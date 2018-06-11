Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İsviçre, seçimlerini Blockchain ile yapmaya hazırlanıyor

Yaptığı yatırımlar ve sağladığı kolaylıklar sayesinde Avrupa'daki en büyük Blockchain dostu ülke olarak bilinen İsviçre, yeni bir projeyle, seçimlerini Blockchain aracılığıyla yapacak.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
1,6b
1
4
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İsviçre'nin Zug kentinde, 25 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında, Blockchain teknolojisiyle destekli bir belediye başkanlığı seçim denemesi düzenlenecek. Bu seçim denemesi, Blockchain desteğiyle yapılması bakımından ülke için bir ilk olacak. Söz konusu seçim, şimdilik bir deneme olacağından dolayı sonuçları herhangi birini etkilemeyecek.
Yaklaşan deneme seçimleri, Kasım 2017’de başlatılan ve şehrin dijital kimlik teknolojisi olan eID’yi de hayata geçirecek. Sistem sayesinde vatandaşlar, mobil cihazları üzerinden oy kullanabilecek. 
Şimdilik küçük bir seçim denemesiyle kullanıma sunulacak olan bu yeni teknoloji; gelecekte, vatandaşların referandum oylarını da sanal ortamdan rahatlıkla verebilmesini amaçlıyor. 
2016 yılında bazı belediye hizmetleri için Bitcoin ödemesi kabul etmeye başlayan Zug kenti, şu an kripto para teknolojisi ve Blockchain gelişimi için kurulan “Kripto Vadisi’ne” ev sahipliğini yapıyor ve halihazırda kripto para teknolojilerine, dağıtılmış defter teknolojilerine ve yeni Blockchain projelerine destek vermesi bakımından dünyanın lider ekosistemleri arasında bulunuyor. 
Kripto Vadisi’nin varlığıyla ve kripto yatırımcıların vergiden muaf olmalarını sağlayan politikalar izlemesiyle İsviçre, Avrupa’daki en büyük Blockchain dostu devlet olarak biliniyor.  

https://cointelegraph.com/news/crypto-valley-s-zug-to-run-switzerland-s-first-blockchain-based-municipal-vote Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Slaved by makarna 11 ay
Ak partiliyim ve bu özelliğe karşıyım!
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 11 ay Slaved by makarna
Aferin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EyeCoral 11 ay
Gerçekten de blokchain en güzel seçim işlerinde kullanılabilir. Hacklenemiyor oluşu ile süper güvenlik sağlar. Çok iyi düşünmüşler. İnşallah başarılı olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amd64x2 11 ay
Abdullah Çiftçi ismini ya daha sık duyacağız yada hiç duymamaya başlayacağız, zaman gösterecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Fortnite'ın yeni güncellemesinde termal saldırı tüfeği ve futbol stadyumu yer alıyor 11 ay Huawei'den Snapdragon 710'a rakip geliyor: Kirin 710 11 ay Tesla Supercharger şarj istasyonlarının sayısı 10 bini aştı 11 ay Turkcell: "Türkiye'nin kule pazarından hak ettiği payı alması an meselesi" 11 ay Uber sarhoş yolcuları yapay zeka ile tespit edecek 11 ay Sanal gerçeklik, hastaların ağrılarını azaltmak için kullanılabilir 11 ay Tesla oto pilota tam otonom sürüş özelliği geliyor 11 ay Bunlar bilgisayarsa, bizimkiler nedir ? 11 ay Samsung Galaxy Note 9'un yatay kamera yerleşiminin nedeni belli oldu 11 ay Xiaomi Redmi 6 afişi paylaşıldı: Redmi 6 tasarımı ortaya çıktı 11 ay Rusya'dan kripto para madenciliğine yasaklama: Madencilik cihazları ithal edilemeyecek 11 ay MSI'ın son bombası: Performans sınıfı Ultrabook 11 ay Yerli helikopter motorunda ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirildi 11 ay ABD dünyanın en güçlü süper bilgisayarını yaptı: İşte Linux ile çalışan Summit 11 ay Xiaomi Mi Band 3 ülkemizde satışa sunuldu! 11 ay Çatısında elektrik üretip fazlasını satanlara vergi muafiyeti geliyor 11 ay Samsung marka cep telefonu patladı, araba alev topuna döndü! 11 ay Fiat 500C Collezione Türkiye'de satışa sunuldu 11 ay 4 kameralı telefonlara hazır olun 11 ay Elon Musk, Tesla Roadster'a küçük roketler yerleştirecek 11 ay GÖRÜNTÜLENEN İsviçre, seçimlerini Blockchain ile yapmaya hazırlanıyor Sonraki Samsung’un özelleştirilmiş yeni çekirdeği Cortex-A76’dan daha hızlı olabilir 11 ay E3: Anthem oyunculara ne sunuyor? 11 ay Bethesda konferansında hangi oyunlar tanıtıldı? 11 ay Telefonlara Skyrim geliyor! The Elder Scrolls Blades tanıtıldı 11 ay Online hayatta kalma temalı Fallout 76 tanıtıldı! 11 ay Mermi yağmuruna hazır olun: RAGE 2'den uzun bir oynanış videosu geldi 11 ay Microsoft E3 2018 basın konferansının diğer öne çıkan oyunları 11 ay Devil May Cry 5 duyuruldu 11 ay Hasret sona erdi: Cyberpunk 2077'nin oyun içi fragmanı yayınlandı 11 ay The Division 2'nin oynanış videosu yayınlandı 11 ay Etkileyici oynanış görüntüleriyle Forza Horizon 4 duyuruldu 11 ay Fallout 76’dan ilk bilgiler ve oyun içi video geldi 11 ay Güney Kore borsası hacklendi, kripto para piyasası çakıldı 11 ay LG G8 ThinQ, 4K ekranla gelebilir 11 ay Nokia 5.1 Plus, çentikli ekran ve çift arka kamera ile geliyor 11 ay Çin'deki bir AVM'de akıllı telefon bağımlıları için yürüyüş şeridi oluşturuldu 11 ay E3: Battlefield V'de yeni ne var? Almaya değer mi? 11 ay Android P mi yoksa iOS 12 mi? [Anket#11] 11 ay MediaTek’in popüler Helio P60 yonga seti güncelleniyor 11 ay Asus'tan rüya gibi bilgilsayar: Zenbook Pro Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim