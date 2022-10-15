Türk yatırımcı en çok hangi kripto parayı tercih ediyor? İşte ilginç istatistik

Türkiye’de en çok kazanan borsa hangisi?
Coinmarketcap verilerine göre değişken olsa da ülkemizde en çok tercih edilen ve hacim üreten borsa Binance TR. Borsa günlük olarak 3.8 milyar TL hacme ulaşıyor. İkinci ise sürpriz bir isim. Kısa süre önce faaliyetlerine başlayan FTX Turkey borsası 2.6 milyar TL seviyesine ulaşmış durumda. İşte en çok hacim yapan 5 borsa:
- Binance TR 3.8 milyar TL
- FTX Turkey 2.6 milyar TL
- BTC Turk 2 milyar TL
- Paribu 1.26 milyar TL
- Bitexen 584 milyon TL
En çok ticareti yapılan kripto paralara bakacak olursak bu 5 borsa içerisinde rekor elbette Bitcoin’e ait. 2 milyar 100 milyon TL günlük hacim dönen BTC, iyi de bir komisyon bırakıyor. İlginç olan ise skandallarla insanları intihara sürükleyen Terra ekosistemi yani LUNC ve LUNA toplamda 740 milyon TL hacme ulaşıyor. Kısaca insanımız riski seviyor diyebiliriz. Borsalarda en çok hacim oluşturan 7 kripto para da şu şekilde:
- Bitcoin 2 milyar 100 milyon TL
- Ethereum 1 milyar 350 milyon TL
- USDT 1 milyar 200 milyon TL
- LUNC 520 milyon TL
- XRP 250 milyon TL
- LUNA 220 milyon TL
- REEF 135 milyon TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.btcminer.gold/20944719 BTCMiner, Bedava ve yatırımsız BTC
şu araba için ölmeye hazırım