İşte karşınızda yeni Apple AirPods

Apple birkaç gündür ürün yelpazesini güncellemekle meşgul. Bunlardan en sonuncusu ise yeni AirPods kablosuz kulaklığın ortaya çıkması oldu. Bluetooth 5.0 bağlantı desteği de sunan yeni H1 yongasına sahip AirPods kulaklıklar tasarım anlamında önceki modele oldukça benzer.

Kablosuz şarj kutusu

Yeni AirPods, "Hey, Siri" komutuna yanıt verebiliyor. Yani ellerinizi kullanmadan Siri sesli asistana ulaşabileceksiniz. H1 yongasının güç tüketimi konusundaki gelişmeleri sayesinde de çok daha uzun kullanım süreleri sunabilecek. Apple’ın söylemine göre kulaklıkların görüşme süresi yüzde 50 arttı. Ayrıca cihaz değiştirme sırasındaki bağlantı hızının da 2 kat arttığı belirtildi.

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Yeni kablosuz kulaklıklar ile kablosuz şarj kutusu da tanıtıldı. Qi standardını destekleyen bu şarj kutusunu ayrı olarak satın alıp eski AirPods kulaklıklar ile kullanabiliyorsunuz. Ek olarak yeni AirPods satın alırken de Lightning girişli daha ucuz olan şarj kutusunu tercih edebilirsiniz.

Apple’ın yeni AirPods için belirlediği fiyat şarj kutusu tercihinize göre değişiyor. Kablosuz şarj kutulu AirPods 1399 TL, normal versiyon ise 1099 TL olarak Apple Store Türkiye üzerinde listelenmeye başladı. Sadece kablosuz şarj kutusunu almak isteyen eski AirPods kullanıcıları ise 549 TL ödeyecekler.

https://www.apple.com/tr/airpods/