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İşte Samsung'un yeni "amiral gemisi" telefonu: 1.2GHz işlemci, Android Gingerbread, sAMOLED 2 ekran

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
27,4b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon pazarında rekabet artarken, üreticiler gelişmiş donanım özelliklerine sahip yeni nesil modellerle daha fazla kullanıcıya ulaşmanın planlarını yapıyorlar. Motorola'nın Android tabanlı Droid 2 Global modelini, 1.2GHz işlemciye sahip ilk telefon olarak pazara sürmesinin hemen ardından Güney Kore merkezli elektronik devi Samsung'un, Android dünyasına sunmaya hazırlandığı yeni model de gün ışığına çıktı. 2011 başında, muhtemelen Şubat ayında Barselona'da yapılacak Mobil Dünya Kongresi '11 etkinliğinde tanıtılması beklenen yeni telefonun pazara Galaxy serisinin bir parçası olarak sunulması beklenirken, hangi isimle sunulacağı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.

İşte Samsung'un yeni
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Samsung'un yeni telefonu, sahip olduğu teknik özelliklerle, firmanın olduğu kadar piyasanın da yeni amiral gemisi olmaya aday gibi görünüyor. Haberimize konu olan dökümanda iki farklı bilgi olduğu için henüz net bir bilgi olmasa da yeni telefonda 4.3-inç veya 4.5-inç büyüklüğünde Super AMOLED 2 ekran kullanılması bekleniyor. Ultra-ince tasarımıyla dikkat Galaxy S'in çizgisinden gidecek gibi görünen telefon, tasarım anlamında köşeli hatlarıyla yerini alacağı modelden ayrılmayı başarıyor. Gingerbread kod adlı Android 2.3 işletim sistemiyle gelecek olan Full HD destekli telefon, üzerinde yer alan 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamera ile 1080p video kaydı da yapabilecek.

İşte Samsung'un yeni
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1.2GHz hızında çalışan işlemcisiyle Galaxy S'den daha hızlı olacak yeni modelde 16GB dahili depolama kapasitesine yer verileceği belirtiliyor. 14.4 HSPA, Bluetooth 3.0, 802.11n WiFi gibi farklı bağlantı hızlarına destek sunan yeni telefon, büyük ekranı genel kullanım amacıyla değerlendirmek isteyenler için evrensel kitap okuyucusuna da sahip olacak. Samsung'un yeni telefonu aslında Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang'ın açıklamalarını da destekler nitelikte. Hatırlanacağı üzere Huang, geçtiğimiz ay yapılan Grafik Teknolojileri Konferansı'nda, 2011'in "Süper Telefonların Yılı" olacağını iddia etmiş ve donanım anlamında güçlü özelliklere sahip modellerin pazara sunulacağını belirtmişti.


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jenderma 9 yıl
market bundada yoksa salla gitsin
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DH Misafiri 9 yıl
telefon süper duruyor kabul etmek lazım..samsung telefonlar donanım bakımından süper olmasına ragmen çok fazla hata çıktığı için telefonu doğru düzgün kullanamıyorsunuz..mesela kameraları çok kötü..her ne kadar yüksek mp sahip olsalarda resimler çok bozuk çıkıyor ..bende samsung i8910 vardı..dogru dürüst bir fotograf çekemediğim için kamerasını kullanmıyordum..birde ne zaman wireless dan internete baglansam her 5 yada 10 dk da bir internetten kopuyor ve tekrar baglanma çalışıyorsunuz..daha böyle pekçok hatası vardı bu telefonun..samsung telefon alınmaz abi ben bunu bilirim bunu söylerim..
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sericik 9 yıl
Galaxy s in dumanı tüterken bu telefon erken diye düşünüyorum
yeni telefon çıkaracaklarına galaxy s in yazılım eksikliklerini kapatmaları daha doğru olur
yeni galaxy sahiplerini ve telefon alacakların kafasını karıştırıyorlar
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umero 9 yıl
2011 yarısı ancak girer piyasaya yani nerden baksan 7 ay sürer,buda telefon alıcakları çokda etkilemez misal ben galaxy almam an meselesi şimdi bu çıkıcak diye 7 ay beklicekmiyim sanmıyorum.
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ten_don 9 yıl
Iphone 4 kullanmadan bilmişlik yapmayın gençler ben 1 hafta önce sizden daha tepkiliydim ayfona ama kullanınca işin rengi değişti(;
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:::KR@L::: 9 yıl
4.5" ne læ
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BarGoS 9 yıl

ten_don

Iphone 4 kullanmadan bilmişlik yapmayın gençler ben 1 hafta önce sizden daha tepkiliydim ayfona ama kullanınca işin rengi değişti(;


2 iphone 4 aldık ikiside bozuk.3g kopuyor sürekli edge düşüyor.telde konuşurken sürekli ekran açılıyor ve suratım biyerlere değip ya mikrofonu kapatıyor yada handsfree ye geçiyor , bazen program kurulumlarında takılıp kalıyor hiç bi işlem yaptırmıyor. ekranı süper işlem hızı muhteşem.fakat bu hataları insanı çıldırtacak kadar uyuz.ben kendi kullandıgımı sattım.blackberry torch a geçtim. sizede tavsie ederim.
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leventalpsal 9 yıl
@bilalMW
"Samsung'dan beklenmeyen darbe.Ama hala Iphonne 4 değil."
HAHAHA
Yemişim iPhone4'ü yaw. iPhone4'ün rakibi Galaxy S, ki Galaxy S bir çok konuda önde. Bu telefonun rakipleri HTC ve Motoroladan gelecektir. iPhone5 (veya iPhone 4G veya her ne olacaksa) ise muhtemelen gene 3,5 inç ekranıyla farklı kitlelere hitap edecektir.
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bilalMW 9 yıl
Samsung'dan beklenmeyen darbe.Ama hala Iphonne 4 değil.
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ogkasa 9 yıl
mükemmel
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fieldyturbo19 9 yıl
kesinlikle bende galaxys in yerine bunu beklicem :) acaba s-amoled2 nasıl bişeydir ??
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Batuist 9 yıl
super amoled 2 nedir arkadaş??? daha birini göremedik bunun!! sanırım gelişme sadece ekranın inceliğinde olsa gerek.. yoksa görüntü kalitesi olarak zaten mükemmellerdi.. telefonun genel olarak inceliğinden de bu çıkarılabilir.. artı 1080p video kaydı ise acaba ne zaman çıkar 1080p video kaydı yapabilen telefonlar diye kendi kendime doruduğum sorunun yanıtı olmuş oldu.. sankim tahminlerimin biraz daha öncesinde oldu gibi.. Tabi bu arada kaliteyi de düşürmemeleri gerekir..
Ama bunların adına telefon demektense cep bilgisayarı demek bana göre daha uygun :) telefon özelliği çok küçük bir özellik kalıyor yanında..
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veleciraptor 9 yıl
Telefon ekranları da giderek daha fazla büyüyor. 4.5" ekran nedir ya! İstediği kadar ince olsun. Tamam video izlemek için, internette gezinmek için daha iyi ama telefonlarda giderek boyut bakımından da PMP'ye benzemeye başladı, ergonomi 2. planda kaldı.
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