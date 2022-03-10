İtalya, elektrikli araç alacaklara 6 bin euro'ya kadar teşvik verecek

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Pandemi ve bu sürece bağlı olarak gelişen çip krizi nedeniyle otomotiv dünyası zor günlerden geçiyor. İtalya'da ülkenin otomotiv endüstrisini desteklemek için kolları sıvadı. Gelen bilgiye göre, yeni bir elektrikli araç alacak kişilere 6 bin euro'ya kadar devlet desteği sağlanacak.

Bir elektrikli aracın 6 bin euro'ya kadar çıkan teşvik kapsamına girebilmek için satış fiyatının en fazla 35 bin euro olması gerekiyor. Söz konusu teşvik, kullanılmakta olan içten yanmalı motorlu aracın hurdaya ayrılmasıyla ilişkili 2 bin euro'luk desteği de içeriyor.

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İtalya'nın teşvik planı tamamen elektrikli araçlarla sınırlı değil. Satış fiyatı 45 bin euro'ya kadar olan PHEV yani şarj edilebilir hibrit araçlar için de 2,500 euro'luk destek söz konusu. Ayrıca, elindeki 'kirli' aracı hurdaya çıkarıp en son emisyon teknolojisine sahip bir içten yanmalı motorlu araç satın alanlara da 1,250 euro'luk destek verilecek.

İtalya hükümeti otomotiv sektörünü desteklemek için 700 milyon euro'su bu yıl için geçerli olmakla birlikte 2030'a kadar toplam 8,7 milyar euro bütçe ayırmış.

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İtalya'da elektrikli araç alacaklara teşvik verilecek