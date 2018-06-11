İsviçre, seçimlerini Blockchain ile yapmaya hazırlanıyor

İsviçre'nin Zug kentinde, 25 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında, Blockchain teknolojisiyle destekli bir belediye başkanlığı seçim denemesi düzenlenecek. Bu seçim denemesi, Blockchain desteğiyle yapılması bakımından ülke için bir ilk olacak. Söz konusu seçim, şimdilik bir deneme olacağından dolayı sonuçları herhangi birini etkilemeyecek.

Yaklaşan deneme seçimleri, Kasım 2017’de başlatılan ve şehrin dijital kimlik teknolojisi olan eID’yi de hayata geçirecek. Sistem sayesinde vatandaşlar, mobil cihazları üzerinden oy kullanabilecek.

Şimdilik küçük bir seçim denemesiyle kullanıma sunulacak olan bu yeni teknoloji; gelecekte, vatandaşların referandum oylarını da sanal ortamdan rahatlıkla verebilmesini amaçlıyor.

2016 yılında bazı belediye hizmetleri için Bitcoin ödemesi kabul etmeye başlayan Zug kenti, şu an kripto para teknolojisi ve Blockchain gelişimi için kurulan “Kripto Vadisi’ne” ev sahipliğini yapıyor ve halihazırda kripto para teknolojilerine, dağıtılmış defter teknolojilerine ve yeni Blockchain projelerine destek vermesi bakımından dünyanın lider ekosistemleri arasında bulunuyor.

Kripto Vadisi’nin varlığıyla ve kripto yatırımcıların vergiden muaf olmalarını sağlayan politikalar izlemesiyle İsviçre, Avrupa’daki en büyük Blockchain dostu devlet olarak biliniyor.

https://cointelegraph.com/news/crypto-valley-s-zug-to-run-switzerland-s-first-blockchain-based-municipal-vote