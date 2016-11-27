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İsviçre halkı nükleer santrallerin kapatılmasına "Hayır!" dedi

Nükleer santrallerin geleceğini belirlemek için bugün sandık başına giden İsviçre halkı, santrallerin önümüzdeki yıl itibariyle kapatılmasını ön gören tasarıya %55 oranında "Hayır" dedi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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49
Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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İsviçre halkı nükleer santrallerin kapatılmasına
Önümüzdeki yıl içerisinde ülkedeki beş nükleer santralin üçünü ve 2029 yılı itibariyle de geri kalan iki nükleer santrali kapatmayı ön gören tasarıya İsviçreli vatandaşlar %55 oranında "Hayır" dedi. İsviçre'de nükleer santrallerin kapatılması fikri Japonya'daki Fukuşima faciasından sonra alevlenmişti.

Hali hazırda ülkedeki ihtiyaç duyulan toplam enerjinin %40'ını nükleer santrallerden elde eden İsviçre, 2050 yılı itibariyle tüm enerjisini yenilenebilir kaynaklardan üretmek istiyor. İsviçre meclisindeki anti-nükleer gruplar bugün gerçekleşen referandumla birlikte nükleer santrallerin geleceğini belirleyip kesin bir kapatma tarihi atamak istemiş olsalar da halk buna karşı çıktı ve santrallerden mümkün olduğunca faydalanmayı daha uygun gördü. Böylece ülkedeki beş nükleer santral güvenlik koşulları sağlandığı sürece uzun süre bir daha çalışmaya devam edecek.

Enerjide dışa bağımlılık istenmiyor

İsviçre halkının referandumda çoğunlukla "Hayır" demiş olmalarının nedeniyse enerjide dışa bağımlılık istenmemesi. Ülkedeki nükleer karşıtı gruplara rağmen İsviçre hükümeti tamamen yenilenebilir enerjiye yönelmek için zamana ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. Dolayısıyla santrallerin bu kadar erken kapatılması İsviçre'yi komşu ülkelerden enerji satın almaya yönlendirebilirdi; ancak İsviçreli halk bugün %55 oranında "Hayır!" diyerek bu duruma karşı çıkmış oldu.

http://www.bbc.com/news/world-europe-38120559 Yorum Yaz
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neptünlü61 3 yıl dalavere34
dalavere34
Bizde referandum yapalim nukleer santral icin , bakalim halk istiyor mu bu santralleri.

istiyoruz bize 30 tane şart
Yanıtla +42
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ccguven 3 yıl
Akkuyu nükleer santrali kurulsun bakalım, ileride tritium sızıntısı yer altı sularına bulaşıpta akdeniz, çukurova meyve, sebze ticaretini bitirsin de ozaman göreceğiz bu nükleeri savunanları. Şimdiden söylüyorum, ileride olacak bir felaketin, sızıntının tüm sorumlusu bu nükleeri savunanlar olacaktır ve bunun vebali öteki tarafta çok ağır olacak.
Akkuyu nükleer santrali kurulsun bakalım, ileride tritium sızıntısı yer altı sularına bulaşıpta akdeniz, çukurova meyve, sebze ticaretini bitirsin de ozaman gör...
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3 Yanıt Yanıtla +28
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GrıezmaNN 3 yıl
Nükleer santral düzgün inşa edildiği sürece dünyanın en efektif enerji üretim yolu kimse sırf AKP yapıyor diye araştırmadan etmeden karşı çıkmasın. Açın bir okuyun ne yapıyormuş, ne işe yarıyormuş.
Nükleer santral düzgün inşa edildiği sürece dünyanın en efektif enerji üretim yolu kimse sırf AKP yapıyor diye araştırmadan etmeden karşı çıkmasın. Açın bir oku...
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Yanıtla +19
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Bluflame 2 yıl
bizim akkuyu’da yılan hikayesine döndü, yapacaksan yap işi uzatma, 8 yıl mahkemede geçti.(a/k)
sinop’u da japonlara ver paralel inşaat yapsınlar.
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Erdinç B. 2 yıl
Oylama "Nükleer Santraller kalksın mı?" oylaması değildi. Zaten İsviçre nükleer santralleri kapatacaklarına dair karar almıştı. Bu oylama sadece süreci hızlandırmak içindi. Halkın %54'ü hayır dedi yanılmıyorsam. Bunun da en büyük sebebi, İsviçre'nin yenilenebilir enerji konusunda yeteri kadar yatırım yapmamış olmasıdır. Dolayısı ile ya enerjiyi dışarıdan alacak, ya da kömür yakacaklar. İkisini de istemedikleri için santrallerin kapatılmasını erkene almak istemediler ki bence haklılar.
Buradaki haber ve özellikle başlık insanları yanlış yönlendiriyor. İsviçre santrallerin kapatılmasına hayır demedi, zaten kapatacaklar, bununla ilgili karar aldılar, sürecin hızlandırılmasına hayır dediler.
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gxhero 3 yıl
Türkiyenin tam ortasına nükleer santral yapsınlar istiyorum sorun çıkar bir şey olursa hep beraber etkilenelim ayrı gayrı olmasın mesela konya uygun olur kimse karşı çıkmaz da yapın kardeşim oraya 5 tane yapın hemde yan yana ucuz olur hemde...
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NextGenTech 3 yıl
refah seviyesinin düşmemesi için istememeleri normal birde bunu bizim ülkemizdekiler görse
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Captain_Ivy 3 yıl
Keçi sürüleri, hayır demeye devam :)
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Ontwerper 3 yıl
bence nükleer santrali doğuya yapsınlar zaten orada kaçakta çok. Olursa patlatmak isterlerse ilk etkilenecek bölge olurlar. Daha sonra batıya doğru güneş enerji sistemi kurulabilir.
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thunderstruck7 3 yıl
Yapalım nükleer santralı tamam en güzel en temiz enerji türlerinden biri. Ama Türkiye gibi dakika başı bomba patlayan ortadoğu cehenneminde nasıl olacak? Daha sokağa çıktığımızda can güvenliğimiz yok, santrali nasıl koruyacağız? He birde bu santralı işinin ehline işlettirmek, yaptırmak varken birde yandaş çomar ak mühendislere verdiler mi tamamdır. Kaza ihtimali bence çok yüksek ve olası bir kazada kimse bunun bedelini ödeyemez. Doğmamış çocuğun, 15 yaşında cepheye giden mehmetçiğin hakkı var bu topraklarda. Bu yüzden nükleere hayır diyorum ben.
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FatihAsl 3 yıl thunderstruck7
thunderstruck7

Yapalım nükleer santralı tamam en güzel en temiz enerji türlerinden biri. Ama Türkiye gibi dakika başı bomba patlayan ortadoğu cehenneminde nasıl olacak? Daha sokağa çıktığımızda can güvenliğimiz yok, santrali nasıl koruyacağız? He birde bu santralı işinin ehline işlettirmek, yaptırmak varken birde yandaş çomar ak mühendislere verdiler mi tamamdır. Kaza ihtimali bence çok yüksek ve olası bir kazada kimse bunun bedelini ödeyemez. Doğmamış çocuğun, 15 yaşında cepheye giden mehmetçiğin hakkı var bu topraklarda. Bu yüzden nükleere hayır diyorum ben.

Nükleer santrali koruyamayacak sak dükkanı kapatıp gidelim. Nükleer santraller uluslar arası kurluşlar tarafından denetlenmekte. yani istesen de iş güvenliği ihmali yapamazsın
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berkerden 3 yıl
Vay vay %45 demek ki vatan hainiymiş ! Ne güzel belirledim değil mi?
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TheNewAtilla 3 yıl
Yav bayılıyorum bu ısviçre halkına. Abi adamlar dünyanın açık ara en mükemmel topluluğu.
Geçen sene de her vatandaşa karşılıksız para verilsin yasasını referandumda veto etmişlerdi.
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arel.gr 3 yıl TheNewAtilla
TheNewAtilla
Yav bayılıyorum bu ısviçre halkına. Abi adamlar dünyanın açık ara en mükemmel topluluğu.
Geçen sene de her vatandaşa karşılıksız para verilsin yasasını referandumda veto etmişlerdi.

isviçre denince global güven farkı !
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darkaura 3 yıl
nedenlerine detayli girmeyecem, yakin gelecekteki enerji aciginin nukleer ile kapatilacagi acik. gelgelim mevcut nukleer santral teknolojileri soguk savas devrinde tasarlandirlar ve asli amaclari nukleer silahlar icin fisil element uretmek. bunun icin tasarlandiklarindan en ufak kazada, enerji yetersizliginde cekirdek sogutulamazsa eriyip kontrolsuz reaksiyona gecip patlayabiliyor. halbuki su an uzerlerinde calisilan erimis tuz reaktorleri cok daha guvenli kullanim vaad ediyor. ayrica ulkemizde bolca bulunan thorium da kullanimini mumkun kiliyor. eski kazaya acik teknolojileri milyarlarca dolar yatirip yabancilara yaptirmak yerine bu yeni teknolojilere arge calismalari yapilmali. bu konuda calisan diger ulkelerle ortakliklar kurulmali.
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