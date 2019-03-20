Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte karşınızda yeni Apple AirPods

Apple’ın kablosuz kulaklık modeli AirPods yenilendi. Artık kablosuz şarj kutusu ile birlikte geliyor. Hatta bu şarj kutusunu eski AirPods sahipleri de kullanabiliyor.
2 ay
19,7b
1
106
Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İşte karşınızda yeni Apple AirPods
Tam Boyutta Gör
Apple birkaç gündür ürün yelpazesini güncellemekle meşgul. Bunlardan en sonuncusu ise yeni AirPods kablosuz kulaklığın ortaya çıkması oldu. Bluetooth 5.0 bağlantı desteği de sunan yeni H1 yongasına sahip AirPods kulaklıklar tasarım anlamında önceki modele oldukça benzer.

Kablosuz şarj kutusu

Yeni AirPods, "Hey, Siri" komutuna yanıt verebiliyor. Yani ellerinizi kullanmadan Siri sesli asistana ulaşabileceksiniz. H1 yongasının güç tüketimi konusundaki gelişmeleri sayesinde de çok daha uzun kullanım süreleri sunabilecek. Apple’ın söylemine göre kulaklıkların görüşme süresi yüzde 50 arttı. Ayrıca cihaz değiştirme sırasındaki bağlantı hızının da 2 kat arttığı belirtildi.

Ayrıca Bkz. "Mac ürünlerinde bileşen seçenekleri fiyat indirimine girdi"

Yeni kablosuz kulaklıklar ile kablosuz şarj kutusu da tanıtıldı. Qi standardını destekleyen bu şarj kutusunu ayrı olarak satın alıp eski AirPods kulaklıklar ile kullanabiliyorsunuz. Ek olarak yeni AirPods satın alırken de Lightning girişli daha ucuz olan şarj kutusunu tercih edebilirsiniz.

İşte karşınızda yeni Apple AirPods
Tam Boyutta Gör

Apple’ın yeni AirPods için belirlediği fiyat şarj kutusu tercihinize göre değişiyor. Kablosuz şarj kutulu AirPods 1399 TL, normal versiyon ise 1099 TL olarak Apple Store Türkiye üzerinde listelenmeye başladı. Sadece kablosuz şarj kutusunu almak isteyen eski AirPods kullanıcıları ise 549 TL ödeyecekler.


https://www.apple.com/tr/airpods/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TheMarjinaLs 2 ay en beğenilen
Ulan Apple


Hey Siri demek için ...
Yanıtla +62
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AndroidS7180 2 ay
Burda yorum yapan arkadaşlar Apple ın bir şirketten ziyade hayır kurumu olduğunu falan düşünüyorlar sanırım. Apple hep böyleydi böyle de olmaya devam edecek. Kendisini premium segment olarak konumlandırıyor. Ucuzu yok gardaş bizde böyle diyor yani. Nasıl ferrari ucuz araba yapmıyorsa buda onun gibi. Amerika’lının alım gücüyle kendinizi kıyaslamayın. Olay telefona gelene kadar hergün yediğiniz ekmekteki kar oranını starbucks ta içilen dandik kahvenin kar oranını hesaplayın bence. Serbest piyasa ekonomisi Apple sizi beni düşünmüyor parası olana hizmet ediyor. Paran yoksa androidde seçenek çok diyor
Burda yorum yapan arkadaşlar Apple ın bir şirketten ziyade hayır kurumu olduğunu falan düşünüyorlar sanırım. Apple hep böyleydi böyle de olmaya devam edecek. K...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +41
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mr.biceps 2 ay
Apple bu gidişle blackberry olma yolunda ilerliyor.
Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Carbon Dioxide 1 hf.
Arkadaşlar i12 tws kullanan var mı aramızda ? Kullanıyorsa memnun mu kaç saat müzik dinleyebiliyor yazabilir mi ? Ben sadece spor salonunda müzik dinlemek için alıcam.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
derser1 1 hf. Carbon Dioxide
qcy t1c al. Çakma takıp komik duruma düşme.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***RAMMSTEIN*** 1 ay
Paran dolar karşısında eriyip giderken sesin çıkmaz ama 200 dolarlık kulaklığı apple 1000+TL'den satınca ''gazıhcı abble'' dersiniz. O da güzel... :)
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PesimistChe 1 hf. ***RAMMSTEIN***
Hayvan gibi vergilerin yükseltimesine sesini çıkarmayıp 0,25 kuruşluk poşeti aylarca konuşmak gibi :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cant Let Go 1 ay
Evet tasarım aynı renk seçeneği yok ama belki gelebilir. Iphone 8 e sonradan kırmızı renginin gelmesi gibi. Ses olarak nasıl acaba ilk nesilden farkı vardır diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ramis78 2 ay
hey siri özelliği iyi olmuş. Ancak tasarımsal ve fp olarak hala bekleneni veremiyor bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gqhuan 2 ay
Apple yine aynı apple . her zaman pahalı .hep pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Androidd 2 ay
Siparişi hemen verdim. Gelsin bakalım : )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sericik 2 ay
Bu segment her kulaklığın airpods ile kıyaslandığını düşünürsek
airpods katili başlıklı tanıtılan her kulaklık
piyasayı domine eden airpods karşısında maalesef geride kalmıştır
kaldı ki apple ı bende eleştirenlerdenim
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dgkn_ngn 2 ay sericik
Kesinlikle katılıyorum.
Apple'ın saçmalaması bir yana; yenilik olsun veya olmasın, şu anda kablosuz kulaklık konusunda özellikle ergonomi açısından en iyi kulaklık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VoLTySoN 2 ay
200 dolarlik kulakligi burada alamiyorsak bu bizim ulkenin sorunu adamlara gore cok buyuk bir para degil yani bu kulaklikdan binlerce birim paralil beklentilere girmeyin ve tl ile kiyaslayip kulakligin ucmasini beklemeyin. Bu kulaklik compak bir kulaklik sarj kutusuyla kendisiyle ve goruntu olarak cok şık bir aksesuar gunluk kullanimda uzun sure konusmak cevreyle irtibati koparmadan gezmek arka planda muzik dinlemek yeterli bence yani benim evde mdr serilerinden tutun wh serisine kadar kulakliklarim var ve wf serisiyle yada tamammen disardan izole eden kulaklikla disarda dolasmak istemem bu kulakligin kullanicisi farkli. Bu kulaklik bunlari vaad ederken bt 5.0 destegi kablosuz sarj destegi ve ses chipi yenilenmesi bence gayet yeterli bir guncelleme zaten hali hazirda bulunan airpods bile gayet guzel ve yeterli imla kurallari icin k. Bakmayin.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RedManetics 2 ay
Bunu atmasam olmazdı :D
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +261 12 Angry Men +151 Informed +145 serdar_k +112 madmahmutd +106 flowerhorn +83 aca-n +76 csh +70 Chronotide +70 volkie +60
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19681 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
apple airpods, bluetooth kulaklık ve
8 etiket daha airpods 2 apple yeni airpods apple kablosuz kulaklık Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Tek bir kusuru var "Huawei P Smart 2019 incelemesi" 2 ay Almanca Vikipedi, AB telif hakkı reformunu boykot etmek amacıyla bir günlüğüne erişime kapatıldı 2 ay HBM2E bellek üretimi başlıyor 2 ay Denuvo şimdi de hile yapanları engelleyecek 2 ay Yapay zeka destekli Google Doodle ile kendi melodinizi yapın 2 ay Apple Watch kayışları ve iPhone kılıfları bahar renkleriyle yenilendi 2 ay HardOCP sitesinin kurucusu Intel’e katıldı 2 ay E-sim teknolojisi sonunda Türkiye’de hizmete giriyor [Özel Haber] 2 ay ÖTV ve KDV indirimlerinin süresi uzatıldı 2 ay Oculus Rift S sanal gerçeklik kaskı duyuruldu 2 ay Facebook Messenger uygulamasına alıntı ile cevap verme özelliği geldi 2 ay Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower sonunda piyasaya sürülüyor 2 ay Yerli girişim Pixery Labs ödüllü yazılım turnuvası düzenliyor 2 ay Tarantino'nun yeni filmi 'Once Upon a Time in Hollywood' için ilk fragman geldi 2 ay Damla çentik ve Helio P35 işlemcili Oppo A5s resmen duyuruldu 2 ay Opera tarayıcısının Android uygulamasına dahili VPN özelliği geldi 2 ay Kanada, elektrikli araçlara teşvik için fiyatları düşürme kararı aldı 2 ay Galaxy S10 ailesinde Bixby butonunun işlevi nasıl değiştirilir? 2 ay GeForce GTX 1050 oyun bilgisayarına yeter mi? | Monster Abra A5 v13.2 incelemesi 2 ay Milyon dolarlık süper otomobil Koenigsegg Jesko, tanıtıldığı gibi yok sattı 2 ay GÖRÜNTÜLENEN İşte karşınızda yeni Apple AirPods Sonraki Samsung, yüzde 1 pazar payı olan Çin'de yükselişe geçmeyi hedefliyor 2 ay Stranger Things 3. Sezonundan ilk fragman yayınlandı 2 ay BMW 2 Serisi Gran Coupe'nin ilk görseli paylaşıldı 2 ay Google depolama alanında nasıl yer açabilirim? 2 ay Mac ürünlerinde bileşen seçenekleri fiyat indirimine girdi 2 ay Ortak çalışma platformu Trello pano kullanımını değiştiriyor 2 ay Glifosat davasında jüri, “Kanser yapıyor.” kararı verdi 2 ay Samsung'un Infinity-U ekranlı yeni telefonu Galaxy A40 resmiyet kazandı 2 ay Firefox'un yeni sürümü, web sitelerindeki rahatsızlık veren durumları en aza indirmeyi hedefliyor 2 ay Turkcell'in eski CEO’su Kaan Terzioğlu’nun yeni şirketi belli oldu 2 ay Avrupa Birliği, Google’a 1.5 milyar Euro para cezası kesti! 2 ay 5 maddede Google'ın yeni oyun servisi Stadia 2 ay 2019 Mercedes Benz GLC Coupe yenilenen yüzüyle tanıtıldı 2 ay Disney, 71 milyar dolara 21st Century Fox ile X-Men'in sahibi oldu 2 ay Avrupa’da Android kullanıcıları varsayılan tarayıcı seçimi yapabilecek 2 ay Ucuz fiyatlı Pixel akıllı telefonların detayları ortaya çıkmaya başladı 2 ay NASA’nın küp uydu adayları açıklandı 2 ay Galaxy Fold'un sızan videosunda, ekranın ortasında katlama izi olduğu görülüyor 2 ay Yeni Opel Combo'nun Türkiye fiyatı ve özellikleri açıklandı 2 ay Tamamen çerçevesiz Vivo X27 duyuruldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim