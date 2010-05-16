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İşte 5 gerçek Iron Man (Demir Adam) Prototipi

Iron Man (Demir Adam) konsepti gerçek olabilir. İşte çalışmaları devam eden "Demir Adam" prototipleri.
9 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil silahlar ve füze sistemleri üreten Stark Industries'in başkanı Tony Stark'ın, Jericho füzelerinin test edildiği bir tatbikat esnasında teröristlerin saldırısına uğrayarak kaçırılması ve sonrasında kendi özel zırhını geliştirmesini konu olan Iron Man (Demir Adam), gişede büyük başarı elde etmişti. Sezonun en çok beklenen yapımlarından biri olarak 7 Mayıs'ta gösterime giren devam filmi Iron Man 2 de, ilk yorumlara göre en az ilki kadar ses getirecek gibi görünüyor.

İşte 5 gerçek Iron Man (Demir Adam) Prototipi
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Tony Stark'a insanüstü güçler, gelişmiş koruma ve ileri hareket kabiliyeti kazandıran özel zırh, başrol oyuncusu Robert Downey Jr.'ın önüne geçmeyi başardı. Bilim-Kurgu türündeki pek çok filmin aksine bir konsept olarak Demir Adam projesi gerçek olmaktan uzak değil zira hem endüstriyel bazda hem de akademik alanda, Demir Adam benzeri özel zırh projeleri devam ettirilmekte. Bizde bu projelerin popüler 5 tanesine yakından bakıyoruz.

HULC

İşte 5 gerçek Iron Man (Demir Adam) Prototipi
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Yaratıcı: Lockheed Martin

Güç Ünitesi: Dört lityum-iyon pil, 48 saat çalışma süresi

Ne Yapabiliyor: İsim açılımı "İnsanlı Evrensel Yük Taşıyıcısı" olan HULC, savunma ve havacılık sanayinde endüstri devi isimlerden biri olan Lockheed Martin tarafından geliştiriliyor. Askerlerin daha fazla muhimmat ve daha fazla teknolojik ekipmanı, hareket kabiliyetinden ödün vermeden, hızlı ve efektif bir şekilde taşıyabilmesi için tasarlanan HULC ile bir asker, 90 Kilogram yük ile saatte 24 Km hızla harekete edebiliyor. En iyi yanı mı, HULC donanımlı bir asker, taşıdığı yüke rağmen neredeyse hiç zorlanma hissetmiyor.

Geleceği: Lockheed Martin, geleceğin askerlerinde, silah ve muhimmatla birlikte komplike elektronik sistemlerin olacağını düşünüyor. İşte bu noktada devreye dış iskelet olarak nitelendirilen HULC giriyor. Amerika merkezli bir firma olarak Lockheed Martin için öncelik müşteri Amerikan Ordusu olabilir.

HAL-5

İşte 5 gerçek Iron Man (Demir Adam) Prototipi
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Yaratıcı: Tsukuba Üniversitesi / Japonya

Güç Ünitesi: Bele monte edilmiş 100 volt kapasiteli pil paketi

Ne Yapabiliyor: İsim açılımı "Melez Destekleyici Uzuv" olan HAL-5, kendisini benzer çözümlerden ayrı bir yere konumlandırıyor. Zira şu anda ticari olarak hazır ve sınırlı da olsa kullanıma sunulmuş durumda. Kas hareketlerini analiz etmek içn operatörün cildi üzerindeki elektrodları kullanan HAL-5, bu sayede operatörün mukavemet gücünü normale kıyasla 5 kat arttırabiliyor.

Geleceği: Cyberdyne adı verilen firma, HAL-5 için hacimli üretim gerçekleştiriyor ve erken örnekleri Japonya'da kiralanabiliyor. Ordu kullanımı için tasarlanmayan HAL-5'in daha çok yaşı ilerlemiş işçilere ve ağır yük altına giren yaşlılara destek olmak amacıyla tasarlandığı belirtiliyor.

Trojan T Serisi

İşte 5 gerçek Iron Man (Demir Adam) Prototipi
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Yaratıcı: Troy Hurtubise

Güç Ünitesi: Zırha montajlı güneş pili

Ne Yapabiliyor: Troy Hurtubise tarafından geliştirilen Trojan T Serisi, tam güçlü bir dış iskelet değil. Sahip olduğu pil paketi 5 yönlü radyo, lazer işaretçi ve klima sistemi için kullanılan Trojan T Serisi, Halo'daki Spartalı askerleri anımsattığı için "Halo Zırhı" olarak ta tanımlanıyor. Üretici firma tarafından iddia edilen koruyucu özelliklerine rağmen, Trojan T Serisi için, pratik olmadığı yönünde bazı eleştriler yapılıyor.

Geleceği: Troy Hurtubise firması, giyilebilir zırhlar konusunda oldukça kararlı. Yürüyen tank benzetmesi yapılan Trojan T Serisi'nin hafifletilmiş ve geliştirilmiş ikinci bir verisyonu da yolda. Askeri alanda kullanılması beklenen Trojan T Serisi'nin ticari varlığı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

XOS

İşte 5 gerçek Iron Man (Demir Adam) Prototipi
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>Yaratıcı: Sarcos/Raytheon

Güç Ünitesi: Harici güç kaynağı, kablolu

Ne Yapabiliyor: XOS aynı HULC gibi, kullanıcısına 90 Kg civarında yükü, zorlanma hissettirmeden taşıtabiliyor. Bu yeteneğini, hidrolik yardım sistemine borçlu olan XOS'un haraket kabiliyetinde, operatörün el ve ayaklarına konumlandırılan sensörler büyük önem taşıyor. XOS'un en zayıf halkası, entegre bir güç kaynağı olmadığı için kablo ile harici güç kaynağı üzerinden beslenme ihtiyacı duyması ki bu durum, hareket mesafesini olumsuz yönde etkilemekte.

Geleceği: XOS, şimdiye kadar hazırlanmış en gelişmiş, harici iskelet sistemlerinden biri olarak gösteriliyor. XOS'un en güçlü özellikleri arasında, sahip olduğu yüksek hassasiyetli yanıt sistemi gösterilmekte yani sistem, hareketlere anında tepki verebiliyor ve bunu sahip olduğu sensörler sayesinde gerçekleştiriyor. Geliştirme çalışmaları devam eden XOS'un, kablosuz bir versiyonunun, uzun süreli hareket gereksinimlerine daha etkili cevap vereceği düşünülüyor.

Lifesuit (Prototype 14)

İşte 5 gerçek Iron Man (Demir Adam) Prototipi
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Yaratıcı: Monty Reed

Güç Ünitesi: Sıkıştırılmış hava ile saatte 4 Km hız

Ne Yapabiliyor: Lifesuit, yukarıda bahsettiğimiz diğer tüm sistemlerden farklı bir amaca hizmet ediyor. Herşey, komando olarak görev yapan Monty Reed'in bir paraşüt kazası sonrası bir daha yürüyemeceğini düşünmesiyle başlıyor. Uzun süren bir rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden yürümeye başlayan Monty Reed, yaşadığı o deneyimi unutmadı ve bu sayede Lifesuit fikri ortaya çıktı. Prototype 14 adı verilen son versiyonu, sıkıştırılmış hava kullanan ve süreci otomatikleştiren sistem, HULC ve XOS gibi 90 Kg'a kadar yük taşıma kapasitesine sahip.

Geleceği: Sivil amaçlı bir proje olan Lifeusit'in ordu odaklı üretimi düşünülmüyor. Lifesuit ile öncelikli amaç, tekerlekli sandalyeye olan ihtiyacı ortadan kaldırmak. Üç farklı versiyonu düşünülen Lifesuit'in Home Suit isimli versiyonu tekerlekli sandalye yerine kullanım, Rescue Suit isimli versiyonu acil durumlarda veya kurtarma operasyonlarında çalışanlar için Rehab Suit isimli versiyonu ise felç geçirmiş her yaştan insanın bedensel eğitimleri için geliştiriliyor.


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revenger11 9 yıl en beğenilen
HULC açık arazideki askerler için çok faydalı görünüyor. 90 kilo yükle 24km hız günümüz askeri için muazzam. Tabi gönül isterdiki bu büyük bütçeler savaş için değilde daha faydalı bilim dallarında için kullanılsın..
HULC açık arazideki askerler için çok faydalı görünüyor. 90 kilo yükle 24km hız günümüz askeri için muazzam. Tabi gönül isterdiki bu büyük bütçeler savaş için ...
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar TÜRKİYE fakir ama gururlu çocuk
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MK* 5 yıl
Bir tony starks degiller
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kuxrey44 5 yıl
Guzelmis
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DH Misafiri 5 yıl
Böyle bir zırh yapılsa zaten zor çLIŞIR ARkadaşların dediği gibi plütonyumu depolarsak ancak kullanırız tabi plutonyum ne kadar sağlıklı ise plotonyumun vücüda zararı var o yüzden kendi ölümümüzü hazırlamış oluruz.
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Vibrant 5 yıl
HULC ürününü Elysium isimli filmde görmüştüm.Fakat orada direkt olarak iskelet sistemine monte ediliyordu.
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DH Misafiri 5 yıl
imanınız tam olsun hiç bir zırha ihtiyacınız olmaz
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sidik_lee 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

imanınız tam olsun hiç bir zırha ihtiyacınız olmaz

Kesinlikle. :D
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yılmaz058 6 yıl
hulc alır
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bocekgrafik 6 yıl
Allah insanı, insan robotu yarattı.
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K.can.tas 6 yıl
İlginç
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Dukkha 6 yıl bocekgrafik
bocekgrafik
Allah insanı, insan robotu yarattı.


Robot ne yaratacak
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DH Misafiri 6 yıl
mesele zırhı yapmak değil mesele ona o gücü verecek olan şey şuan en iyi element plütonyum oda insarlar açısından çok tehlikeli o yüzden olmaz fakat bir gün gelipte o büyük enerjiyi zararsız şekilde depolayala bilecek element bulunursa işte o zaman insanlık için büyük bi adım olur ama kesin 3. dünya savaşıda çıkar o zaman kesin bizde o zamana kadar ölmüş oluruz kim bilir saten hepimizin gideceği yer belli insanlar birazda öbür dünyanın ilginçliğini düşünseydi böle şeylerin boş hayaller olduğunu anlardı sanki çıkınca bizimde olacakmış gibi hevesleniyoruz :s bu arada hekezde o zırhtan olduğunu düşünsene hiç bi anlamı olmaz önemli olan sadece sende olması ironman nın özelliği ne sanıyosun :D bu da sadece senin icat etmeni gerektirir ama ne yzıkki sen aynştayn falan değilsin :D ama birgün yeri gelir oda olur yeri gelir evreni dolaşırız yeri gelir uzaylılar (varsa tabi) karşılaşır klon savaşları gibi savaşlar yaparız ışın kılıçları falan
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DH Misafiri 6 yıl
sonumuzz çooooooookkkkkkkkk yakın
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DH Misafiri 7 yıl
Bence böyle bir proje hayata geçirilmeli . Kötü emeller için değil elbette iyi olanaklar için belli yerlerde bir korumalı biçimde tutulmalı gerçeğe dönüştürülebilir . Böyle bir şey yapılsa fena olmaz .. İnsanların profillerini küçümsemeyin . Ama çoğu insan profilleri boşa duruyor o konuda haklısınız ...
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Chuckly 7 yıl
İron Man gibi bir şeyler yapilabilir aslında ama çok zor bir arkadaşın dediği gibi güç kaynağı işi sakat
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