tabi bu fiyatın üzerine + 200 - 300 arası imei kayıt ekleyin çünkü imei değiştirme şuan için yok.
tr.aliexpress.com/...

Gümrük sorunu olmadan nasıl sipariş verebiliyoruz?
1 Yanıt Yanıtla +1
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terliktengiiriyorum 11 ay alemburda34
Hocam yanlışınız olmasın? Dışardan alınan telefonlar gelmiyordu burda ekstra bir durum mu var?
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