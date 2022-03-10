Otomotiv ihracatı şubatta yüzde 1 artışla 2,5 milyar dolar oldu

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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Otomotiv sektörünün şubat ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 2.5 milyar dolar oldu. Sektörün ülke ihracatından aldığı pay yüzde 12.8 olarak gerçekleşti. Yılın ilk iki ayında ise otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 0,2 azalarak 4 milyar 785 milyon dolar oldu.

Binek otomobil ihracatı yüzde 7 arttı

Şubatta yine en büyük ürün grubunu oluşturan Tedarik endüstrisinin ihracatı yüzde 18 artarak 1 milyar 126 milyon dolar oldu. Diğer ürün gruplarından Binek otomobillerde ihracat şubatta yüzde 7 azalışla 819 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 20,5 azalarak 417 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 0,2 azalarak 67 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 15 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 17, ABD’ye yüzde 30, Rusya’ya yüzde 21, Polonya’ya yüzde 24, Romanya’ya yüzde 28 ihracat artışı, Fas’a ise yüzde 10, Slovenya’ya da yüzde 19 ihracat düşüşü görüldü.

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Geçen ay binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 35, İtalya’ya yüzde 36, Slovenya’ya yüzde 31, Belçika’ya yüzde 68, Fas’a yüzde 69 ihracat düşüşü görülürken, Birleşik Krallık’a ve Almanya’ya yüzde 15, Polonya’ya yüzde 42, Mısır’a yüzde 44, İsveç’e yüzde 56 ihracat artışı yaşandı.

Almanya’ya ihracat yüzde 10 arttı

Ülke bazında en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 10 artışla 383 milyon dolar ihracat yapılırken, ikinci büyük pazar olan Birleşik Krallık’a yüzde 1 düşüşle 275 milyon dolarlık ihracat kaydedildi. Yine İtalya’ya ihracat yüzde 5 düşüşle 216 milyon dolar olurken, şubatta önemli pazarlardan Polonya’ya yüzde 33, ABD’ye yüzde 10, Rusya’ya yüzde 27, Romanya’ya yüzde 29, Mısır’a yüzde 25, Portekiz’e yüzde 75, İsveç’e yüzde 36 ihracat artışı, Fransa’ya yüzde 32, Belçika’ya yüzde 37, Slovenya’ya yüzde 32 ve Fas’a yüzde 44 ihracat düşüşü yaşandı.

AB’ye ihracat yüzde 2 düştü

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine şubatta ihracat yüzde 2 düşüşle 1 milyar 641 milyon dolar olurken, AB ülkeleri toplam ihracattan yüzde 64 ile yine en büyük payı aldı. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 12 pay ile ikinci sırada yer aldı. Geçen ay Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine ise yüzde 13,5 Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 21, Ortadoğu Ülkelerine yüzde 12 ihracat artışları kaydedildi.

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Otomotiv ihracatı şubatta yüzde 1 artışla 2,5 milyar dolar oldu