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Avrupa ve Rusya önümüzdeki günlerde Mars'a iniyor: İşte tarihi göreve dair her şey

"Mars'ta hayat var mıydı?" sorusuna cevap arayacak olan ExoMars önümüzdeki günlerde Kızıl Gezegen'e ulaşıyor. Avrupa ve Rusya'nın iş birliğinde geliştirilen görev tarihi bir öneme sahip.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Rus Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) önümüzdeki hafta Mars'a bir uzay aracı indirmeye çalışacak. Görev başarılı olduğu takdirde ESA ve Roscosmos, NASA'nın ardından Mars'ın yüzeyine uzay aracı indirmeyi başarabilen ikinci uzay ajansları olarak tarihe geçecekler.

Avrupa ve Rusya'nın ortaklaşa geliştirdiği ExoMars isimli bu tarihi görevde bir yörünge aracı (TGO) ve bir iniş aracı (Schiaparelli) olmak üzere iki farklı uzay aracı 16 Ekim Pazar günü Mars'a ulaşacak. Kızıl Gezegen'e varmalarıyla beraber birbirlerinden ayrılacak olan uzay araçlarından yörünge aracı ayrılışın hemen ardından Mars'ın yörüngesine yerleşecek. Çok daha çetin bir göreve sahip olan iniş aracıysa Kızıl Gezegen'ın yüzeyine iniş yapabilmek için yaklaşık 3 günlük zorlu bir hazırlık sürecine girecek.

Bir paraşüt yardımıyla Mars'a iniş yapacak olan Schiaparelli isimli bu iniş aracı, yüzeyden yaklaşık 7 kilometre yükseklikte bulunduğu sıralarda üzerindeki radar sistemlerini aktif hale getirerek yerden yüksekliğini ölçmeye başlayacak. İtalyan astronom Giovanni Schiaparelli'nin anısına isimlendirilen araç, yüzeye 2 metre kala iniş takımlarını açacak ve bu tarihi inişi denemesinin sonuna gelmiş olacak. Ayrıca iniş hızının minimize edilmesi için de uzay aracının üzerindeki üç farklı itici grubunun aktif hale getirilmesi gerekecek.

Ayrıca Bkz. "Barack Obama: 2030 itibariyle Mars'a insan göndermeye başlıyoruz"

ESA'nın hazırladığı iniş animasyonu:



Tüm işlemler otomatik olarak gerçekleşecek

İki uzay aracının birbirlerinden ayrılması, birisinin yörüngeye yerleşmesi ve diğerinin atmosfere giriş yapıp yüzeye inmesi de dahil olmak üzere tüm bu zorlu işlemler önceden programlanmış bir şekilde, otomatik olarak gerçekleşecek. ESA yetkilisi Michel Denis, sadece bu yönergelerin uzay araçlarına yüklenmiş olmasının dahi tarihi bir başarı olduğunu ifade ediyor.

Tüm işlemler önceden programlanmış olduğu için herhangi bir hataya da yer yok. Schiaparelli'nin yalnızca tek bir şansı olduğunu belirten Michel Denis de herhangi bir yanlışlık sonrasında tekrar deneme ihtimallerinin olmadığını belirtiyor. Örneğin uzay aracının atmosfere yanlış bir açıyla girmesi; yanıp küllerine karışmasına veya oradan sekip uzayın derinliklerine karışmasına neden olabilir.

Schiaparelli'nin iniş aşamaları:

Görev, "Mars'ta hayat var mıydı?" sorusuna cevap bulmayı amaçlıyor

ExoMars, ESA ve Roscosmos tarafından geliştirilen bir astrobiyoloji projesi. İki farklı kısım ve üç farklı uzay aracından oluşan görevin ilk kısmı önümüzdeki hafta içerisinde Mars'a ulaşmış olacak. İlk kısım bir yörünge aracı ve bir iniş aracından oluşurken görevin 2020'de fırlatılacak olan ikinci kısmında bir gözlem aracı bulunacak.

16 Ekim'de Mars'a ulaşacak olan bu ilk kısım aslında görevin ikinci kısmı için bir hazırlık niteliğinde olacak. Öncelikle Mars'taki metanın haritasını çıkarıp kaynağını arayacak olan yörünge aracı aynı zamanda 2020'de fırlatılacak olan gözlem aracının iniş yapması için de en uygun konumu belirlemeye çalışacak. Yüzeye inecek olan Schiaparelli'nin en önemli amacıysa geliştirilen yeni iniş takımlarını denemek olacak.

ESA ve Roscosmos, ExoMars göreviyle beraber "Mars'ta hayat var mıydı?" sorusuna bir cevap bulmayı hedefliyor. Son zamanlarda bilim dünyasını epeyce meşgul etmeye başlayan bu konu özellikle de Curiosity gözlem aracının Mars'ta metan gazı tespit etmesinin ardından iyice alevlenmişti. Zira Dünya'daki atmosferik metanın çok büyük bir kısmının biyolojik süreçler sonucunda oluşuyor olması, Mars üzerinde bundan çok önceleri biyolojik bir hayat olduğunun düşünülmesine neden olmuştu. Bakalım ExoMars bu sorulara bir cevap bulabilecek mi.
 
TGO, Schiaparelli ve gözlem aracı:

http://www.gizmodo.com.au/2016/10/two-space-agencies-will-try-to-make-a-historic-landing-on-mars-next-week/ Yorum Yaz
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gcb1903 3 yıl en beğenilen profecco
profecco

Bizim Diyanet işleri de sakızın orucu bozup bozmayacağı üzerine harıl harıl çalışıyor hem de yıllık 6 milyar tl bütçe ile :)

Diyanetin ne kadar gereksiz bir kurum olduğunu belirtmekle beraber bahsedilen bütçenin % 95'i personel maaşı olduğundan ancak salaklara oynarsınız.

Diyaneti kim kurdu o kısma girmek bile istemiyorum.

Konuya gelirsek bu ülkede bırakın uzay gemisi uçak yapan adamı afaroz ettiler. Öyle hadi 6 milyar verelim uzaya çıkalım demekle olsa idi dünyada 50 tane ülke yapardı bu işi. Adamlar 60 70 yıl önce başlamışlar işe. Teknik ve taktik bilgi birikimleri var. Yetişmiş elemanları var. Her şey para ile olsa idi oooooo.
profeccoBizim Diyanet işleri de sakızın orucu bozup bozmayacağı üzerine harıl harıl çalışıyor hem de yıllık 6 milyar tl bütçe ile :)
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4 Yanıt Yanıtla +36
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profecco 3 yıl
Bizim Diyanet işleri de sakızın orucu bozup bozmayacağı üzerine harıl harıl çalışıyor hem de yıllık 6 milyar tl bütçe ile :)
2 Yanıt Yanıtla +33
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mansurmarsak 3 yıl catacombofdevil
catacombofdevil
gcb1903
profecco

Bizim Diyanet işleri de sakızın orucu bozup bozmayacağı üzerine harıl harıl çalışıyor hem de yıllık 6 milyar tl bütçe ile :)

Diyanetin ne kadar gereksiz bir kurum olduğunu belirtmekle beraber bahsedilen bütçenin % 95'i personel maaşı olduğundan ancak salaklara oynarsınız.

Diyaneti kim kurdu o kısma girmek bile istemiyorum.

Konuya gelirsek bu ülkede bırakın uzay gemisi uçak yapan adamı afaroz ettiler. Öyle hadi 6 milyar verelim uzaya çıkalım demekle olsa idi dünyada 50 tane ülke yapardı bu işi. Adamlar 60 70 yıl önce başlamışlar işe. Teknik ve taktik bilgi birikimleri var. Yetişmiş elemanları var. Her şey para ile olsa idi oooooo.

%95 personel maasi? Ortalama maasa 5 bin tl dedigimizde ve %95= 5.7 milyar aldigimizda diyanette 1 milyon 140 bin kisi mi calisiyor? Cidden buna inaniyor musun?

Kardeş matematik bilmiyor musun, Bu bütçe aylık değil yıllık bütçe yani yüz bin personel yapıyor
catacombofdevilgcb1903profeccoBizim Diyanet işleri de sakızın orucu bozup bozmayacağı üzer...
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TheNewAtilla 3 yıl
Şu tarz haberlerin altını sidik yarışı yaptığınız yorumlarinizla kirletmeyin.
Evet ergenus diyanete laf sokarak trnin gelişimi içinde bir taş da sen koymuş oldun. En güzel haberi de en sona sakladım: ilk seçimde mevcut hükümet düşüyor.
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alashi 3 yıl

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hakanxml 3 yıl
Diyaneti kapatıp camileri vakıflarla veya halktan alınan bağışlarla ayakta tutmaya kalkarsak camiler tarikatların eline geçer! Hemde ne geçme! Aşırı uç tarikatlar bir anda türer ve yurt dışından da destek alırlar birde bakmışsın silahlanmışlar bile. Al sana kendi elinde koca bir el-kaide şubesi! Memleketin içini oyup duracaklarına varsın diyanet harcasın hiç olmazsa o para ekonomi içine tekrar geri dönüyor. Camilerde temiz kalsın millet ibadete gitsin terör örgütü üyeliğine değil.
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kadirirdem 3 yıl
Adamlar uzaya da ülke kuracaklar.
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DH Misafiri 3 yıl
neyse bizim devlette 5 senedir kazlıceşmeden 1 adım ilerleleyemedi! . sağolsun hergün istanbul belediyesini anıyorum
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Redunay 3 yıl
Gün geçmiyorki bir uzay konusu dh nın ergenleri tarafından diyanete, tayyibe, Allah a Peygambere bağlanmasın
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BekirARSLAN 3 yıl
Uzay konuları yine diyanete bağlanmış :) arkadaşlar Diyanet suçlu değil suçlu tamamen biziz 80 milyon kişi... iş gücü olmayan yatırımları destekleriz, örnek : köprüler yollar... iş gücü geçici üretim yok tüketim amaçlı yapılan yatırımlar bunlara millet olarak karşı cikmadigimiz sürece bizden bir halt olmaz ilk önce üretim sonra tüketim...
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MustafaC53 3 yıl
Dinsizlerin memleketimde ilk saldırdıkları kurum Diyanet. 2001 e kadar sanki ülke teknoloji konusunda dünya ile at başı gidiyo da 2001 den sonra ipler kopmuş gibi konuşuyorsunuz.
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furandor 3 yıl
konu mars .yorumlar diyanet .
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Daima İleri 3 yıl
Konuya gelen yorumlardan anlaşıldığı kadarıyla diyanet kapatılırsa uzayda üst seviye işler başaracağız. Açıkcası Kuzey Kore'nin uzaydaki üstünlüğü bu yorumların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor!!!
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XibalbaTM 3 yıl
Örnek uzayı geçtim hani sağda solda bomba patladığında bıdı bıdı konuşuyorlar ya yok istihbarat zafiyeti vs...
Diyanet: 5.743.383.000 TL
MİT: 1.108.220.000 TL
tubitakın bütçesine bulamadım internette kaynaklı şekilde ama yanlış hatırlamıyorsan 1.5 milyar civarıydı...
personel maaşıda olsa evet tamamen gereksiz harcama...
camiiye diyanete vs... karşı değiliz tabiiki ama bu kadar para harcanması gerçekten gereksiz...
dayım emekli imamdır 20 sene önce asgari ücret civarından maaş alırdı suanki imamlar 3-4bin tl civarında alıyor neredeyse akademisyen ile aynı maaşda ve çoğu lise mezunu yada açıktan üni okuyor...
devlete halka katkısı tartışılır cahillik düzeylerine girmiyorum bile iki arapça kelime okumaklada alim olunmuyor...
1500 sene öncesinden günümüze gelirsek bir ara uzayada çıkılır heralde 1500 sene sonra...
Kaynaklar tr.wikipedia.org/... tr.wikipedia.org/...
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gcb1903 3 yıl XibalbaTM
XibalbaTM

Örnek uzayı geçtim hani sağda solda bomba patladığında bıdı bıdı konuşuyorlar ya yok istihbarat zafiyeti vs...

Diyanet: 5.743.383.000 TL
MİT: 1.108.220.000 TL

tubitakın bütçesine bulamadım internette kaynaklı şekilde ama yanlış hatırlamıyorsan 1.5 milyar civarıydı...

personel maaşıda olsa evet tamamen gereksiz harcama...

camiiye diyanete vs... karşı değiliz tabiiki ama bu kadar para harcanması gerçekten gereksiz...

dayım emekli imamdır 20 sene önce asgari ücret civarından maaş alırdı suanki imamlar 3-4bin tl civarında alıyor neredeyse akademisyen ile aynı maaşda ve çoğu lise mezunu yada açıktan üni okuyor...

devlete halka katkısı tartışılır cahillik düzeylerine girmiyorum bile iki arapça kelime okumaklada alim olunmuyor...

1500 sene öncesinden günümüze gelirsek bir ara uzayada çıkılır heralde 1500 sene sonra...

Kaynaklar
tr.wikipedia.org/...
tr.wikipedia.org/...

Toplu olarak ben diyaneti savunuyorum gibi göstermeniz böyle olduğunu kanıtlamak. Ben baştan karşıyım kurulduğu gün atılmış suya zehir. Ama muhalif olmak bik bik bik seviyesinde. Millet tutturmuş diyanetin bütçesi. Böyle bir kurum varsa, burada 100000 personel varsa elbette bütçesi büyük olacak. Ayrıca diğer çoğu bakanlıkta maaşlar maliye tarafından verilirken diyanete al bu parayı personel maaşını da ver dedikleri için bütçe fırlıyor. Yani maaş parası diyanet bütçesinden ayrılsa ve diyanetin bütçesi 200 milyon olsa mutlu mu olacaksınız? Böyle saçmalık mı olur sorgulamayı bile beceremeyen muhalefet bu adamları başımıza çıkaran. Sorgulamayı bile kendi değil ezber kalıp cümlelerden yapıyor milyonlarca insan. Asıl bu kurumda neden bu kadar çok personel var, neden bu kadar çok camii, bu kadar çok müezzin var bunu sorgulamalıyız. Sonra ben çıkıp söyleyince kötü adam oluyorum. Ben Tayyip'in yerinde olsam eğitimdeki bütün personelin maaşını milli eğitim bakanlığına bütçe olarak veririm ohhh sonra siz gibi milyonlarca muhalifi " bak 20 milyar ayırdık eğitime" diye sustururum.
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turker03 3 yıl
Diyaneti bilmem ama türkiye en gereksiz elemanlar zabıtalar. Üsküdar'da filan görüyorum adamların tek yaptıkları oturup çay içmek kamyonetlerine binip gezmek. Heryer dilenci, seyrar statıcı dolu adamların umrunda değil. Tamamıyla kaynak israfı :D :D
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