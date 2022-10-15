Türk yatırımcı en çok hangi kripto parayı tercih ediyor? İşte ilginç istatistik

Tam Boyutta Gör Biraz da ekonomik sebeplerle Dünyanın sayılı büyük, Avrupa’nın ise en büyük kripto para benimsenmesinin yaşandığı ülkemizde haliyle borsalar da paraya para demiyor. Komisyon ile çalışan borsalar devasa hacimlere ulaşmış durumda.

Türkiye’de en çok kazanan borsa hangisi?

Coinmarketcap verilerine göre değişken olsa da ülkemizde en çok tercih edilen ve hacim üreten borsa Binance TR. Borsa günlük olarak 3.8 milyar TL hacme ulaşıyor. İkinci ise sürpriz bir isim. Kısa süre önce faaliyetlerine başlayan FTX Turkey borsası 2.6 milyar TL seviyesine ulaşmış durumda. İşte en çok hacim yapan 5 borsa:

Binance TR 3.8 milyar TL

FTX Turkey 2.6 milyar TL

BTC Turk 2 milyar TL

Paribu 1.26 milyar TL

Bitexen 584 milyon TL

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En çok ticareti yapılan kripto paralara bakacak olursak bu 5 borsa içerisinde rekor elbette Bitcoin’e ait. 2 milyar 100 milyon TL günlük hacim dönen BTC, iyi de bir komisyon bırakıyor. İlginç olan ise skandallarla insanları intihara sürükleyen Terra ekosistemi yani LUNC ve LUNA toplamda 740 milyon TL hacme ulaşıyor. Kısaca insanımız riski seviyor diyebiliriz. Borsalarda en çok hacim oluşturan 7 kripto para da şu şekilde:

Bitcoin 2 milyar 100 milyon TL

Ethereum 1 milyar 350 milyon TL

USDT 1 milyar 200 milyon TL

LUNC 520 milyon TL

XRP 250 milyon TL

LUNA 220 milyon TL

REEF 135 milyon TL

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İşte Türkiye’de en çok kazanan borsa