Avrupa ve Rusya önümüzdeki günlerde Mars'a iniyor: İşte tarihi göreve dair her şey





Avrupa ve Rusya'nın ortaklaşa geliştirdiği ExoMars isimli bu tarihi görevde bir yörünge aracı (TGO) ve bir iniş aracı (Schiaparelli) olmak üzere iki farklı uzay aracı 16 Ekim Pazar günü Mars'a ulaşacak. Kızıl Gezegen'e varmalarıyla beraber birbirlerinden ayrılacak olan uzay araçlarından yörünge aracı ayrılışın hemen ardından Mars'ın yörüngesine yerleşecek. Çok daha çetin bir göreve sahip olan iniş aracıysa Kızıl Gezegen'ın yüzeyine iniş yapabilmek için yaklaşık 3 günlük zorlu bir hazırlık sürecine girecek.



Bir paraşüt yardımıyla Mars'a iniş yapacak olan Schiaparelli isimli bu iniş aracı, yüzeyden yaklaşık 7 kilometre yükseklikte bulunduğu sıralarda üzerindeki radar sistemlerini aktif hale getirerek yerden yüksekliğini ölçmeye başlayacak. İtalyan astronom Giovanni Schiaparelli'nin anısına isimlendirilen araç, yüzeye 2 metre kala iniş takımlarını açacak ve bu tarihi inişi denemesinin sonuna gelmiş olacak. Ayrıca iniş hızının minimize edilmesi için de uzay aracının üzerindeki üç farklı itici grubunun aktif hale getirilmesi gerekecek.



Ayrıca Bkz. "Barack Obama: 2030 itibariyle Mars'a insan göndermeye başlıyoruz"

ESA'nın hazırladığı iniş animasyonu:



Tüm işlemler otomatik olarak gerçekleşecek İki uzay aracının birbirlerinden ayrılması, birisinin yörüngeye yerleşmesi ve diğerinin atmosfere giriş yapıp yüzeye inmesi de dahil olmak üzere tüm bu zorlu işlemler önceden programlanmış bir şekilde, otomatik olarak gerçekleşecek. ESA yetkilisi Michel Denis, sadece bu yönergelerin uzay araçlarına yüklenmiş olmasının dahi tarihi bir başarı olduğunu ifade ediyor.



Tüm işlemler önceden programlanmış olduğu için herhangi bir hataya da yer yok. Schiaparelli'nin yalnızca tek bir şansı olduğunu belirten Michel Denis de herhangi bir yanlışlık sonrasında tekrar deneme ihtimallerinin olmadığını belirtiyor. Örneğin uzay aracının atmosfere yanlış bir açıyla girmesi; yanıp küllerine karışmasına veya oradan sekip uzayın derinliklerine karışmasına neden olabilir.



Schiaparelli'nin iniş aşamaları: Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Rus Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) önümüzdeki hafta Mars'a bir uzay aracı indirmeye çalışacak. Görev başarılı olduğu takdirde ESA ve Roscosmos, NASA'nın ardından Mars'ın yüzeyine uzay aracı indirmeyi başarabilen ikinci uzay ajansları olarak tarihe geçecekler.Avrupa ve Rusya'nın ortaklaşa geliştirdiği ExoMars isimli bu tarihi görevdeKızıl Gezegen'e varmalarıyla beraber birbirlerinden ayrılacak olan uzay araçlarından yörünge aracı ayrılışın hemen ardından Mars'ın yörüngesine yerleşecek. Çok daha çetin bir göreve sahip olanBir paraşüt yardımıyla Mars'a iniş yapacak olan Schiaparelli isimli bu iniş aracı, yüzeyden yaklaşık 7 kilometre yükseklikte bulunduğu sıralarda üzerindeki radar sistemlerini aktif hale getirerek yerden yüksekliğini ölçmeye başlayacak. İtalyan astronom Giovanni Schiaparelli'nin anısına isimlendirilen araç, yüzeye 2 metre kala iniş takımlarını açacak ve bu tarihi inişi denemesinin sonuna gelmiş olacak. Ayrıca iniş hızının minimize edilmesi için de uzay aracının üzerindeki üç farklı itici grubunun aktif hale getirilmesi gerekecek.İki uzay aracının birbirlerinden ayrılması, birisinin yörüngeye yerleşmesi ve diğerinin atmosfere giriş yapıp yüzeye inmesi de dahil olmak üzereESA yetkilisi Michel Denis, sadece bu yönergelerin uzay araçlarına yüklenmiş olmasının dahi tarihi bir başarı olduğunu ifade ediyor.Tüm işlemler önceden programlanmış olduğu için herhangi bir hataya da yer yok. Schiaparelli'nin yalnızca tek bir şansı olduğunu belirten Michel Denis de herhangi bir yanlışlık sonrasında tekrar deneme ihtimallerinin olmadığını belirtiyor.

Görev, "Mars'ta hayat var mıydı?" sorusuna cevap bulmayı amaçlıyor

TGO, Schiaparelli ve gözlem aracı:

http://www.gizmodo.com.au/2016/10/two-space-agencies-will-try-to-make-a-historic-landing-on-mars-next-week/

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ExoMars, ESA ve Roscosmos tarafından geliştirilen bir astrobiyoloji projesi. İki farklı kısım ve üç farklı uzay aracından oluşan görevin ilk kısmı önümüzdeki hafta içerisinde Mars'a ulaşmış olacak. İlk kısım bir yörünge aracı ve bir iniş aracından oluşurken16 Ekim'de Mars'a ulaşacak olan bu ilk kısım aslında görevin ikinci kısmı için bir hazırlık niteliğinde olacak. Öncelikle Mars'taki metanın haritasını çıkarıp kaynağını arayacak olan yörünge aracı aynı zamanda 2020'de fırlatılacak olan gözlem aracının iniş yapması için de en uygun konumu belirlemeye çalışacak. Yüzeye inecek olan Schiaparelli'nin en önemli amacıysa geliştirilen yeni iniş takımlarını denemek olacak.ESA ve Roscosmos, ExoMars göreviyle beraber "Mars'ta hayat var mıydı?" sorusuna bir cevap bulmayı hedefliyor.Zira Dünya'daki atmosferik metanın çok büyük bir kısmının biyolojik süreçler sonucunda oluşuyor olması, Mars üzerinde bundan çok önceleri biyolojik bir hayat olduğunun düşünülmesine neden olmuştu. Bakalım ExoMars bu sorulara bir cevap bulabilecek mi.