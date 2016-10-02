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Elon Musk: Mars'a gidecek ilk insanlar ölmeye hazır olmalı

İnsanlık tarihinin ilk gezegenlerarası yolculuğu oldukça yakın bir dönemde gerçekleşebilir; ancak Mars'a gitmek ne Uluslararası Uzay İstasyonu'na ne de Ay'a gitmeye benziyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
24,3b
1
98
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX CEO'su Elon Musk'ın 27 Eylül'de düzenlendiği tarihi etkinlik; devasa uzay gemileri, roketler ve geleceğe damga vuracak Mars planlarına sahne oldu. Sadece 50 ila 100 yıl arasında tam 1 milyon insanı Kızıl Gezegen'e taşımayı hedeflediklerini açıklayan Elon Musk, ilk insanlı Mars seferi içinse 2024 gibi çok yakın bir tarihi gösterdi.

Adeta bir bilim kurgu filminden kopup gelmiş gibi görünen dev uzay gemileriyle tek seferde 100 hatta belki de 200 insanı Mars'a taşımayı planladıklarını belirten Musk, aynı zamanda gezegenlerarası bir yolculuğun tehlikelerinden de bahsedip ve her şeyin çok da güllük gülistanlık olmayabileceğinin de altını çizdi. Zira Mars'a gitmek ne Uluslararası Uzay İstasyonu'na ne de Ay'a gitmeye benziyor.

"Ölmeye hazır mısınız?"

Kızıl Gezegen'e düzenlenen ilk yolculukların inanılmaz tehlikeli olacağını belirten Musk, "Bir felaketin gerçekleşme olasılığı yüksek, bunu önlemenin bir yolu yok. Bu durum aslında 'ölmeye hazır mısınız?' sorusunu sormak gibi. Astronotlar ancak ölmeye hazır oldukları takdirde Mars'a gitmek için iyi bir aday olabilecekler." ifadelerini kullandı.

Mars'a gitmek için uzay gemilerine binecek olan ilk astronotlar; uzay radyasyonlarının, güneş patlamalarının, düşük yer çekiminin ve dondurucu soğukların hedefleri haline gelecekler. Tabi böylesine tehlikeli bir yolculukta bir ilk olmanın verdiği tecrübesizlik de hem SpaceX'in hem de astronotların aleyhlerine olacak; ancak Musk gezegenlerarası bir tür olma yolunda alınacak olan tüm bu risklere değeceğini düşünüyor.

"Hayat, her gün problem çözmekten fazlası olmalı"

Musk ayrıca bu uzun Mars yolculuklarının inanılmaz bir macera olacağını düşünüyor, Bugüne kadarki en ilham verici şey olacağını belirten Musk, son olarak,"Hayat, her gün problem çözmekten fazlası olmalı. Sabahları kalkmalı ve gelecek hakkında heyecanlı olmalısınız." ifadelerini kullandı.
http://www.space.com/34259-elon-musk-first-mars-colonists-prepared-die.html Yorum Yaz
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kaazto28 3 yıl en beğenilen
Ölüm dediğin nedir ki biz Türkiye'de yaşamayı göze almışız.
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Fenomenon 3 yıl
Marsa koloni kurmak yakın zamanda imkansız. Marsı yaşanacak bir gezegen yapmak için gereken eforun milyonda birini dünya için yapsak, dünya zaten 7 milyar değil 70 milyar insan yaşayabilir. Ortalama bir Amerikalı normal bir insanın harcaması gerekenden 5 kat daha fazla enerji harcıyor, dünyayı kirletiyor ve israf ediyor. Afrikada milyarlarca insan su bulamıyor, bir sonraki öğünde yemek bulma garantisi yok. Tüm fauna ve floraları etkiliyoruz dünyanın içine ediyoruz. Sonra vay efendim biz mars'ta koloni kurucaz.
Marsa koloni kurmak yakın zamanda imkansız. Marsı yaşanacak bir gezegen yapmak için gereken eforun milyonda birini dünya için yapsak, dünya zaten 7 milyar değil...
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Blackworms 3 yıl FRAPS_TR
lumiafanx920

gönderdiği 10 roketin 9 unun patladığını göz önünne alırsak doğru :))

Sen de anca burada insanların icatlarına ve başarılarına komik olduğunu veya laf soktuğunu sanarak tatava yap. Klasik insanımız, klasik vatandaş.
lumiafanx920gönderdiği 10 roketin 9 unun patladığını göz önünne alırsak doğru :))Sen de anca burada insanların icatları...
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DH Misafiri 3 yıl
Vala tüm dünyayı olduğu gibi görüp fotoğraf çekip tekrar geri gelmek isterim Ama Saraçoğlunda maç olmadığı bir gün.Çünkü 1959 dan beri hiç maç kaçırmadım.Tabiiki "KADINLAR GÜNLERİ" HARİÇ.Ama yok yok istemem Belki ateşlemede sorun çıkar falan.YK OLMAZ Ben fenerbahçemden ayrı kalamam.
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Xanax70 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Vala tüm dünyayı olduğu gibi görüp fotoğraf çekip tekrar geri gelmek isterim Ama Saraçoğlunda maç olmadığı bir gün.Çünkü 1959 dan beri hiç maç kaçırmadım.Tabiiki "KADINLAR GÜNLERİ" HARİÇ.Ama yok yok istemem Belki ateşlemede sorun çıkar falan.YK OLMAZ Ben fenerbahçemden ayrı kalamam.

Adamlar Mars'a gitmekden bahsediyor senin dediğin şeye bak. Ne alakası var ya git maçını izle o zaman neyin reklamını yapıyorsun.

Konu Mars daha iyi dünya daha iyiyi oraya buraya gitme olayı değil. Uzay ile ilgili bir haberde Fenerbahçe ne alaka diye düşünüyorum.. Bir tek ben mi böyle düşünüyorum ?
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DH Misafiri 3 yıl
Mars'a gidecekler babalarının hayrına gitmiyor. oradaki değerli madenler ve özellikle plütonyum gibi elementleri çıkarmak için oraya yerleşecekler. ve bütün madenleri çıkarmak için orada kalıcı maden üstleri kuracaklar
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DH Misafiri 3 yıl
Töbe töbe Mars ı tepemize düşürecek bu küffarlar.ama bir büyüdüğümüz Hacımustafa-ül elhak hazretleri efendimiz ileride insanlar koşa koşa Mars'a gidecekler dünya müslümanlara kalacak tüm dünya müslüman olacak ve Halife'leri de dünya lideri olmuş olacak buyurmuştu .ya da İşte öle bir şeydi ister yiyin ister yimeyin
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mehmetelmas82 3 yıl
ATIN OLUMU ARPADAN OLSUN ELON MUSK... BIZ HER GUN OLUM TEHLIKESI YASIYORUZ SENIN MEKIGINDEN KORKAN SENIN GIBI OLSUN. SEN TAM GUC ILERLE ERKEN VARALIM VAKITLICE DONELIM AKSAMA HALI SAHA MACIMIZ VAR.
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DH Misafiri 3 yıl
bu dünyada bulamayıpta mars ta ne bulacanız merak ediyorum. yiyecek yok , içecek yok , hava yok , deniz yok , orman yok,ağaç çiçek böcek..... malmısınız , gidin çölde yaşayın dicem ,çöl bile daha iyi
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Kalyon1510 3 yıl
Fındık ve incir gibi meyvelerin ihracatı ile övünüp dururuz. Günümüzde ABD'deki herhangi bir Bilişim devinin sermayesi ülkemiz bütçesine yakındır. İnceleyiniz "Goggle", "IBM", "Apple" gibi firmaları. İnceleyiniz Silikon Vadisinde olan bitenleri. Öyle bloglarda atmak tutmak kolay. Yapsanıza bir işlemci. Orijinal bir yazılım. Aksi takdirde her gelişimle alay eder, daha bin yıl yerinizde sayarsınız...
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Kalyon1510 3 yıl
İnsanoğlu vizyonu ve cesareti ile bugünlere geldi. Sanayi çağını yaşayan zihinler, bilgi çağının da ötesine geçildiği şu günlerde cesaretsizlikleri ile çok gerilerde kalırlar. İlim yolunda ilerlemeyi niçin küçümsüyorsunuz? Mars'a da gidilir, Jupiter'e de, yeter ki 8. ve 12. yüzyıllar arasında yaşadığımız ve 15. yüzyıldan itibaren batıya kaptırdığımız Aydınlanma Çağını bir kısım statükocular anlasınlar. Biraz Endülüs Medeniyetini inceleyiniz lütfen. Yağmadan kurtarılan birkaç kitapla atomun yapısı dahil günümüzdeki gelişmelere zemin hazırlamıştır Batı Dünyası. (Yoksa kağnıya, sabana, kömüre, gemi inşa ve sökmeye, kaldırım kırıp onarmaya devam mı?)...
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DH Misafiri 3 yıl
Geçen yıl ölen babası oğluna sorar. Hayırdır oğlum neden erkenden öldün?
Oğlu, baba hiç sorma. Mars' a gidiyorduk. Bir güneş fırtınası çıktı.
Babası, Güneş fırtınasına yakalandınız o zaman.
Oğlu, yok baba ondan kurtulduk.
Babası, o zaman nasıl öldünüz?
Oğlu, Güneş fırtınasından kurtulduktan sonra önümüze ayı gibi bir daş çıktı.
Babası, o zaman taş çarptı öldünüz.
Oğlu, hayır baba öyle ölmedik.
Babası, ulan merak ettim nasıl öldünüz?
Oğlu, Taşı lazerle delip geçtikten sonra Mars' a tam yaklaştık aracın motoru bozuldu.
Babası, o zaman siz Mars' a giderken araç bozuldu yere çakıldınız.
Oğlu, yok baba yere çakılmadık, aracı tamir ettik.
Babası, e oğlum o zaman nasıl öldünüz.
Oğlu, Baba Türk' ün biriyle siyasi konuşuyorduk nasıl olduysa tartışma başladı. Kafama en son masa geliyordu. Hepimiz öldük. :D
İşte bu yüzden uzaya gidemeyiz :D
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DH Misafiri 3 yıl
Dünya da da keşfedilmedik bir sürü yer varken akıllı olun biraz, oturun oturuduğunuz yerde.
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malkooklam 3 yıl
---çok saçma bir açıklama olmuş, eğer söz konusu sohbet ölmek ise, ölmek evrensel..
olası risklerden ve tehlikelerden detaylı bahsetmek daha verimli iyi bir açıklama olurdu.
---Türkiye'de yaşamak hakkında yazanlarda sanki avrupa, afrika , ön asya , orta asya gibi oralarda 2-3 yıl kalmış gibi Güzel vatanımıza imaj bozukluğu yapıyorlar, o yorumları beğenenlerde cabası. evet sizlerle güzel değil bu ülke.
saygılarımla,
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