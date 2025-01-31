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Tam Boyutta Gör İtalya'da Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (GPDP), kişisel verilerin kullanımıyla ilgili bilgi eksikliği nedeniyle Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek'e erişim engeli getirdi.

GPDP'nin kişisel verilerin kullanımıyla ilgili DeepSeek'ten bilgi talep etmesinden bir gün sonra, uygulamanın İtalya'daki Apple ve Google uygulama mağazalarından erişimi engellendi.

Açıklamada, "İtalyan kullanıcıların verilerini korumak amacıyla alınan karar, DeepSeek'e chatbot hizmeti sağlayan Çinli şirketlerden alınan ve tamamen yetersiz bulunan bilgilendirme sonrası yürürlüğe konuldu." ifadesi kullanıldı. Erişimin engellenmesi dışında DeepSeek'e ayrıca soruşturma da başlatıldı.

DeepSeek kullanıcı verileri sızdı: Veritabanı erişime açıkmış 1 gün önce eklendi

ChatGPT'ye de erişim engeli getirilmişti

GPDP, OpenAI'nin ChatGPT yapay zeka uygulamasına kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle Mart 2023'te soruşturma başlatmış, ardından uygulamaya erişimi geçici olarak durdurmuştu. OpenAl'nin ChatGPT kullanıcılarının gizliliğini koruma ve kullanıcı haklarına daha fazla dikkat göstermeyi taahhüt etmesinin ardından Nisan 2023'te erişim engeli kaldırılmıştı.

Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, çok daha düşük maliyetle ChatGPT gibi Batılı rakiplerine benzer performans gösteren yapay zeka modeliyle teknoloji dünyasına damga vurdu. Apple'ın uygulama mağazasında zirveye yerleşen DeepSeek, teknoloji devlerinin hisselerinde büyük düşüşler yaşamasına neden oldu.

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İtalya, Çinli yapay zeka DeepSeek'in uygulamasını engelledi