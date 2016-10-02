Elon Musk: Mars'a gidecek ilk insanlar ölmeye hazır olmalı

SpaceX CEO'su Elon Musk'ın 27 Eylül'de düzenlendiği tarihi etkinlik; devasa uzay gemileri, roketler ve geleceğe damga vuracak Mars planlarına sahne oldu. Sadece 50 ila 100 yıl arasında tam 1 milyon insanı Kızıl Gezegen'e taşımayı hedeflediklerini açıklayan Elon Musk, ilk insanlı Mars seferi içinse 2024 gibi çok yakın bir tarihi gösterdi.

"Ölmeye hazır mısınız?"

"Hayat, her gün problem çözmekten fazlası olmalı"

http://www.space.com/34259-elon-musk-first-mars-colonists-prepared-die.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Adeta bir bilim kurgu filminden kopup gelmiş gibi görünen dev uzay gemileriyle tek seferde 100 hatta belki de 200 insanı Mars'a taşımayı planladıklarını belirten Musk, aynı zamanda gezegenlerarası bir yolculuğun tehlikelerinden de bahsedip ve her şeyin çok da güllük gülistanlık olmayabileceğinin de altını çizdi. Zira Mars'a gitmek ne Uluslararası Uzay İstasyonu'na ne de Ay'a gitmeye benziyor.Kızıl Gezegen'e düzenlenen ilk yolculukların inanılmaz tehlikeli olacağını belirten Musk, "Bir felaketin gerçekleşme olasılığı yüksek, bunu önlemenin bir yolu yok. Bu durum aslında 'ölmeye hazır mısınız?' sorusunu sormak gibi. Astronotlar ancak ölmeye hazır oldukları takdirde Mars'a gitmek için iyi bir aday olabilecekler." ifadelerini kullandı.Mars'a gitmek için uzay gemilerine binecek olan ilk astronotlar; uzay radyasyonlarının, güneş patlamalarının, düşük yer çekiminin ve dondurucu soğukların hedefleri haline gelecekler. Tabi böylesine tehlikeli bir yolculukta bir ilk olmanın verdiği tecrübesizlik de hem SpaceX'in hem de astronotların aleyhlerine olacak; ancak Musk gezegenlerarası bir tür olma yolunda alınacak olan tüm bu risklere değeceğini düşünüyor.Musk ayrıca bu uzun Mars yolculuklarının inanılmaz bir macera olacağını düşünüyor, Bugüne kadarki en ilham verici şey olacağını belirten Musk, son olarak,"Hayat, her gün problem çözmekten fazlası olmalı. Sabahları kalkmalı ve gelecek hakkında heyecanlı olmalısınız." ifadelerini kullandı.