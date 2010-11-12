İşte Samsung'un yeni "amiral gemisi" telefonu: 1.2GHz işlemci, Android Gingerbread, sAMOLED 2 ekran

Akıllı telefon pazarında rekabet artarken, üreticiler gelişmiş donanım özelliklerine sahip yeni nesil modellerle daha fazla kullanıcıya ulaşmanın planlarını yapıyorlar. Motorola'nın Android tabanlı Droid 2 Global modelini, 1.2GHz işlemciye sahip ilk telefon olarak pazara sürmesinin hemen ardından Güney Kore merkezli elektronik devi Samsung'un, Android dünyasına sunmaya hazırlandığı yeni model de gün ışığına çıktı. 2011 başında, muhtemelen Şubat ayında Barselona'da yapılacak Mobil Dünya Kongresi '11 etkinliğinde tanıtılması beklenen yeni telefonun pazara Galaxy serisinin bir parçası olarak sunulması beklenirken, hangi isimle sunulacağı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.

Samsung'un yeni telefonu, sahip olduğu teknik özelliklerle, firmanın olduğu kadar piyasanın da yeni amiral gemisi olmaya aday gibi görünüyor. Haberimize konu olan dökümanda iki farklı bilgi olduğu için henüz net bir bilgi olmasa da yeni telefonda 4.3-inç veya 4.5-inç büyüklüğünde Super AMOLED 2 ekran kullanılması bekleniyor. Ultra-ince tasarımıyla dikkat Galaxy S'in çizgisinden gidecek gibi görünen telefon, tasarım anlamında köşeli hatlarıyla yerini alacağı modelden ayrılmayı başarıyor. Gingerbread kod adlı Android 2.3 işletim sistemiyle gelecek olan Full HD destekli telefon, üzerinde yer alan 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamera ile 1080p video kaydı da yapabilecek.

1.2GHz hızında çalışan işlemcisiyle Galaxy S'den daha hızlı olacak yeni modelde 16GB dahili depolama kapasitesine yer verileceği belirtiliyor. 14.4 HSPA, Bluetooth 3.0, 802.11n WiFi gibi farklı bağlantı hızlarına destek sunan yeni telefon, büyük ekranı genel kullanım amacıyla değerlendirmek isteyenler için evrensel kitap okuyucusuna da sahip olacak. Samsung'un yeni telefonu aslında Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang'ın açıklamalarını da destekler nitelikte. Hatırlanacağı üzere Huang, geçtiğimiz ay yapılan Grafik Teknolojileri Konferansı'nda, 2011'in "Süper Telefonların Yılı" olacağını iddia etmiş ve donanım anlamında güçlü özelliklere sahip modellerin pazara sunulacağını belirtmişti.