Android'de hızlı paylaşım arayüzü güncellendi: İşte yeni tasarım

Tam Boyutta Gör Google, Android cihazlarda dosya transferini daha hızlı ve kullanıcı dostu hâle getirmek için Hızlı Paylaşım (Quick Share) özelliğini önemli bir güncelleme ile yeniden tasarlıyor. Yeni arayüz, Gönder ve Al modlarının ayrı ekranlara taşındığı, dosya seçiminin kolaylaştırıldığı ve paylaşım deneyiminin görsel olarak modernleştirildiği bir yapı sunuyor.

Google, hızlı paylaşım tasarımını yeniliyor: İşte öne çıkan değişiklikler

Nisan ayında yapılan testlerin ardından kullanıcıların geri bildirimleri doğrultusunda geliştirilen yeni tasarım, ayrı Gönder ve Al modları ile dikkat çekiyor. Artık bu iki mod, ekranın alt kısmındaki yeni düğmelerle kolayca yönetilebiliyor. Varsayılan olarak Al ekranı açılıyor, böylece kullanıcılar cihazlarının görünürlüğünü hızlıca kontrol edebiliyor.

Al sayfası, önceki sürüme kıyasla çok daha şık ve modern bir tasarıma sahip. Cihaz adınız artık daha belirgin bir şekilde gösteriliyor ve isteğe bağlı olarak profil fotoğrafınızı paylaşarak kişilerinizin sizi daha kolay tanımasını sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca, size gönderilen dosya istekleri doğrudan bu ekranda görüntülenebiliyor.

OnePlus 15, Snapdragon 8 Elite 2 ile Geekbench’te görüldü 1 gün önce eklendi

Yeni arayüzdeki en dikkat çekici geliştirmelerden biri, dosya seçici özelliği oldu. Kullanıcılar artık farklı türdeki birden fazla dosyayı aynı anda seçebiliyor ve medya dosyaları için paylaşmadan önce önizleme imkânına sahip oluyor. Böylece fotoğraflar, videolar veya belgeler gönderilmeden önce hızlıca kontrol edilebiliyor.

Bu yenilik, özellikle yüksek boyutlu dosyaların paylaşım sürecini daha verimli hâle getiriyor. Önceki sürümde dosya seçimi, harici uygulamalara yönlendirilirken yeni güncelleme ile seçim doğrudan Hızlı Paylaşım arayüzü üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca şu an sınırlı sayıda kullanıcıya ulaştırılan güncellemenin önümüzdeki haftalarda kademeli olarak tüm Android cihazlara yayılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: