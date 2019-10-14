Isuzu'dan fütüristik tasarıma sahip otonom çekici konsepti: FL IR

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Geçtiğimiz günlerde tepeden tırnağa yenilediği D-Max’i tanıtan Isuzu Tokyo Motor Show’a sıkı hazırlanıyor. Şirket, fuarda sergileyeceği fütüristik çekici konseptinin ilk görsellerini paylaştı.

Gelecekte daha da popüler olacağı düşünülen elektrikli ve otonom sürüş teknolojileri kamyon ve çekici gibi büyük araçları da etkisi altına almaya başladı. Tabii ki bu değişimden tasarımlar da nasibini alıyor. Bunun örneklerini Tesla, Nikola ve Volvo gibi markaların ardından geçtiğimiz yıl Ford F-Vision ile görmüştük. Şimdi karşımızda duran Isuzu FL IR isimli konsept de bu fütüristik tasarımlar arasına katıldı.

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Isuzu, FL IR konseptini tasarlarken ultrasonik ses dalgaları kullanan ve eşsiz yüzme şekillerine sahip deniz canlılarından esinlendiğini söylüyor. Şimdilik yalnızca dış tasarımını görebildiğimiz çekicinin ön yüzündeki ince LED aydınlatmalar yan tarafın ortasına kadar uzanıyor. Bunun yanı sıra yan aynalar yerine kullanılan kameralar, bir spor otomobil edasıyla tasarlanan jantlar ve gövde genelindeki keskin çizgiler de Isuzu FL IR konseptinin tasarımını oluşturan detaylar arasında.

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Sahip olduğu özellikler sayesinde otonom sürüş teknolojilerinin nimetlerinden fazlasıyla faydalanacak olan Isuzu FL IR’da, son yıllarda taşımacılık sektöründe oldukça popüler olan platooning teknolojisini kullanmak mümkün olacak. Otonom konvoy olarak adlandırabileceğimiz bu sistem, iki veya daha fazla aracın bağlanabilirlik teknolojisi ve otonom sürüş destek sistemlerini kullanarak konvoy oluşturmasını sağlıyor. Konvoyun başındaki araç lider rolünü üstlenirken, arkasındaki araçlar otonom bir şekilde onu takip ediyor ve davranışlarını onun hareketlerine göre ayarlıyor.

Pek çok konseptte olduğu gibi Isuzu FL IR’ın da henüz kabin görüntüleri bulunmuyor. Isuzu’dan bu konuda gelen tek bilgi, kabin düzeninin otonom sürüş veya manuel sürüşe göre otomatik olarak ayarlanabiliyor oluşu.