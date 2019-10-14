20 bin euro'ya 300 km menzilli küçük şehir aracı: Uniti One

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Geçtiğimiz yıl konsept olarak tanıtılan küçük şehir aracı Uniti One’ın seri üretim versiyonu tanıtıldı. Avrupa’da siparişe açılan Uniti One, yaklaşık 18 bin euro’luk başlangıç fiyatıyla şehir içi ulaşım için oldukça uygun bir seçenek.

Hem iç hem de dış tarafta sade bir tasarıma sahip olan Uniti One’ın iki farklı versiyonu bulunuyor. 12 kWh’lık bataryaya sahip baz versiyonda WLTP ölçümlerine göre 150 km sürüş menzili bulunurken, 24 kWh batarya paketi ile donatılan üst versiyonda bu değer 300 km’ye yükseliyor. Böylesine küçük bir bataryadan tek şarjla 300 km menzil elde edebilmek oldukça etkileyici. Tabii bunda aracın yalnızca 600 kg ağırlığa sahip olmasının payını da unutmamak gerek.

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Uniti One’da 50 kW şarj desteği bulunuyor. Bu sayede bu şirin şehir aracının menziline 10 dakikada 100 km eklemek mümkün oluyor. 50 kW şarj ile 24 kWh’lık bataryanın yüzde 20’den yüzde 80 doluluk oranına ulaşması ise 17 dakika sürüyor. Uniti One’daki elektrik motorunun teknik verileri henüz belli değil. Fakat aracın 0-100 km/s hızlanmasını 9.9 saniyede tamamladığını ve maksimum 120 km/s sürat yapabildiğini biliyoruz. Bu da aracın kullanım amacı için oldukça yeterli görünüyor.

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Minimalist bir tasarıma sahip olan Uniti One, üç farklı gövde rengine ve bu renklerle uyumlu üç farklı jant seçeneğine sahip. Standart olarak halojen farlarla sunulan küçük şehir aracını LED farlarla satın almak için fazladan 700 euro ödemek gerekiyor. Uniti One’ın üç kişilik kabininde arka koltuklar açıkken 155 litre bagaj hacmi bulunuyor. Koltuklar katlandığında ise düz bir zemin oluşuyor ve bu değer 760 litreye kadar çıkıyor. Kabini daha ferah kılmak adına panoramik cam tavan da standart olarak sunuluyor.

Android tabanlı bilgi-eğlence sistemi

Uniti One’ın kokpit bölümü de oldukça sade ve kullanışlı. Ortadaki direksiyonun hemen arkasında küçük bir dijital gösterge paneli, sağda dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, solda ise navigasyon ekranı bulunuyor. Araçta ‘Android Automotive OS’ adı verilen Android tabanlı bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Bu sayede Google Play Store’daki binlerce uygulamaya akıllı telefon bağlantısı olmadan ulaşmak mümkün oluyor.

Uniti One’ın opsiyonları arasında Mobileye 6 çarpışma önleyici sistem, 6 hoparlörlü premium ses sistemi ve ısıtmalı koltuklar bulunuyor. Başlangıç fiyatı 17 bin 767 euro olan araç, tüm opsiyonlarla birlikte 25 bin 947 euro’ya satın alınabiliyor. Tabii ki bu fiyata vergiler ve devlet teşvikleri dahil değil. Bazı ülkelerde elektrikli araçlara yönelik cömert teşvikler bulunduğunu düşündüğümüzde Uniti One’ın daha da ucuza alınabileceğini söyleyebiriliz.