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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    20 bin euro'ya 300 km menzilli küçük şehir aracı: Uniti One

    Uniti'nin geçtiğimiz yıl konsept olarak sergilediği elektrikli şehir aracı siparişe açıldı ve ilk teslimatlar 2020'nin ilk yarısı bitmeden başlayacak. Aracın başlangıç fiyatı 17 bin 767 euro.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    20 bin euro'ya 300 km menzilli küçük şehir aracı: Uniti One
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    Geçtiğimiz yıl konsept olarak tanıtılan küçük şehir aracı Uniti One’ın seri üretim versiyonu tanıtıldı. Avrupa’da siparişe açılan Uniti One, yaklaşık 18 bin euro’luk başlangıç fiyatıyla şehir içi ulaşım için oldukça uygun bir seçenek.

    Hem iç hem de dış tarafta sade bir tasarıma sahip olan Uniti One’ın iki farklı versiyonu bulunuyor. 12 kWh’lık bataryaya sahip baz versiyonda WLTP ölçümlerine göre 150 km sürüş menzili bulunurken, 24 kWh batarya paketi ile donatılan üst versiyonda bu değer 300 km’ye yükseliyor. Böylesine küçük bir bataryadan tek şarjla 300 km menzil elde edebilmek oldukça etkileyici. Tabii bunda aracın yalnızca 600 kg ağırlığa sahip olmasının payını da unutmamak gerek.

    Ayrıca Bkz. "Porsche Taycan'ın daha uygun fiyatlı versiyonu tanıtıldı: Taycan 4S"

    Uniti One’da 50 kW şarj desteği bulunuyor. Bu sayede bu şirin şehir aracının menziline 10 dakikada 100 km eklemek mümkün oluyor. 50 kW şarj ile 24 kWh’lık bataryanın yüzde 20’den yüzde 80 doluluk oranına ulaşması ise 17 dakika sürüyor. Uniti One’daki elektrik motorunun teknik verileri henüz belli değil. Fakat aracın 0-100 km/s hızlanmasını 9.9 saniyede tamamladığını ve maksimum 120 km/s sürat yapabildiğini biliyoruz. Bu da aracın kullanım amacı için oldukça yeterli görünüyor.

    20 bin euro'ya 300 km menzilli küçük şehir aracı: Uniti One
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    Minimalist bir tasarıma sahip olan Uniti One, üç farklı gövde rengine ve bu renklerle uyumlu üç farklı jant seçeneğine sahip. Standart olarak halojen farlarla sunulan küçük şehir aracını LED farlarla satın almak için fazladan 700 euro ödemek gerekiyor. Uniti One’ın üç kişilik kabininde arka koltuklar açıkken 155 litre bagaj hacmi bulunuyor. Koltuklar katlandığında ise düz bir zemin oluşuyor ve bu değer 760 litreye kadar çıkıyor. Kabini daha ferah kılmak adına panoramik cam tavan da standart olarak sunuluyor.

    Android tabanlı bilgi-eğlence sistemi

    Uniti One’ın kokpit bölümü de oldukça sade ve kullanışlı. Ortadaki direksiyonun hemen arkasında küçük bir dijital gösterge paneli, sağda dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, solda ise navigasyon ekranı bulunuyor. Araçta ‘Android Automotive OS’ adı verilen Android tabanlı bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Bu sayede Google Play Store’daki binlerce uygulamaya akıllı telefon bağlantısı olmadan ulaşmak mümkün oluyor.

    Uniti One’ın opsiyonları arasında Mobileye 6 çarpışma önleyici sistem, 6 hoparlörlü premium ses sistemi ve ısıtmalı koltuklar bulunuyor. Başlangıç fiyatı 17 bin 767 euro olan araç, tüm opsiyonlarla birlikte 25 bin 947 euro’ya satın alınabiliyor. Tabii ki bu fiyata vergiler ve devlet teşvikleri dahil değil. Bazı ülkelerde elektrikli araçlara yönelik cömert teşvikler bulunduğunu düşündüğümüzde Uniti One’ın daha da ucuza alınabileceğini söyleyebiriliz.



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    Max_Kolesne 24 dk.
    Amerika'da 23-24k dolara Chevrolet Bolt EV satiyorlar ve ustune $3-$4k vergi tesvigi yapiliyor. Aracin gercek surus menzili 260 mil, 400 kusur kilometre. 20bin Euroya 300 km menzili minnacik arabanin mantigi ne ben anlamadim.
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    ozansirinn 53 dk.
    Güzel turkiye ve İstanbul için harika ama ne yazikki bize genele kadar fiyat uçar
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    MaDMaxiBo 58 dk.
    20 liraya yeni oyuncak der gibi olmuş başlık

    Ama Avrupa için hiç de az bi para değil 20 bin, kaşkayi falan 15 bin orada...
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    MR.BERK 1 sa.
    Keşke TL karşılığı olarak yazsaydınız vergi dahil 300.000 felan.
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    3qzotix 1 sa.
    Elektrikli arabaların yaygınlaşmasına daha çok var gibi gözüküyor . Şuan firmaların yaptığı 10 yıllık yakıt parasını alıp insanları daha çirkin arabalara " çevrecilik " adı altında razı etmek.
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    deoks 1 sa.
    20 bin euroyu düşük fiyat diye yazdıysanız çok yanlış geldiniz.
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